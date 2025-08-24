Hứa Khải và 'cơn mưa sao quả tạ' mang tên 'bạn gái cũ' khi 'Tử dạ quy' vừa mới lên sóng được 6 ngày

SVO - Vụ 'dậy sóng' giới giải trí Hoa ngữ ngày 22/8 liên quan đến việc diễn viên Hứa Lệ Sa công khai loạt tin nhắn, hình ảnh, cáo buộc Hứa Khải ngoại tình khi cả hai còn hẹn hò và kéo tên nữ diễn viên Triệu Tình vào cuộc còn chưa qua, thì bạn gái cũ của nam diễn viên này một người nổi tiếng trên mạng, Đại Kim, cũng 'đổ thêm dầu vào lửa', cáo buộc anh bạo hành trong thời gian họ yêu nhau.

Hứa Lệ Sa (trái) đã viết một bài viết dài cáo buộc Hứa Khải lừa dối và chia sẻ công khai mốc thời gian mối quan hệ của họ.

Hứa Lệ Sa cáo buộc Hứa Khải có quan hệ ngoài luồng với Triệu Tình.

Triệu Tình ra tuyên bố phủ nhận cáo buộc là tình nhân. Tuy nhiên, một nguồn tin nội bộ đã tiết lộ rằng Triệu Tình thực sự đã có bạn trai trong thời gian cô bí mật hẹn hò với Từ Khải,được cho là trợ lý huấn luyện viên đội tuyển bơi lội quốc gia, và vì chuyện này mà cả hai đã chia tay.

Thấy tình cảnh của Hứa Khải, bạn gái cũ nổi tiếng trên mạng của anh là Đại Kim đã lên tiếng mỉa mai: "Chuyện gì vậy? Bình minh sắp đến rồi sao?" (ám chỉ sự bất công cách đây 8 năm mà cô phải chịu đựng) và "Vậy (Hứa Khải có biệt danh là So So) bao nhiêu năm rồi vẫn vậy sao?". Đại Kim ám chỉ rằng Hứa Khải chỉ thích kiểu tán tỉnh, đụng chạm phụ nữ sau khi uống rượu, rồi sau đó lại nói rằng anh ta say quá nên không nhớ gì cả.

Bạn gái cũ của Hứa Khải, Đại Kim lên sóng trực tiếp 'tiện' minh oan luôn cho chính mình vụ việc cách đây 8 năm.

Tám năm trước, khi Hứa Khải lần đầu nổi tiếng với Diên Hy Công Lược, những bức ảnh chụp Đại Kim, bị thâm mắt do bị đánh đập, đã lan truyền trên mạng. Sau đó, Từ Khải vướng vào cáo buộc bạo lực gia đình, nhưng anh đã được minh oan bằng một đoạn video ghi lại cảnh mình bị hai người đàn ông ghì chặt xuống đất. Trong video, Từ Khải cúi đầu im lặng. Hai người đàn ông ép anh phải nhìn lên. Đại Kim, người có mặt, chỉ tay và hỏi: "Anh có nhận thua không?". Những người xung quanh cười rộ lên chế giễu, dẫn đến nghi ngờ rằng Hứa Khải là một người dễ bị bắt nạt trong các mối quan hệ, và sự không khoan nhượng của anh đã dẫn đến một cuộc ẩu đả. Đoạn video này đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt vào thời điểm đó. Hiện tại, Đại Kim phủ nhận việc đánh Hứa Khải trong một buổi phát sóng trực tiếp, nói rằng cô đã thua sau khi uống rượu khi đang chơi với bạn bè trên phố, và rằng họ không hẹn hò vào thời điểm đó: "Nếu tôi đánh anh ấy, liệu anh ấy có còn ở bên tôi không?".

Vụ bê bối của Hứa Khải kéo dài 3 ngày, bộ phim mới của anh và Điền Hi Vi, Midnight Return (Tử dạ quy) được đồn đoán là sẽ bị hủy sau khi phát sóng thêm tập. Một số cư dân mạng đã đăng các biểu tượng cảm xúc mô tả "tím", "đen", "rùa" và "nút tua nhanh", ngụ ý rằng Midnight Return sẽ được cập nhật nhanh và phát sóng sớm hơn. Các nền tảng đã có những hành động tương tự trong quá khứ sau khi các diễn viên chính vướng vào tranh cãi công khai. Đáng chú ý, tài khoản Weibo chính thức của Midnight Return chỉ công bố lịch phát sóng của bộ phim đến ngày 31/8, với hai tập mỗi ngày. Lịch phát sóng sau tháng Chín vẫn chưa được công bố, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Phát sóng vào 18/8, bộ phim cổ trang ly kỳ hấp dẫn 'Midnight Return' (Tử dạ quy) của Hứa Khải và Điền Hy Vi sở hữu cốt truyện về vạn vật kết hợp với nội dung kỳ ảo xóa tan sự nhàm chán, phủ sóng rộng rãi trên các nền tảng phát trực tuyến, khiến khán giả háo hức mong chờ và được kỳ vọng là tiêu điểm tranh luận sôi nổi toàn cõi mạng. Với khí chất toát lên vẻ nam thần truyền thống và dáng người mảnh thanh thoát, ánh mắt lại như nước, kiên định, Hứa Khải đã nhập vai đạo sĩ săn yêu quái Mai Trục Vũ, lạnh lùng nhưng sở hữu sức mạnh tâm linh vô song và nổi tiếng trong giới đạo gia, một cách hoàn hảo.

Được mệnh danh là 'búp bê cổ trang thế hệ mới', mặc dù gặp chút khó khăn khi vào vai yêu miêu Võ Trinh có tính cách tự do phóng khoáng, phong thái ứng xử khoa trương mạnh mẽ không hề ăn nhập với các vai diễn xinh đẹp dịu dàng trước đây, nhưng Điền Hi Vi đã cố gắng lột tả được phần nào khí chất anh hùng, táo bạo của nhân vật và tạo nên sự hoà hợp của một cặp đôi với Hứa Khải.

Thậm chí, nữ chính Điền Hi Vi của phim nằm không mà cũng 'dính đạn' vì sự trùng hợp trớ trêu xảy ra với các nam chính đóng cùng cô từ trước đến nay. Trong Khanh Khanh Nhật Thường, Bạch Kính Đình bị khui bằng chứng hẹn hò với Tống Dật. Nam diễn viên chính Tân Vân Lai trong Bán thục nam nữ bị "phốt" sống chung với bạn gái Trương Tuyết Nghênh. Lý Minh Đức từng sánh vai với Điền Hi Vi trong Chúng ta đáng yêu như thế bị tuyên án 6 tháng tù giam và bồi thường dân sự khoảng 730 triệu đồng vì hành vi phá hoại tài sản....

Trước khi ra mắt, Midnight Return được cho là có kinh phí lên tới 320 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 1.180 tỷ đồng) trở thành "bom tấn" cổ trang truyền hình mùa Hè đình đám và độc quyền phát sóng ở nước ngoài trên Disney+. Hiện tại, bộ phim đang đứng thứ hai về tỷ suất người xem ở cả Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc). Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết web nổi tiếng lấy nhân vật nam chính làm trung tâm và được đổi tên thành Midnight Return khác với bản gốc lấy nữ chính làm trung tâm. Sự điều chỉnh này chủ yếu là do giá trị tiếp thị của đội ngũ sản xuất tăng lên nhờ sự nổi tiếng của các diễn viên nam. Midnight Return đã có bảy hợp đồng quảng cáo thương hiệu khi ra mắt, cho thấy kỳ vọng cao của thị trường dành cho Hứa Khải. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau khi bộ phim lên sóng, scandal tình ái của anh khiến cả Hứa Khải lẫn hãng phim đều không thể quảng bá bộ phim trên Weibo kể từ ngày 22/8.

Hiện Hứa Khải vẫn là một nghệ sĩ nổi tiếng của Đài Truyền hình Điện ảnh Hoàn Vũ, với nhiều dự án sắp ra mắt: Fire Investigator phim kinh dị về đề tài hoả hoạn, A Cup of Love, đóng cùng Châu Dã và Sun Song, đóng cùng Chung Hân Đồng, 800 Meters, đóng cùng Đặng Ân Hy. Khi những tin tức tiêu cực tiếp tục lan truyền, khán giả lo ngại rằng lịch phát sóng của những bộ phim này sẽ bị ảnh hưởng.