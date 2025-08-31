Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triệu Lộ Tư với biệt danh mới 'Thiên tài đặt tên'

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Giữa lúc dư luận đang quan tâm đến tung tích của Triệu Lộ Tư thì bất ngờ tin cô ra mắt công ty mới của riêng mình nhanh chóng phủ sóng và trở thành chủ đề 'nóng' trên mạng xã hội.

Mâu thuẫn gần đây giữa nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư và công ty quản lý đã khiến sự nghiệp diễn xuất của cô gần như đình trệ. Triệu Lộ Tư cũng hạn chế tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội và đỉnh điểm, tài khoản Weibo, vốn có 30 triệu người theo dõi, bị xoá, gây ra nhiều tranh cãi gay gắt. Giữa lúc dư luận đang quan tâm đến tung tích của cô, Triệu Lộ Tư được phát hiện đang âm thầm thành lập một công ty mới: Công ty TNHH Quản lý Doanh nghiệp Ma Ninh, tại quê nhà Thành Đô, tạo nên một trào lưu tìm kiếm.

img-8627.jpg

Theo ứng dụng Qichacha, "Ma Ning Limited" có vốn điều lệ là 100.000 Nhân dân tệ. Lĩnh vực kinh doanh của công ty gồm bán hàng trực tuyến, bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón... Cha của Triệu Lộ Tư, Triệu Tuấn, là đại diện pháp lý và giám đốc, với Triệu Lộ Tư và Chu Bá Tuệ lần lượt nắm giữ 90% và 10% cổ phần. Điều đáng chú ý là đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư dấn thân vào thế giới kinh doanh. Đại diện pháp lý Triệu Tuấn cũng liên quan đến hai công ty, Công ty TNHH Quản lý Doanh nghiệp Fufudezhao, tại Thành Đô và Bắc Kinh, được thành lập lần lượt vào tháng Tư và Năm năm nay. Đáng chú ý hơn, Công ty TNHH Quản lý Doanh nghiệp Fufudezhao Thành Đô đã đăng ký nhãn hiệu "FUFUDEZHAO" cho tất cả các hạng mục và đã đăng ký bản quyền cho các tác phẩm nghệ thuật của Triệu Lộ Tư, bao gồm "doedian" và "ROSYDOEDIAN".

7c9b26543e5e035a5cde6a66af25861e2b0089c6c5b53f82149a024d639dedda.jpg
"ROSYDOEDIAN" là một thương hiệu sở hữu trí tuệ do Triệu Lộ Tư sáng lập, một thương hiệu thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa thú cưng. Tên của thương hiệu được lấy cảm hứng từ hai chú chó dachshund của cô, "Doe" và "Diandian".
fcapp-fd9894e1-035b-4cc1-a73b-d1c4ae982a1e-1756473760263.jpg

Triệu Lộ Tư đã công khai tuyên bố rằng, cô "suýt nữa đã bước chân vào ngành giải trí" và đề cập đến khả năng khởi nghiệp, chẳng hạn như mở một cửa hàng mì. Việc thành lập công ty này được coi là một bước đi thoát khỏi sự kiểm soát của đội ngũ quản lý. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại thấy thích thú với cách chơi chữ đồng âm "Ma Ning Limited", tên công ty của cô có nghĩa là "Tiền có hạn" và khen Triệu Lộ Tư: Vừa tươi mới vừa đáng yêu, ngay cả khi khởi nghiệp; Thú vị như Đoan Ngọ (tên nhân vật của cô trong phim 'Rèm ngọc châu sa'; Vừa thông minh cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời; Cách chơi chữ đồng âm này thật buồn cười, quả thật thiên tài đặt tên...

eyr8mp-3f.jpg
Bộ phim truyền hình được mong đợi và chắc chắn 'ăn khách' từ trước khi ra mắt của Triệu Lộ Tư và Triệu Vỹ Đình là 'Love's Ambition' (tạm dịch là 'Hãy để tôi toả sáng') vẫn là câu hỏi lớn trong lòng người hâm mộ, không biết phim đến bao giờ mới được phát sóng, khi rời lịch chiếu hết từ tháng Sáu, đến tháng Tám và giờ vẫn chưa có cập nhật gì mới.
Linh Vân
#Triệu Lộ Tư #biệt danh 'Thiên tài đặt tên' #công ty mới Triệu Lộ Tư #Triệu Lộ Tư kinh doanh #Công ty Ma Ninh Limited #thương hiệu ROSYDOEDIAN #Triệu Lộ Tư và nghệ thuật #sự nghiệp Triệu Lộ Tư #kinh doanh của Triệu Lộ Tư #tác phẩm Triệu Lộ Tư

