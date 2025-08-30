Các 'nàng Hậu' Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

SVO - Trong không khí hân hoan, hướng tới Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có mặt tại ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 cùng các nghệ sĩ, văn nghệ sĩ và lực lượng tham gia.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy diện áo dài trắng với điểm nhấn trên ngực trái là chiếc huy hiệu cài áo hình lá cờ Việt Nam. Cô nàng chăm chỉ tham gia vào các buổi tập luyện cùng khối văn hoá - thể thao để chuẩn bị tốt cho màn diễu hành trong ngày Đại lễ.

“Vy rất vui khi mình có thể được gặp gỡ được nhiều cô chú anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, vận động viên tiêu biểu. Những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hoá - thể thao của đất nước trong buổi tổng duyệt hôm nay. Vy rất vinh dự và tự hào khi được là phần nhỏ trong bức tranh ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam", Tiểu Vy chia sẻ.

Xuất hiện rạng rỡ trong tà áo dài đỏ truyền thống, Lương Thùy Linh gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, dịu dàng nhưng không kém phần tự tin. Chia sẻ tại buổi tổng duyệt, Lương Thùy Linh bày tỏ: “Được đồng hành, tập luyện và tham gia các buổi duyệt cho Đại lễ là một niềm hạnh phúc và vinh dự rất lớn đối với Linh. Mình vô cùng háo hức để cùng mọi người chào mừng ngày hội trọng đại của dân tộc".

Một khoảnh khắc đẹp được ghi lại trước giờ diễu binh, khi Lương Thùy Linh được nữ chiến sĩ cảnh sát thắt tóc, chuẩn bị chỉn chu cho phần xuất hiện của mình. Hình ảnh mộc mạc, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong sự kiện ý nghĩa này.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc diện áo dài trắng, khoác khăn quàng đỏ trên vai đến tham gia buổi tổng duyệt: “Dù chưa đến ngày lễ chính thức nhưng cảm xúc của Bảo Ngọc cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ, các anh chị em ở các khối diễu binh diễu hành và cả người dân tại Thủ đô Hà Nội đều rộn ràng, háo hức".

"Ngọc tự hào khi được là một phần trong khối Văn hoá - Thể thao, cũng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân", Bảo Ngọc chia sẻ.

Sự góp mặt của các "nàng Hậu" Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc và nhiều nghệ sĩ trẻ trong dịp Đại lễ không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, mà còn khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của Việt Nam.