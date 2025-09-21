Ami Touma biến hoá với phong cách trang điểm mùa Thu ấn tượng

SVO - Xuất hiện trong chuyên mục trang điểm của tạp chí làm đẹp 'VOCE' (Kodansha) số tháng Mười, phát hành từ ngày 22/9, Ami Touma cho thấy sức hút mới của mình sau một loạt thành công vừa qua.

Touma đã thử nghiệm nhiều phong cách trang điểm mùa Thu khác nhau, bao gồm cả phong cách trang điểm toát lên vẻ quý phái và phong cách trang điểm khỏe khoắn, giản dị, thể hiện rõ nét biểu cảm và khả năng diễn xuất "thần sầu" của mình. Sau buổi chụp hình, Touma chia sẻ: "Với mỗi kiểu trang điểm, tôi cảm thấy như mình đã khám phá ra một khía cạnh mới của bản thân".

Touma đang tiếp tục gặt hái thành công đáng kể, sau khi tham gia bộ phim truyền hình đầu tay Chihayafuru: Full Circle, vừa kết thúc hôm 10/9, trên kênh Nippon Television và đảm nhận vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh Strawberry Moon, vào 17/10. Hiện, cô đang chuẩn bị quay bộ phim The Girl at the End of the Line, cũng như sẽ ra mắt sân khấu trong vở kịch Hamlet, vào năm 2026.

Trước đó, vào ngày 13/9, Ami Touma đã tổ chức họp báo ra mắt cuốn sách của mình, Hibi Ouka, mô tả về những thay đổi trong cảm xúc của mình từ năm 16 đến 18 tuổi. Đây là tập hợp các bài viết dài kỳ của Touma được đăng trên Nikkei Entertainment hai năm trước, vào khoảng mùa Hè năm thứ hai trung học và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Trong cuốn sách, Touma Ami viết về công việc và những suy nghĩ thường nhật của cô ở từng khoảnh khắc, giúp người đọc cảm nhận chân thực về con người thật của cô.