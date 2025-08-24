Hai gương mặt tài năng của STARTO được coi là 'nam thần quốc bảo Nhật Bản 2025'

"Những tài năng STARTO sở hữu gương mặt quốc bảo" là những chàng trai tươi trẻ, điển trai được nhiều người yêu mến. Họ vui vẻ, hoạt bát, toát lên vẻ quyến rũ của một nhân vật chính trong truyện tranh, lẫn khí chất của một 'nam thần bảo vật quốc gia'. STARTO ENTERTAINMENT (trước đây được gọi là Johnny & Associates) là công ty quản lý tài năng hỗn hợp, tuy nhiên, họ nổi tiếng nhất với các tài năng nam và thần tượng, thậm chí được gọi là 'đế chế trai đẹp' của Jbiz (showbiz Nhật).
Meguro Ren: 'Nam thần thế hệ Z gây thương nhớ'
Meguro Ren hiện đang là gương mặt ăn khách được săn đón nhất nhì hiện nay tại xứ Nhật và khiến hội thiếu nữ khắp châu Á phát cuồng vì vẻ ngoài điển trai cùng lối diễn “có hồn”, cứ xuất hiện trên màn ảnh là lại gây thương nhớ cực mạnh. Nam diễn viên tài năng này thuộc thế hệ Gen Z xuất hiện nổi bật từ thập niên 2020 trong làng giải trí xứ Phù Tang, là một ca sĩ, diễn viên và người mẫu thành viên của nhóm nhạc nam Snow Man và sớm tỏa sáng rực rỡ trong một loạt phim truyền hình và điện ảnh với lượt xem kỷ lục tại Nhật: Silent, Maiagare!, Trillion Game, Phases of the Moon, As Long As We Both Shall Live, My Love Mix-Up!...
Yamada Ryosuke: 'Mẫu người yêu sâu thầm nhưng cháy bỏng'
Yamada ra mắt với tư cách là thành viên của Hey! Say! JUMP và được biết đến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Tantei Gakuen Q, Kindaichi Case Files, Assassination Classroom và Fullmetal Alchemist...
Đĩa đơn solo thứ hai của Yamada được ra mắt vào 19/2, Snow moon là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và buồn bã, vang lên trong tuyết, tiếp nối đĩa đơn đầu tiên SWITCH phát hành vào đêm Giáng sinh năm 2024. Một bản ballad khoe giọng hát tinh tế, trong trẻo và khả năng biểu cảm chính xác của Ryosuke Yamada. Trái ngược với những ca khúc sôi động trong các tác phẩm trước, MV này cô đọng sức hút từ những hoạt động toàn diện, đa dạng của anh với tư cách là một nghệ sĩ lẫn diễn viên, và bạn có thể cảm nhận được "vị trí hiện tại" của Ryosuke Yamada.
Yamada cũng ra mắt kênh YouTube riêng, LEO's Playground, nơi anh được yêu thích bởi nhiều thế hệ và được công nhận rộng rãi. Là thần tượng luôn giữ được vẻ ngoài điển trai kể từ khi ra mắt, Ryosuke Yamada đã giành vị trí quán quân trong hạng mục "Người lớn" của "Top Ikemen Bảo vật quốc gia" do tạp chí nổi tiếng ViVi (Kodansha) bình chọn.