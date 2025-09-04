Không chỉ biểu diễn thành công tại A80, Hòa Minzy còn được ghi nhận với những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội

SVO - Sau màn trình diễn thành công cùng các nghệ sĩ tại lễ diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 2/9 vừa qua, Hòa Minzy còn được vinh danh cho những đóng góp của cô khi có nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng và xã hội.

Chia sẻ sau màn trình diễn tại 'concert quốc gia', Hòa Minzy bày tỏ, khi được tham gia biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đó là dấu ấn đáng tự hào trong năm 2025 và cả sự nghiệp của cô.

Ngoài ra, với những nỗ lực đáng khen của nữ ca sĩ cho các hoạt động văn hóa, Hòa Minzy cũng nhận được bằng khen từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cô được vinh danh là cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2023 - 2025, nhân Kỷ niệm 80 năm - Ngày truyền thống ngành Văn hoá (28/8/1945 - 28/8/2025).

Đây là sự biểu dương, khích lệ đầy ý nghĩa cho Hòa Minzy khi cô liên tục có những dự án ý nghĩa hướng đến các giá trị cộng đồng, xã hội. Trong âm nhạc, cô đã cho ra mắt MV Bắc bling, tạo nên 'bản hit' ấn tượng, góp phần quảng bá văn hóa quê hương Bắc Ninh của cô đến khán giả cả nước.

Đến tháng Tám, nữ ca sĩ tiếp tục "gây sốt", khi ra mắt MV Nỗi đau giữa hòa bình, như một lời tri ân sâu sắc đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Dự án này đã tạo nên nhiều cảm xúc và góp phần đưa khán giả trẻ hiểu hơn về giá trị hòa bình, độc lập của đất nước ngày nay là sự hy sinh của biết bao ông bà ta.

Sau khi ra mắt, MV đã đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và liên tục vang lên tại các chương trình, sự kiện ý nghĩa trong dịp Đại lễ 2/9. Đến thời điểm hiện tại, MV Nỗi đau giữa hòa bình đã đạt 11 triệu lượt xem trên YouTube.

Không chỉ vậy, Hòa Minzy còn "gây sốt" khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đón lễ ý nghĩa bên gia đình. Cô chia sẻ: "Tết Độc lập quá ý nghĩa với hai mẹ con Bo (con trai của Hòa Minzy). Buổi sáng, mẹ Hoà được biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cả gia đình Hòa thì cũng len trong dòng người để tìm vị trí xem diễu binh; được tạo điều kiện tới thắp hương tại di tích Nhà 67 và tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Nữ ca sĩ cũng tự hào chia sẻ thêm, vào tháng 5/2025, cô đã nhận được bằng khen "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác". Tới tháng 9/2025, cô tiếp tục nhận được Huy hiệu Bác Hồ. Nữ ca sĩ bày tỏ sự xúc động và niềm tự hào trong hành trình vừa qua.