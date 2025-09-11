MC Đại Nghĩa và diễn viên Ngân Quỳnh nói về việc cân bằng giữa chữ hiếu và chữ tình trong hôn nhân

SVO - Trong tập mới nhất của chương trình '24h nói thật', MC Đại Nghĩa đã cùng khách mời - diễn viên Ngân Quỳnh bàn luận về vấn đề: 'Khi người yêu là con trai cưng của mẹ'. Hai nghệ sĩ đã bày tỏ những quan điểm thú vị xoay quanh chủ đề đặc biệt này.

Nữ diễn viên Ngân Quỳnh cho biết, khi bước vào hôn nhân, cả hai phải hiểu được suy nghĩ và cách sống của nhau. “Có hiếu với mẹ không phải là điều xấu, nhưng nếu một người đàn ông luôn đặt mẹ lên hàng đầu mà không quan tâm đến cảm xúc của bạn gái thì tốt nhất nên chia tay", Ngân Quỳnh bày tỏ.

Nữ diễn viên cho rằng, thói quen quá phụ thuộc vào mẹ rất khó thay đổi, bởi đó là “lập trình” hình thành từ nhỏ. “Người mẹ nào cũng muốn con trai lệ thuộc vào mình. Nếu cô gái chấp nhận thì vẫn có thể yêu, nhưng khi kết hôn chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề", Ngân Quỳnh nói thêm.

MC Đại Nghĩa đồng tình và đặt vấn đề: “Đến một ngày không còn mẹ bên cạnh nữa thì sao? Giờ có mẹ thì mẹ làm giúp, nhưng khi không còn mẹ, ai sẽ thay thế trong tất cả mọi việc?”.

Ngân Quỳnh nhấn mạnh sự cân bằng: “Đàn ông phải biết yêu thương vợ. Vẫn hiếu thảo với mẹ nhưng phải biết cách xử lý sao cho hài hòa. Thương mẹ nhiều quá mà bỏ quên vợ thì gia đình dễ tan vỡ".

Theo Ngân Quỳnh, vai trò của người đàn ông là quyết định. Nếu biết khéo léo sắp xếp, vừa làm mẹ yên lòng vừa khiến vợ thấy chồng có hiếu thì gia đình sẽ bền chặt. Nhưng nếu chồng thụ động, người mẹ cần tỉnh táo để nhận ra sự lệ thuộc quá mức của con trai.

Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh rằng nhiều bậc phụ huynh thường nghĩ sự kiểm soát, áp đặt là cách bảo vệ con, nhưng thực tế lại vô tình lấy đi sự tự do của con cái. “Con người ai cũng muốn được sống thoải mái, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Đôi khi điều mình cho là tốt, với người khác lại là gánh nặng", cô chia sẻ.

Kết lại, MC Đại Nghĩa nhắn nhủ các bậc cha mẹ: “Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Hãy để con cái tự lựa chọn và cả tự trả giá nếu sai lầm. Khi giữ được một khoảng cách vừa đủ, chúng ta vẫn duy trì được sự thân tình, chữ hiếu của con với mẹ, và chữ tình của chồng với vợ".