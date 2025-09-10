Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Chưa ra mắt nhưng IDID của STARSHIP đã khiến khán giả 'loạn nhịp' bởi sự quyến rũ vui vẻ của mình

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nhóm nhạc nam mới IDID, ra đời từ dự án đình đám 'Debut's Plan' của Starship Entertainment, đã thể hiện tinh thần đồng đội mạnh mẽ thông qua bài kiểm tra lòng dũng cảm và mong muốn có một màn ra mắt thành công.

Sau khi tung ra một teaser sáng tạo vào ngày 4/9 cho màn ra mắt sắp tới với EP đầu tay I did it vào lúc 6h tối ngày 15/9 theo giờ Hàn Quốc, nhóm nhạc nam mới IDID của STARSHIP Entertainment đã trình làng tập cuối cùng của nội dung gốc Fly, Idit của mình trên kênh YouTube chính thức của nhóm. Fly, Idit là một nội dung gốc khắc họa IDID đang khám phá những điều họ muốn làm trước khi ra mắt và đạt được sau khi ra mắt. Tập cuối, tập 8, kể về trải nghiệm kinh hoàng của IDID trong một tòa nhà lớp học vào một đêm khuya, khi họ bắt đầu rèn luyện lòng dũng cảm.

idid.jpg

Fly, IDID là một nội dung độc quyền được tạo ra để thỏa mãn niềm vui và sự phấn khích của người hâm mộ K-pop đang chờ đợi thời điểm IDID ra mắt chính thức. Phim được phát hành vào mỗi thứ Hai lúc 7h tối, kể từ ngày 21/7, thông qua kênh YouTube ‘IDID.’ Theo sự chỉ đạo của linh vật ‘DODO’ của IDID, các thành viên đã hoàn thành 8 nội dung gốc gồm: ‘Chinh phục tàu lượn siêu tốc toàn quốc’, ‘Cùng nhau đến trường’, ‘Làm việc bán thời gian’, ‘Tận hưởng kỳ nghỉ hè đúng cách’, ‘Quan điểm của người hâm mộ toàn năng’, ‘Trở về trong vinh quang PHẦN 1, 2’ và ‘Courage Play’.

Trong khi các thành viên đang chạy đua hướng tới mục tiêu duy nhất là ra mắt với tư cách thần tượng thông qua nội dung riêng, họ đã cùng nhau vượt qua những thử thách chưa từng có, xây dựng những kỷ niệm khó quên và củng cố quyết tâm thành công với tư cách thần tượng, truyền cảm hứng cho người hâm mộ cổ vũ họ. Hơn nữa, cuộc sống thường nhật của các thành viên, bên ngoài công việc thường ngày, đã bộc lộ những nét quyến rũ bất ngờ và nuôi dưỡng cảm giác gần gũi.

769403-1238025-1317.jpg
Starship Entertainment đã phát hành bộ ảnh concept "Before Sunset", ghi lại những khoảnh khắc tươi mới của các chàng trai IDID (Jang Yong Hoon, Kim Min Jae, Park Won Bin, Chu Yoo Chan, Park Sung Hyun, Baek Jun Hyuk và Jung Se Min).

IDID, "idol tươi mới cao cấp" đã thể hiện sức hút riêng của từng thành viên và tinh thần đồng đội mạnh mẽ như những người bạn hàng xóm thông qua nội dung riêng của họ Fly, IDID, sẽ phát hành mini-album đầu tiên I did it, gồm tổng cộng 8 bài hát, bao gồm bài hát chủ đề As I Wish, vào ngày 15/9.

Thu Hiền
#IDID Starship Entertainment #Ra mắt nhóm nhạc nam mới IDID #Nội dung độc quyền Fly #IDID #Mini-album I did it #Khám phá thử thách của IDID #Tiến trình ra mắt IDID #Nội dung YouTube IDID #Phong cách tươi mới của IDID #Các thành viên IDID #Sức hút của nhóm nhạc IDID

Xem thêm

Cùng chuyên mục