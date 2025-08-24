Hai gương mặt tài năng của STARTO được coi là 'nam thần quốc bảo Nhật Bản 2025'

SVO - STARTO ENTERTAINMENT là nơi quy tụ nhiều nam thanh nữ tú tài năng nhất của Nhật Bản, và trong số đó Meguro Ren và Yamada Ryosuke được chọn là hai mỹ nam sở hữu gương mặt đặc biệt.

"Những tài năng STARTO sở hữu gương mặt quốc bảo" là những chàng trai tươi trẻ, điển trai được nhiều người yêu mến. Họ vui vẻ, hoạt bát, toát lên vẻ quyến rũ của một nhân vật chính trong truyện tranh, lẫn khí chất của một 'nam thần bảo vật quốc gia'. STARTO ENTERTAINMENT (trước đây được gọi là Johnny & Associates) là công ty quản lý tài năng hỗn hợp, tuy nhiên, họ nổi tiếng nhất với các tài năng nam và thần tượng, thậm chí được gọi là 'đế chế trai đẹp' của Jbiz (showbiz Nhật).

Meguro Ren: 'Nam thần thế hệ Z gây thương nhớ'

Meguro Ren hiện đang là gương mặt ăn khách được săn đón nhất nhì hiện nay tại xứ Nhật và khiến hội thiếu nữ khắp châu Á phát cuồng vì vẻ ngoài điển trai cùng lối diễn “có hồn”, cứ xuất hiện trên màn ảnh là lại gây thương nhớ cực mạnh. Nam diễn viên tài năng này thuộc thế hệ Gen Z xuất hiện nổi bật từ thập niên 2020 trong làng giải trí xứ Phù Tang, là một ca sĩ, diễn viên và người mẫu thành viên của nhóm nhạc nam Snow Man và sớm tỏa sáng rực rỡ trong một loạt phim truyền hình và điện ảnh với lượt xem kỷ lục tại Nhật: Silent, Maiagare!, Trillion Game, Phases of the Moon, As Long As We Both Shall Live, My Love Mix-Up!...

Meguro Ren là người mẫu Nhật Bản đầu tiên được chọn cho chiến dịch toàn cầu của thương hiệu FENDI vào đầu năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập thương hiệu.

Meguro Ren cũng được lựa chọn là gương mặt trang bìa VOGUE JAPAN số tháng 9/2025.

Bộ phim live-action được mong đợi, quy tụ dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất xuất sắc nhất Nhật Bản, "Hodonaku,Owakare Desu" với sự tham gia của Minami Hamabe và Ren Meguro sẽ ra mắt vào ngày 6/2/2026. Được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết "Hodonaku, Owakare Desu" (do Nagatsuki Amane chấp bút và Shogakukan Bunko xuất bản), tác phẩm đoạt Giải thưởng Lớn tại Giải thưởng Tiểu thuyết Shogakukan Bunko, đã bán được hơn 400.000 bản, phim là câu chuyện về Shimizu Misora (Minami Hamabe) ​​liên tục thất bại trong việc tìm việc. Tình cờ, cô gặp Urushibara Reiji (Ren Meguro), một chuyên gia tổ chức tang lễ, làm việc cho công ty tang lễ Bando Kaikan. Điều này dẫn cô đến việc bắt đầu làm thực tập sinh tại Bando Kaikan. Cô được Urushibara hướng dẫn, nhưng anh lại quá khắt khe trong việc đào tạo cô, khiến Shimizu cảm thấy nản lòng. Chẳng bao lâu sau, sự nản lòng của Shimizu chuyển thành sự ngưỡng mộ dành cho Urushibara. Cách cư xử và hành động đồng cảm của anh đối với người đã khuất và gia đình tang quyến đã gây ấn tượng với cô. Cô quyết định trở thành một chuyên gia tổ chức tang lễ.

Yamada Ryosuke: 'Mẫu người yêu sâu thầm nhưng cháy bỏng'

Yamada ra mắt với tư cách là thành viên của Hey! Say! JUMP và được biết đến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Tantei Gakuen Q, Kindaichi Case Files, Assassination Classroom và Fullmetal Alchemist...

Ryosuke Yamada và Kei Inoo (Hey! Say! JUMP) xuất hiện trên trang bìa của "Weekly TV Guide Kanto Edition" ngày 9/1/2025 phiên bản đặc biệt TV Guide Alpha.

Đĩa đơn solo thứ hai của Yamada được ra mắt vào 19/2, Snow moon là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và buồn bã, vang lên trong tuyết, tiếp nối đĩa đơn đầu tiên SWITCH phát hành vào đêm Giáng sinh năm 2024. Một bản ballad khoe giọng hát tinh tế, trong trẻo và khả năng biểu cảm chính xác của Ryosuke Yamada. Trái ngược với những ca khúc sôi động trong các tác phẩm trước, MV này cô đọng sức hút từ những hoạt động toàn diện, đa dạng của anh với tư cách là một nghệ sĩ lẫn diễn viên, và bạn có thể cảm nhận được "vị trí hiện tại" của Ryosuke Yamada.

Là hình mẫu được cả nam lẫn nữ yêu thích, Yamada Ryosuke đã thể hiện tài năng đa dạng của mình tại chuyến lưu diễn "Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED", bắt đầu tại nhà thi đấu Ecopa Arena ở Shizuoka vào ngày 26/4 và tiếp tục với 20 buổi diễn tại sáu thành phố trên khắp Nhật Bản, kết thúc vào ngày 22/6 tại Marine Messe Fukuoka A Hall ở Fukuoka. Chuyến lưu diễn đã ​​thu hút khoảng 200.000 khán giả.

Yamada cũng ra mắt kênh YouTube riêng, LEO's Playground, nơi anh được yêu thích bởi nhiều thế hệ và được công nhận rộng rãi. Là thần tượng luôn giữ được vẻ ngoài điển trai kể từ khi ra mắt, Ryosuke Yamada đã giành vị trí quán quân trong hạng mục "Người lớn" của "Top Ikemen Bảo vật quốc gia" do tạp chí nổi tiếng ViVi (Kodansha) bình chọn.