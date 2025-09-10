Chưa ra mắt nhưng IDID của STARSHIP đã khiến khán giả 'loạn nhịp' bởi sự quyến rũ vui vẻ của mình

SVO - Nhóm nhạc nam mới IDID, ra đời từ dự án đình đám 'Debut's Plan' của Starship Entertainment, đã thể hiện tinh thần đồng đội mạnh mẽ thông qua bài kiểm tra lòng dũng cảm và mong muốn có một màn ra mắt thành công.

Sau khi tung ra một teaser sáng tạo vào ngày 4/9 cho màn ra mắt sắp tới với EP đầu tay I did it vào lúc 6h tối ngày 15/9 theo giờ Hàn Quốc, nhóm nhạc nam mới IDID của STARSHIP Entertainment đã trình làng tập cuối cùng của nội dung gốc Fly, Idit của mình trên kênh YouTube chính thức của nhóm. Fly, Idit là một nội dung gốc khắc họa IDID đang khám phá những điều họ muốn làm trước khi ra mắt và đạt được sau khi ra mắt. Tập cuối, tập 8, kể về trải nghiệm kinh hoàng của IDID trong một tòa nhà lớp học vào một đêm khuya, khi họ bắt đầu rèn luyện lòng dũng cảm.

Fly, IDID là một nội dung độc quyền được tạo ra để thỏa mãn niềm vui và sự phấn khích của người hâm mộ K-pop đang chờ đợi thời điểm IDID ra mắt chính thức. Phim được phát hành vào mỗi thứ Hai lúc 7h tối, kể từ ngày 21/7, thông qua kênh YouTube ‘IDID.’ Theo sự chỉ đạo của linh vật ‘DODO’ của IDID, các thành viên đã hoàn thành 8 nội dung gốc gồm: ‘Chinh phục tàu lượn siêu tốc toàn quốc’, ‘Cùng nhau đến trường’, ‘Làm việc bán thời gian’, ‘Tận hưởng kỳ nghỉ hè đúng cách’, ‘Quan điểm của người hâm mộ toàn năng’, ‘Trở về trong vinh quang PHẦN 1, 2’ và ‘Courage Play’.

Trong khi các thành viên đang chạy đua hướng tới mục tiêu duy nhất là ra mắt với tư cách thần tượng thông qua nội dung riêng, họ đã cùng nhau vượt qua những thử thách chưa từng có, xây dựng những kỷ niệm khó quên và củng cố quyết tâm thành công với tư cách thần tượng, truyền cảm hứng cho người hâm mộ cổ vũ họ. Hơn nữa, cuộc sống thường nhật của các thành viên, bên ngoài công việc thường ngày, đã bộc lộ những nét quyến rũ bất ngờ và nuôi dưỡng cảm giác gần gũi.

Starship Entertainment đã phát hành bộ ảnh concept "Before Sunset", ghi lại những khoảnh khắc tươi mới của các chàng trai IDID (Jang Yong Hoon, Kim Min Jae, Park Won Bin, Chu Yoo Chan, Park Sung Hyun, Baek Jun Hyuk và Jung Se Min).

IDID, "idol tươi mới cao cấp" đã thể hiện sức hút riêng của từng thành viên và tinh thần đồng đội mạnh mẽ như những người bạn hàng xóm thông qua nội dung riêng của họ Fly, IDID, sẽ phát hành mini-album đầu tiên I did it, gồm tổng cộng 8 bài hát, bao gồm bài hát chủ đề As I Wish, vào ngày 15/9.