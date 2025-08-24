Sự trở lại của mỹ nam nổi tiếng nhất 'One Piece' gây sốt trên mạng xã hội

SVO - Nhờ vai thợ săn hải tặc Zoro năm 2023 và vẻ ngoài vạn người mê, Arata Mackenyu là cái tên 'hot' trên các diễn đàn phim quốc tế và Việt Nam. Minh chứng cho điều đó là chỉ một phân cảnh Mackenyu Arata trong vai kỳ thủ Karuta bậc thầy Arata Wataya, xuất hiện tại lễ khai mạc vòng loại Giải vô địch Karuta chuyên nghiệp Tokyo, trong tập 7 bộ phim đang chiếu trên NTV, 'Chihayafuru: Meguri' cũng đủ 'viral' khắp cõi mạng.

Sự xuất hiện của Arata Mackenyu trong vai khách mời mặc dù đã được công bố trong đoạn giới thiệu tập 7 của "Chihayafuru: Meguri" (NTV) nhưng khán giả vẫn không khỏi phấn khích khi thấy nhan sắc cực cuốn của 'thợ săn hải tặc hot nhất trong lòng người hâm mộ" và đặc biệt hơn cả là hình ảnh của nhân vật Arata Wataya 7 năm về trước: Arata đây rồi!; Chỉ cần nhìn Arata xuất hiện thôi là tôi đã khóc rồi; Ôi, xúc động quá, ngay cả cái kiểu nói lắp bắp cũng đúng chất Arata!; Giọng vẫn vậy, cái kiểu nói lắp bắp liên tục đúng chất Arata!; Anh ấy vẫn 'hot' chẳng thay đổi gì cả ; Cách anh ấy nói thật tuyệt vời; Tôi khóc mất thôi...

Phần 2,3 của bộ phim 'One Piece', với sự tham gia của Arata, dự kiến sẽ mắt trong năm 2026.

Arata hiện đang tham gia bộ phim truyền hình về đề tài y khoa của TBS, The 19th Medical Chart với vai bác sĩ phẫu thuật Kojiro Togo. Kể từ khi chuyển ra nước ngoài bốn năm trước, Arata đã không còn xuất hiện tại Nhật Bản, nhưng năm nay đánh dấu một năm mà khán giả có thể thưởng thức những màn trình diễn của anh một cách thường xuyên.

Mackenyu được biết đến với nghệ danh "Arata" sau vai diễn "Arata Wataya", người bạn thời thơ ấu của nhân vật chính Chihaya (Hirose Suzu) trong loạt phim "Chihayafuru". Phải mất 7 năm kể từ lần cuối cùng trong Chihayafuru 3: Musubi, anh mới trở lại thế giới "Chihayafuru", một thế giới mà anh trân trọng.

Sự nghiệp đa dạng của anh trong suốt thời gian đó được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, gốc rễ diễn xuất của anh lại nằm ở "Chihayafuru". Nhân vật Arata, do Mackenyu thủ vai, giữ một vị trí đặc biệt trong "Chihayafuru". Anh là người đã truyền cảm hứng cho Chihaya theo đuổi karuta (một trò chơi bài lá của Nhật Bản xuất xứ từ Châu Âu) thi đấu, và với cô, anh không chỉ là một thần tượng mà còn như người đồng chí. Tuy nhiên, sau khi mất ông nội, một bậc thầy karuta kỳ cựu, Arata mất đi động lực theo đuổi ước mơ trở thành một bậc thầy karuta. Tuy nhiên, khi chứng kiến Chihaya, Taichi (Nomura Shuhei) và những người bạn mới của họ thành lập câu lạc bộ karuta và nỗ lực hết mình, anh quyết định tiếp tục theo đuổi con đường karuta như đã hứa với họ.

Arata thường được nhớ đến với phong thái điềm tĩnh, nói chuyện bằng phương ngữ Fukui và giọng nói trầm ấm, nhưng ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh mà một người thuộc gia tộc Nitta nổi tiếng lại là một niềm đam mê thầm lặng. Trong những trận đấu karuta thi đấu, phong thái nhẹ nhàng của anh hoàn toàn thay đổi, khi anh bắn chính xác những lá bài của cả phe mình lẫn phe đối thủ. Vẻ mặt anh càng nghiêm túc, người ta càng thấy bầu không khí xung quanh Arata đang nhuốm màu sắc của một Nitta. Và trên hết, hình ảnh này truyền tải sâu sắc sự do dự của Arata về việc học karuta, và sự giằng xé trong anh khi vẫn muốn giữ lời hứa. Mackenyu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhân vật, khi sống một mình ở tỉnh Fukui một thời gian ngắn để vào vai Arata trong phim, niềm đam mê mà một Nitta dành cho Karuta đã được truyền lại cho anh một cách thuần khiết qua vai Arata trong "Chihayafuru".