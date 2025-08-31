Không chỉ tham gia diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Trang Pháp còn ra mắt dự án âm nhạc ý nghĩa về đất nước

SVO - Trong suốt năm qua, Trang Pháp phủ sóng trên nhiều chương trình và liên tục có dấu ấn mới trong sự nghiệp với với các hoạt động liên quan tới việc lan toả tình yêu đất nước và tự hào dân tộc.

Sau concert và màn ra mắt thành công hai phiên bản của MV Mãi là người Việt Nam, Trang Pháp tiếp tục giới thiệu mini album cùng tên, bao gồm ba sáng tác: Mãi là người Việt Nam, Duyên số, Hành trình lấp lánh. Trong đó, ca khúc chủ đề đã là giai điệu quen thuộc với nhiều khán giả thời gian gần đây.

Duyên số lại là sáng tác từng ghi dấu lần đầu tại sân khấu Lễ trao giải thưởng VTV awards 2024, Chào năm mới 2025. Dù chỉ xuất hiện trong một đoạn ngắn của tiết mục, ca khúc được yêu mến bởi chất nhạc mang âm hưởng dân gian và nguồn năng lượng tươi vui. Trang Pháp quyết định đưa Duyên số vào mini album này vì vẻ đẹp Việt được thể hiện tinh tế, ẩn sau câu chuyện tình yêu dí dỏm.

Ca khúc thứ ba trong mini album là Hành trình lấp lánh, một sáng tác của hai nữ ca, nhạc sĩ Trang Pháp và Vy Vy. Bài hát có giai điệu da diết, nhắc nhớ về những hành trình có rực rỡ, có thăng trầm nhưng đều hướng đến ước mơ về tương lai tươi sáng và sự biết ơn tới quá khứ. Góp mặt trong mini album này, ca khúc là điểm nhấn chứa đựng tinh thần biết ơn, trân trọng quá khứ, cũng như động lực để vươn xa.

Song song với phát hành album trên các nền tảng nhạc số, Trang Pháp cũng công bố video live session Hành trình lấp lánh kết hợp cùng Hà Lê: “Ba ca khúc ra đời vào những thời điểm khác nhau nhưng đều chứa đựng thông điệp đẹp, phù hợp với thời điểm cả nước đang hướng về ngày kỷ niệm Quốc khánh. Tôi quyết định phát hành cả ba như một mini album chính thức để gửi đến khán giả món quà âm nhạc theo cách trọn vẹn”.

Sau 24 giờ ra mắt, album đã ẵm trọn top 1 Itunes với cả 4 ca khúc, gồm thêm phiên bản solo của Mãi là người Việt Nam lọt top 10 song của Itunes. Ngay thời điểm phát hành sản phẩm này, Trang Pháp cũng đang có mặt tại Hà Nội để tập luyện cho Đại lễ 2/9. Năm nay, cô vinh dự là một trong những nghệ sĩ tham gia diễu hành. Dù trước đó liên tục “chạy show” với lịch trình dày đặc, Trang Pháp vẫn tràn đầy năng lượng.

Trước đó, chiếc áo dài nữ ca sĩ đem theo để tập diễu hành bị nhăn nhiều do liên tục di chuyển. Giữa đang loay hoay tìm chỗ ủi, người dân địa phương đã đến hỏi thăm và nhiệt tình đưa Trang Pháp về nhà ủi đồ, dù trước đó chưa biết cô là ai.