Đón lễ 2/9, Juky San bày tỏ: 'Là một nghệ sĩ, tôi càng phải có trách nhiệm đóng góp xây dựng đất nước nhiều hơn'

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hòa chung niềm vui đón chào Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Juky San háo hức khoác lên mình bộ áo dài truyền thống đỏ rực hoà vào dòng người đến thăm Dinh Độc Lập.

Là một trong những người được đánh giá cao về 'visual' và gu thời trang trong chương trình Em xinh say hi, Juky San đã có những 'biến hóa' đáng kinh ngạc qua từng vòng thi khiến khán giả không khỏi xuýt xoa. Tuy nhiên với cô, chiếc áo dài vẫn là trang phục mang lại cho bản thân sự tự tin lẫn tự hào nhất khi khoác lên mình.

1000036019.jpg

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Với San, chiếc áo dài góp phần tô điểm thêm rất nhiều cho nét đẹp truyền thống, vẻ yêu kiều, thướt tha của phụ nữ Việt Nam. Trong những dịp quan trọng, gia đình của San luôn chọn áo dài để mặc cùng nhau".

1000036024.jpg

"Em xinh" Juky San chia sẻ thêm: "Khi ra phố bắt gặp ai đó mặc áo dài, San cảm nhận mọi người cũng trao nhau ánh nhìn dịu dàng, thân thiết hơn. Giống như một sự kết nối lặng lẽ của những người dạt dào lòng tự hào dân tộc với nhau vậy”.

1000036017.jpg

Juky San cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham dự lễ diễu binh tại Hà Nội lần này. Nữ ca sĩ mong rằng lần sau có thể cùng đứng vào đội hình tham gia đóng góp cho sự kiện đặc biệt của đất nước.

1000036023.jpg

Trong dịp lễ này, Juky San cũng như bao bạn trẻ khác đã đến rạp để ủng hộ bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền. Câu chuyện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị để lại trong lòng cô sự xúc động mãnh liệt, bức tranh chiến trường cũng để lại nhiều suy tư trong Juky San về lòng yêu nước.

1000036018.jpg

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Phim quá hay. Tôi thấy bên trong mình bùng lên niềm tự hào dân tộc dữ dội. Bên cạnh đó còn là lòng biết ơn sâu sắc những người lính anh dũng, kiên cường bất khuất đã mang đến hoà bình ngày hôm nay cho chúng ta. Tôi ý thức được bản thân càng phải sống đúng, sống đẹp để xứng đáng với những hy sinh của cha ông ngày trước".

1000036016.jpg

"Là một nghệ sĩ, tôi nghĩ mình càng phải có trách nhiệm trong việc đóng góp xây dựng đất nước nhiều hơn. Mong rằng sẽ có thêm thật nhiều tác phẩm nghệ thuật khai thác đề tài lịch sử Việt Nam như Mưa đỏ trong tương lai gần, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình”, Juky San bộc bạch.

THUẬN TÙNG
