Người đẹp Trà Ngọc Hằng tái xuất sàn diễn thời trang, 'chiếm spotlight' vì thần thái quá cuốn hút

Văn Sơn
SVO - Trong lần tái xuất sàn diễn thời trang lần này, Trà Ngọc Hằng đảm nhận vai trò first face và vedette. Người đẹp khoe trọn sắc vóc quyến rũ cùng thần thái cuốn hút bên cạnh dàn 'mỹ nhân' đình đám.

Trong dàn 'mỹ nhân' góp mặt trong show diễn lần này, Trà Ngọc Hằng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Người đẹp xuất hiện đầy ấn tượng khi đảm nhận vai trò first face trong các bộ sưu tập của nhà thiết kế Phạm Khánh Quỳnh và Bá Phúc. Đồng thời, cô cũng “khóa sổ” sàn diễn ở vị trí vedette trong những bộ cánh lộng lẫy của nhà thiết kế Hà Hữu Tiến và Khánh Đan.

facetune-18-09-2025-17-27-53.jpg

Với nhà thiết kế Phạm Khánh Quỳnh, Trà Ngọc Hằng hóa thân thành "nàng thơ" giữa đại dương, tái hiện vẻ đẹp san hô lung linh. Trong thiết kế của Bá Phúc, cô tỏa sáng như luồng ánh sáng rực rỡ soi chiếu trên mặt biển.

facetune-18-09-2025-23-06-14.jpg

Còn khi xuất hiện trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Hà Hữu Tiến, Trà Ngọc Hằng khắc họa sự phóng khoáng, tự do của gió và sóng. Còn ở màn trình diễn của Khánh Đan, cô trở thành biểu tượng của niềm hy vọng hồi sinh, ẩn chứa thông điệp về môi trường.

facetune-18-09-2025-23-17-40.jpg

Mỗi bước catwalk của Trà Ngọc Hằng đều toát lên thần thái tự tin, phong cách cuốn hút và khả năng làm chủ sân khấu. Bà mẹ một con không chỉ khéo léo tôn vinh tinh thần của từng bộ sưu tập, mà còn mang đến một nguồn năng lượng mạnh mẽ, khiến khán giả không thể rời mắt.

facetune-17-09-2025-23-29-06.jpg

Đặc biệt, show diễn lần này trở nên giàu cảm xúc hơn khi bé Sophia – con gái của Trà Ngọc Hằng cũng lần đầu tiên cùng mẹ bước ra sàn diễn. Sophia xuất hiện trong phần trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Phạm Khánh Quỳnh với vai trò first face nhí, ghi dấu bằng phong thái tự tin, hồn nhiên nhưng không kém phần cuốn hút như được thừa hưởng từ mẹ.

facetune-17-09-2025-23-32-17.jpg

Trà Ngọc Hằng chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ định hướng Sophia theo con đường người mẫu. Nhưng tôi muốn con được trải nghiệm nhiều vai trò, nhiều sở thích và kỹ năng khác nhau. Đây là lần đầu tiên Sophia sải bước trên sàn catwalk và bé đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên vì thần thái tự tin. Khoảnh khắc mẹ con cùng đứng trên một sân khấu thời trang thực sự rất đặc biệt và đáng nhớ”.

facetune-18-09-2025-23-06-14.jpg

Chia sẻ sau show lần này, Trà Ngọc Hằng xúc động: “Tôi hạnh phúc và vinh dự khi được sải bước trong không gian đặc biệt của chương trình lần. Đây không chỉ là một sàn diễn thời trang, mà còn là kỷ niệm đẹp gắn liền với thiên nhiên, con người và thông điệp ý nghĩa mà các nhà thiết kế gửi gắm”.

Văn Sơn
