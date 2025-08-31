Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Nữ thần báu vật quốc gia Nhật' mang một sắc thái đặc biệt trong lễ mừng sinh nhật nhân vật Nobu của 'Anpan'

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Có gương mặt ngây thơ và thân hình gợi cảm, cùng nhiều dự án phim thành công và nổi bật, Imada Mio được coi là 'nữ thần màn ảnh' của Nhật Bản và là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng của điện ảnh nước này. Tuy nhiên, với vai nữ chính trong bộ phim truyền hình buổi sáng 'Anpan' của NHK, được phát sóng từ 31/3, với độ dài 130 tập, Imada Mio đang tạo được một dấu ấn riêng khác biệt trong lòng khán giả.

Dựa trên cuộc đời của Takashi Yanase và Nobu Komatsu, cặp vợ chồng đứng sau nhân vật biểu tượng "Anpanman" (một siêu anh hùng, với một cái đầu là bánh anpan (một loại bánh ngọt của Nhật Bản) trong bộ anime được trẻ em Nhật Bản yêu thích nhất, Soreike! Anpanman, bộ phim khắc họa một cách hư cấu cuộc sống của hoạ sĩ Takashi Yanase (do Takumi Kitamura thủ vai) và vợ Nobu Komatsu (do Imada thủ vai), khi họ vượt qua những sóng gió của cuộc đời và tạo nên "Anpanman". Tài khoản Instagram chính thức của phim đã tiết lộ những hình ảnh hậu trường từ buổi tiệc sinh nhật của Nobu. Phim cũng giới thiệu những món quà mà Takashi và Taka, em gái Asada Ranko (Kawai Yumi), cùng Karashima Meiko (Hara Nanoka) đã tặng Nobu: "Tuyển tập thơ Manga của tôi", một cuốn sách tự xuất bản "đầy ắp tình yêu", một đĩa anpan (bánh đậu) được chuẩn bị cho tiệc sinh nhật, một khăn tay thêu từ Meiko, và một chiếc mũ leo núi từ Ranko...

Bên cạnh đó, phim cũng khiến khán giả khắp nước Nhật say mê bởi những thực tế tồn tại trong cuộc sống hằng ngày và chìa khoá để để giải quyết vấn đề về xu hướng luôn "muốn những gì mình không có" của con người. Ba chị em nhà Asada - Nobu đã kết hôn nhưng không có con, Ranko góa chồng (Kawai Yumi), và Meiko đã kết hôn và có con (Hara Nanoka), ở trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng dường như tất cả họ đều ghen tị với cuộc sống của nhau ở một mức độ nào đó. Nobu cảm thấy xấu hổ vì không thể có con, Ranko cô đơn sau khi mất chồng, và Meiko bối rối trước những ràng buộc của vai trò làm mẹ. Ai cũng ghen tị với cuộc sống của người khác và tưởng tượng xem nếu mình ở trong hoàn cảnh đó thì sẽ như thế nào.

8423180b523109cef66cd789ed66a65681c22c6c.jpg

Tuy nhiên, thực tế, mỗi chúng ta chắc chắn đang sống hết mình, và từ góc nhìn của người khác, chúng ta tỏa sáng rực rỡ. Đến cuối cùng, nhân vật Nobu cũng đã nhận ra được rằng, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nữa khi chúng ta có thể ngừng ước ao những điều mình không có và bắt đầu biết ơn những gì mình đang có. Thay vì đếm những gì mình thiếu, chúng ta cần nghĩ về cách trân trọng những gì mình đang có. Suy cho cùng, những điều chúng ta coi là hiển nhiên và không trân trọng có thể chính là những điều mà người khác khao khát.

screenshot-20250831-105953-messenger.jpg
Từ tập 106 của 'Anpan', Takashi (Takumi Kitamura) tặng Nobu (Mio Imada, bên trái) một tập thơ tự xuất bản.
screenshot-20250831-110935-messenger.jpg
screenshot-20250831-111011-messenger.jpg
screenshot-20250831-111016-messenger.jpg
screenshot-20250831-111022-messenger.jpg
screenshot-20250831-111029-messenger.jpg

Dù chỉ là những hình ảnh hậu trường đơn giản nhưng cũng tạo nên sức hút đối với đông đảo người hâm mộ và để lại nhiều bình luận: Một món quà tràn ngập tình yêu thương từ gia đình. Đó là điều tuyệt vời nhất ♡; Cuốn sách thơ của Takashi cũng rất đáng yêu; Chiếc mũ và khăn tay mang màu sắc của Nobu-chan. Và tuyệt vời nhất, cuốn sách thơ là món quà từ người chồng tuyệt vời của cô ấy. Tôi ghen tị quá!; Kaho-chan đã rất ngạc nhiên, nhưng... tôi yêu sự ấm áp của ngôi nhà này, nơi mang đậm phong cách thời Showa...

dkj75p-3f.jpg
Imada đã có những trải nghiệm tuyệt vời lẫn nhận ra được sắc thái riêng biệt của mình trong sự nghiệp diễn xuất, khi hoá thân thành nhân vật Nobu, người không muốn được nhớ đến như một người chỉ biết ủng hộ thành công, hay chỗ dựa của chồng mà muốn có tên tuổi riêng, một vị trí trong xã hội: "Có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ, nhưng cũng có những lúc khó khăn và lo lắng. Câu nói của Nobu: "Tôi sẽ chẳng bao giờ làm nên trò trống gì", thực sự khiến tôi xúc động, và đôi khi tự vấn bản thân. Nhưng nhìn lại, tôi trân trọng tất cả những kỷ niệm. Tôi đã cười rất nhiều, và có cả những lần khóc nhưng trên hết là sự vui mừng vì mình đã có thể vào vai Nobu. Tôi cũng rất vui vì Takumi Kitamura đã vào vai Taka. Anh ấy đã cứu rỗi tôi rất nhiều. Cảm ơn anh".
Linh Vân
#Nữ thần màn ảnh Nhật Bản #Imada Mio #Anpan nhân vật biểu tượng #Lễ mừng sinh nhật Nobu #Anime Anpanman Nhật Bản #Vai nữ chính Anpan #Takashi Yanase cuộc đời #Nobu Komatsu trong phim #Hậu trường phim Anpan #Quà tặng sinh nhật Nobu

Xem thêm

Cùng chuyên mục