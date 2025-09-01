Nguyễn Minh Công đại diện cho thế hệ nhà thiết kế trẻ tại chương trình 'Tự hào bản sắc Việt' chào mừng Quốc khánh 2/9

SVO - Trong khuôn khổ chương trình 'Lễ hội Độc lập - 80 năm tự hào Việt Nam' nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đêm nhạc 'Tự hào bản sắc Việt' đã trở thành sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc biệt, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng.

Xuất hiện tại sự kiện, nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Minh Công đảm nhận vai trò đặc biệt là đưa thời trang vào chương trình như một mạch kết nối di sản, song hành cùng âm nhạc, hội họa và các loại hình nghệ thuật biểu diễn. Các trang phục của NTK Nguyễn Minh Công trình diễn trên nền nhạc được thực hiện bởi nghệ sĩ Dzung.

“Tôi rất tự hào khi được đại diện cho khối sáng tạo trẻ, góp phần đóng góp và quảng bá nét văn hóa, truyền thống và di sản của dân tộc bằng thời trang trong một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Đây là cơ hội không chỉ cho cá nhân tôi, mà còn cho thế hệ nhà thiết kế trẻ đang miệt mài với đam mê trang phục truyền thống”, Nguyễn Minh Công chia sẻ.

Tại Tự hào bản sắc Việt, Nguyễn Minh Công đã mang đến những bộ trang phục tiêu biểu mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền và truyền thống dân tộc như áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm và trang phục của các dân tộc vùng cao, được xử lý sáng tạo bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Nguyễn Minh Công, nghệ sĩ Dzung đã đưa khán giả đi trên con tàu Thống nhất Bắc - Nam dọc theo chiều dài văn hóa của dân tộc. Điều khiến khán giả thêm phần ấn tượng chính là các bộ trang phục lần này không phải tác phẩm mới hoàn toàn, mà là những thiết kế từng “oanh tạc” tại phần thi trang phục dân tộc của các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Các tác phẩm này là thành quả hợp tác giữa Nguyễn Minh Công và các NTK trẻ như Bùi Thế Bảo, Đặng Trần Trí, Lương Đức Minh, do chính anh trực tiếp cố vấn, định hướng và "truyền lửa". Việc đưa các thiết kế này trở lại trên sân khấu quốc gia vừa là sự tôn vinh thành quả của thế hệ trẻ, vừa khẳng định vai trò bền bỉ của Nguyễn Minh Công trong hành trình mang nét đẹp truyền thống lan tỏa không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn ra thế giới.

Việc trở thành NTK duy nhất xuất hiện tại Tự hào bản sắc Việt mang đến cho Nguyễn Minh Công một cơ hội hiếm có để thời trang truyền thống Việt Nam được giới thiệu trong một chương trình mang tầm vóc quốc gia. Trong không khí hùng tráng của âm nhạc và ánh sáng, Nguyễn Minh Công đã trình hiện những thiết kế đầy tự hào, giúp quảng bá và đưa truyền thống đến gần hơn với đại chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Tham dự sự kiện thuộc khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh lần này không chỉ là một vinh dự mà còn là sự công nhận đối với hành trình làm nghề của Nguyễn Minh Công.

“Khi nhận lời mời từ Ban tổ chức, tôi đã vô cùng xúc động và sắp xếp lịch trình để đồng ý tham dự ngay lập tức. Bởi tôi biết rằng, được góp mặt trong một chương trình trọng đại của đất nước là cơ hội mà không phải NTK nào cũng có được. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để tôi tiếp tục khai phá, làm mới và lan tỏa vẻ đẹp truyền thống Việt Nam bằng thời trang", Nguyễn Minh Công bày tỏ.