Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Không chỉ biểu diễn thành công tại A80, Hòa Minzy còn được ghi nhận với những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau màn trình diễn thành công cùng các nghệ sĩ tại lễ diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 2/9 vừa qua, Hòa Minzy còn được vinh danh cho những đóng góp của cô khi có nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng và xã hội.

Chia sẻ sau màn trình diễn tại 'concert quốc gia', Hòa Minzy bày tỏ, khi được tham gia biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đó là dấu ấn đáng tự hào trong năm 2025 và cả sự nghiệp của cô.

540948354-1326034442213536-5367188603820272320-n.jpg

Ngoài ra, với những nỗ lực đáng khen của nữ ca sĩ cho các hoạt động văn hóa, Hòa Minzy cũng nhận được bằng khen từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cô được vinh danh là cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2023 - 2025, nhân Kỷ niệm 80 năm - Ngày truyền thống ngành Văn hoá (28/8/1945 - 28/8/2025).

541868634-1326034362213544-7196497305888323568-n.jpg

Đây là sự biểu dương, khích lệ đầy ý nghĩa cho Hòa Minzy khi cô liên tục có những dự án ý nghĩa hướng đến các giá trị cộng đồng, xã hội. Trong âm nhạc, cô đã cho ra mắt MV Bắc bling, tạo nên 'bản hit' ấn tượng, góp phần quảng bá văn hóa quê hương Bắc Ninh của cô đến khán giả cả nước.

543165566-1326365502180430-7489288120707012369-n-copy.jpg

Đến tháng Tám, nữ ca sĩ tiếp tục "gây sốt", khi ra mắt MV Nỗi đau giữa hòa bình, như một lời tri ân sâu sắc đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Dự án này đã tạo nên nhiều cảm xúc và góp phần đưa khán giả trẻ hiểu hơn về giá trị hòa bình, độc lập của đất nước ngày nay là sự hy sinh của biết bao ông bà ta.

542862743-1326365515513762-1025936525695145497-n.jpg

Sau khi ra mắt, MV đã đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và liên tục vang lên tại các chương trình, sự kiện ý nghĩa trong dịp Đại lễ 2/9. Đến thời điểm hiện tại, MV Nỗi đau giữa hòa bình đã đạt 11 triệu lượt xem trên YouTube.

541440146-1326034355546878-614722602755404844-n.jpg

Không chỉ vậy, Hòa Minzy còn "gây sốt" khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đón lễ ý nghĩa bên gia đình. Cô chia sẻ: "Tết Độc lập quá ý nghĩa với hai mẹ con Bo (con trai của Hòa Minzy). Buổi sáng, mẹ Hoà được biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cả gia đình Hòa thì cũng len trong dòng người để tìm vị trí xem diễu binh; được tạo điều kiện tới thắp hương tại di tích Nhà 67 và tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh".

542225417-1326390055511308-6749894588046873184-n.jpg

Nữ ca sĩ cũng tự hào chia sẻ thêm, vào tháng 5/2025, cô đã nhận được bằng khen "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác". Tới tháng 9/2025, cô tiếp tục nhận được Huy hiệu Bác Hồ. Nữ ca sĩ bày tỏ sự xúc động và niềm tự hào trong hành trình vừa qua.

Bình Nguyễn
#Hòa Minzy #Hòa Minzy MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình #Bắc bling của Hòa Minzy #MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục