Đạo diễn Lý Hải được vinh danh vì đóng góp trong lĩnh vực điện ảnh: 'Hạnh phúc vì sau 35 năm làm nghề được ghi nhận'

SVO - Đạo diễn Lý Hải là một trong 600 đại biểu tới tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa. Anh nhận bằng khen về những đóng góp trong lĩnh vực điện ảnh.

Vừa qua, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025), tuyên dương những tấm gương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2023 - 2025. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và gần 600 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ quản lý, văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu trên toàn quốc.

Lễ kỷ niệm là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hình thành và phát triển của ngành. Đây còn là cơ hội để nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại diện cho lĩnh vực điện ảnh, đạo diễn Lý Hải chia sẻ, anh rất vinh dự và tự hào khi được tham dự Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa và nhận bằng khen vinh danh những đóng góp trong lĩnh vực điện ảnh.

“Đây thật sự là một điều rất bất ngờ với cá nhân tôi. Tôi rất hạnh phúc vì sau hơn 35 năm làm nghề, tôi đã được nhận tấm bằng khen vinh dự. Đó là sự ghi nhận và cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn để tôi tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa, góp phần cho điện ảnh Việt phát triển”, Lý Hải chia sẻ.

Nam đạo diễn cho biết thêm, đây là cơ hội quý giá để bản thân được nhìn lại vai trò quan trọng của văn hóa trong kháng chiến và công cuộc đổi mới. Đồng thời, anh có ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, khi thế hệ đi trước đã “gieo mầm” cho nền văn hóa đậm đà bản sắc thì các thế hệ như anh và những người trẻ sẽ tiếp nối, vun đắp để phát triển.

“Tôi luôn tin rằng, văn hóa có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống hôm nay. Bởi đó không chỉ góp phần làm đẹp thêm diện mạo kinh tế mà còn bồi đắp, nâng cao đời sống tinh thần cho con người. Với bản thân, là một người làm nghệ thuật, từ khi còn hoạt động ca hát và đặc biệt là cách đây 8 năm, khi mới chập chững bước vào lĩnh vực điện ảnh, tôi đã ấp ủ mong muốn thông qua các tác phẩm của mình để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam", Lý Hải bày tỏ.

"Tôi hy vọng, không chỉ người dân trong nước mà cả những khán giả quốc tế, kể cả những ai chưa từng đặt chân đến dải đất hình chữ S, cũng sẽ hiểu và thêm yêu mến Việt Nam. Dù những gì tôi làm chỉ là đóng góp nhỏ bé, nhưng đó là tất cả tâm huyết mà tôi muốn gửi gắm. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục cố gắng sáng tạo nhiều điều mới mẻ và cống hiến nhiều hơn nữa cho điện ảnh cũng như văn hóa nước nhà”, anh nói.