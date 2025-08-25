Irene của Red Velvet, Nam Ji Hyun và Natty của KISS OF LIFE sẽ dẫn chương trình 'Giải thưởng Âm nhạc lớn Hàn Quốc 2025'

SVO - Lần thứ hai được tổ chức, 'Giải thưởng Âm nhạc lớn Hàn Quốc 2025- KGMA' sẽ được tổ chức vào 14 - 15/11, tại INSPIRE Arena, Incheon, nhằm tôn vinh những thành tựu trong nhiều thể loại âm nhạc đại chúng Hàn Quốc, chẳng hạn như K-pop và Trot ,trong nước và quốc tế. Dàn line-up MC cho 2 đêm trao giải gây sự chú ý ngay từ lúc công bố.

Năm ngoái, Ilgan Sports, tờ báo Hàn Quốc sáng lập và tổ chức giải thưởng Golden Disc Awards danh tiếng trong suốt 24 năm, từ 1986 đến 2020 đã ra mắt một lễ trao giải âm nhạc mới, vinh danh các nghệ sĩ chính thống đến từ nhiều thể loại, bao gồm K-pop và nhạc trot. Lễ trao giải này hoàn toàn dựa trên lượt bình chọn của người hâm mộ và là sự kiện được tổ chức bởi Ilgan Sports và nền tảng cộng đồng người hâm mộ toàn cầu Fancast. Nam Ji Hyun của KISS OF LIFE sẽ đảm nhận vai trò MC trong cả hai ngày trao giải năm nay, với Irene đồng dẫn chương trình vào ngày 14/11 và Natty cũng của KISS OF LIFE đồng dẫn chương trình vào ngày 15/11.

Để thuận tiện cho việc giao lưu với người hâm mộ, hệ thống bình chọn chính thức của người hâm mộ đã được triển khai trên ứng dụng Fancast. Bắt đầu từ tháng Chín, danh sách nghệ sĩ, hạng mục giải thưởng và tiêu chí đánh giá sẽ được công bố trên trang web chính thức và ứng dụng bình chọn của KGMA.

Theo Ban tổ chức, KGMA, lễ trao giải âm nhạc và kỷ nguyên mới đã thành công bước đầu vào năm ngoái, năm nay cũng đã chọn những nghệ sĩ tượng trưng cho K-pop và cộng đồng người hâm mộ K-pop làm MC. Irene, Natty và Nam Ji Hyun sẽ dẫn dắt các nghệ sĩ và người hâm mộ K-pop đến với giấc mơ K-pop trong cả hai ngày.