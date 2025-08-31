'Nữ thần báu vật quốc gia Nhật' mang một sắc thái đặc biệt trong lễ mừng sinh nhật nhân vật Nobu của 'Anpan'

SVO - Có gương mặt ngây thơ và thân hình gợi cảm, cùng nhiều dự án phim thành công và nổi bật, Imada Mio được coi là 'nữ thần màn ảnh' của Nhật Bản và là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng của điện ảnh nước này. Tuy nhiên, với vai nữ chính trong bộ phim truyền hình buổi sáng 'Anpan' của NHK, được phát sóng từ 31/3, với độ dài 130 tập, Imada Mio đang tạo được một dấu ấn riêng khác biệt trong lòng khán giả.

Dựa trên cuộc đời của Takashi Yanase và Nobu Komatsu, cặp vợ chồng đứng sau nhân vật biểu tượng "Anpanman" (một siêu anh hùng, với một cái đầu là bánh anpan (một loại bánh ngọt của Nhật Bản) trong bộ anime được trẻ em Nhật Bản yêu thích nhất, Soreike! Anpanman, bộ phim khắc họa một cách hư cấu cuộc sống của hoạ sĩ Takashi Yanase (do Takumi Kitamura thủ vai) và vợ Nobu Komatsu (do Imada thủ vai), khi họ vượt qua những sóng gió của cuộc đời và tạo nên "Anpanman". Tài khoản Instagram chính thức của phim đã tiết lộ những hình ảnh hậu trường từ buổi tiệc sinh nhật của Nobu. Phim cũng giới thiệu những món quà mà Takashi và Taka, em gái Asada Ranko (Kawai Yumi), cùng Karashima Meiko (Hara Nanoka) đã tặng Nobu: "Tuyển tập thơ Manga của tôi", một cuốn sách tự xuất bản "đầy ắp tình yêu", một đĩa anpan (bánh đậu) được chuẩn bị cho tiệc sinh nhật, một khăn tay thêu từ Meiko, và một chiếc mũ leo núi từ Ranko...

Bên cạnh đó, phim cũng khiến khán giả khắp nước Nhật say mê bởi những thực tế tồn tại trong cuộc sống hằng ngày và chìa khoá để để giải quyết vấn đề về xu hướng luôn "muốn những gì mình không có" của con người. Ba chị em nhà Asada - Nobu đã kết hôn nhưng không có con, Ranko góa chồng (Kawai Yumi), và Meiko đã kết hôn và có con (Hara Nanoka), ở trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng dường như tất cả họ đều ghen tị với cuộc sống của nhau ở một mức độ nào đó. Nobu cảm thấy xấu hổ vì không thể có con, Ranko cô đơn sau khi mất chồng, và Meiko bối rối trước những ràng buộc của vai trò làm mẹ. Ai cũng ghen tị với cuộc sống của người khác và tưởng tượng xem nếu mình ở trong hoàn cảnh đó thì sẽ như thế nào.

Tuy nhiên, thực tế, mỗi chúng ta chắc chắn đang sống hết mình, và từ góc nhìn của người khác, chúng ta tỏa sáng rực rỡ. Đến cuối cùng, nhân vật Nobu cũng đã nhận ra được rằng, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nữa khi chúng ta có thể ngừng ước ao những điều mình không có và bắt đầu biết ơn những gì mình đang có. Thay vì đếm những gì mình thiếu, chúng ta cần nghĩ về cách trân trọng những gì mình đang có. Suy cho cùng, những điều chúng ta coi là hiển nhiên và không trân trọng có thể chính là những điều mà người khác khao khát.

Từ tập 106 của 'Anpan', Takashi (Takumi Kitamura) tặng Nobu (Mio Imada, bên trái) một tập thơ tự xuất bản.

Dù chỉ là những hình ảnh hậu trường đơn giản nhưng cũng tạo nên sức hút đối với đông đảo người hâm mộ và để lại nhiều bình luận: Một món quà tràn ngập tình yêu thương từ gia đình. Đó là điều tuyệt vời nhất ♡; Cuốn sách thơ của Takashi cũng rất đáng yêu; Chiếc mũ và khăn tay mang màu sắc của Nobu-chan. Và tuyệt vời nhất, cuốn sách thơ là món quà từ người chồng tuyệt vời của cô ấy. Tôi ghen tị quá!; Kaho-chan đã rất ngạc nhiên, nhưng... tôi yêu sự ấm áp của ngôi nhà này, nơi mang đậm phong cách thời Showa...