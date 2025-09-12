Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Bom tấn trăm tỷ' của cặp đôi đình đám showbiz Việt Lý Hải và Minh Hà chính thức 'xuất ngoại'

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phim điện ảnh 'Lật mặt 8: Vòng tay nắng' (tên tiếng Anh là 'Face off 8: Embrace of light') do Lý Hải viết kịch bản và đạo diễn, Minh Hà sản xuất, sẽ chính thức ra rạp quốc tế từ ngày 18/9/2025.

Ở phần phim thứ 8 này, Lý Hải không chỉ đơn thuần mang đến câu chuyện về gia đình, bạn bè, về những ước mơ tuổi trẻ. Mà phim còn là những giá trị thực tế, nhân văn. Từ câu chuyện trong phim, khán giả liên tưởng đến câu chuyện của chính bản thân mình và nhờ đó để tự tin cứ làm đi rồi không hối tiếc, thay vì để sau đó phải tiếc nuối vì đã không làm.

1000036248.jpg

Trải qua các phần phim, Lý Hải tiếp tục cho thấy sự đầu tư về bối cảnh, kỹ thuật quay. Nhiều cảnh oneshot trong Lật mặt 8 gây bất ngờ với người xem. Cùng với đó, dàn diễn viên từ gạo cội đến sao trẻ đều có mối liên hệ chặt chẽ, kỹ năng diễn xuất thu hút, góp phần đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào.

1000036249.jpg

Tại Việt Nam, Lật mặt 8 lọt top 5 phim ăn khách nhất năm 2025. Đây cũng là phần phim đặc biệt kỷ niệm 10 năm ra mắt series Lật mặt, vốn là loạt phim điện ảnh Việt dài hơi và thành công nhất phòng vé.

1000036257.jpg

Ngày 18/9 tới, bộ phim sẽ chính thức “xuất ngoại” tại Mỹ, Úc, New Zealand, Cộng hòa Czech, Slovakia. Ngày 19/9, phim khởi chiếu tại Canada, Anh, Scotland, Na Uy, Thụy Điển. Tiếp theo là Pháp, Bulgaria vào ngày 20/9. Ngày 3/10, phim sẽ chiếu tại Nhật Bản, Ba Lan và tại Đức vào ngày 9/10.

1000036255.jpg

Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của điện ảnh Việt trên đường ra thế giới. Đồng thời, sự kiện này củng cố vị thế của Lý Hải với vai trò là một trong những đạo diễn phim thương mại thành công bậc nhất hiện nay.

1000036254.jpg

Trước đó, chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa, sau khi nhận bằng khen vinh danh vì đóng góp cho lĩnh vực điện ảnh, đạo diễn Lý Hải bày tỏ: “Từ khi còn đi hát đến lúc bén duyên điện ảnh, tôi luôn mong, qua tác phẩm của mình, có thể quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế".

1000036256.jpg

Đạo diễn Lý Hải nói thêm: "Tôi hy vọng, không chỉ khán giả trong nước mà cả khán giả quốc tế, kể cả những ai chưa từng đặt chân đến Việt Nam, cũng sẽ thêm yêu mến dải đất hình chữ S. Những gì tôi làm có thể nhỏ bé, nhưng là tất cả tâm huyết. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục cố gắng sáng tạo và cống hiến nhiều hơn cho điện ảnh, cũng như văn hóa nước nhà”.

THUẬN TÙNG
#Lý Hải #đạo diễn Lý Hải #vợ chồng Lý Hải Minh Hà #Lý Hải và Minh Hà #Lật mặt 8 #series Lật Mặt

