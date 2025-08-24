Trần Tiểu Vy khoe sắc trong bộ ảnh mới: 'Đã trưởng thành hơn so với thời điểm vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam'

SVO - Nhân dịp sinh nhật lần thứ 25, 'Hoa hậu Việt Nam 2018' Trần Tiểu Vy tung bộ ảnh mới đầy rạng rỡ. Sau hơn 7 năm hoạt động nghệ thuật, cô ngày càng khẳng định sự trưởng thành, không chỉ ở nhan sắc mà còn trong sự nghiệp với những dấu ấn ở lĩnh vực thời trang, điện ảnh và thiện nguyện.

Bộ ảnh sinh nhật vừa ra mắt mang đến hình ảnh Trần Tiểu Vy trẻ trung, hiện đại. Đây được xem là cột mốc đánh dấu hành trình thanh xuân nhiều trải nghiệm, từ cô gái 18 tuổi bước lên ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam đến hình ảnh nghệ sĩ hôm nay.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ về tuổi mới: “Vy cảm thấy mình đã trưởng thành hơn so với thời điểm vừa đăng quang. Những trải nghiệm quý giá trong suốt chặng đường qua đã cho Vy thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Trong tương lai, Vy mong muốn được thử sức mạnh mẽ hơn ở lĩnh vực điện ảnh và thời trang, đồng thời vẫn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Vy tin rằng tuổi 25 sẽ là khởi đầu cho những bước tiến mới, đầy ý nghĩa”.

Với bộ ảnh sinh nhật tràn đầy năng lượng và những chia sẻ chân thành, Hoa hậu Trần Tiểu Vy cho thấy một hình ảnh rạng rỡ, bản lĩnh. Tuổi 25 hứa hẹn sẽ mở ra cho cô nhiều dấu ấn mới trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 18, Trần Tiểu Vy kiên trì xây dựng sự nghiệp riêng, từng bước khẳng định bản thân trong làng giải trí. Cô thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn, trở thành “nàng thơ” của nhiều nhà thiết kế danh tiếng và gương mặt được các thương hiệu lớn lựa chọn đồng hành.

Sau những dấu ấn trên sàn diễn thời trang, Trần Tiểu Vy bắt đầu thử sức với điện ảnh và nhanh chóng để lại ấn tượng. Đầu năm 2024, cô góp mặt trong phim Mai của đạo diễn Trấn Thành, có doanh thu kỷ lục hơn 500 tỷ đồng. Dù chỉ xuất hiện trong một vai nhỏ, Tiểu Vy vẫn tạo được chú ý nhờ nhan sắc rạng rỡ và phong thái cuốn hút, mở màn cho hành trình lấn sân nghệ thuật thứ bảy của mình.

Sang đó, Tiểu Vy được đạo diễn Trấn Thành tin tưởng giao vai nữ chính trong bộ phim hài Bộ tứ báo thủ. Vai diễn giúp "nàng Hậu" thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm, có sự tiến bộ rõ rệt. Nhiều khán giả lẫn giới chuyên môn nhận định, đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và tiềm năng của Trần Tiểu Vy trên con đường điện ảnh.

Song song với sự nghiệp nghệ thuật, Hoa hậu Tiểu Vy còn bền bỉ đồng hành cùng nhiều hoạt động thiện nguyện và dự án cộng đồng. Hình ảnh một Hoa hậu Việt Nam giàu lòng nhân ái, luôn nỗ lực mang đến những giá trị tích cực cho xã hội giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng.