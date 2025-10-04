Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Lương Thùy Linh liên tiếp 'phá đảo' tại các tuần lễ thời trang châu Âu, 'đọ sắc' bên cạnh dàn 'ngôi sao' quốc tế

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tiếp nối hành trình thời trang quốc tế đầy ấn tượng, Hoa hậu Lương Thùy Linh chính thức góp mặt tại 'Paris fashion week'. Qua đó, 'nàng Hậu' Việt liên tiếp tạo ấn tượng đẹp với hình ảnh chỉn chu và phong cách sang trọng tại các tuần lễ thời trang châu Âu hàng đầu.

Sự xuất hiện của "nàng Hậu" Việt Nam tại show diễn lớn thuộc tuần lễ thời trang hàng đầu này không chỉ ghi dấu ấn về nhan sắc và phong thái, mà còn khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong hành trình hội nhập quốc tế của đại diện Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới.

img-1764.jpg

Giữa không gian lộng lẫy của show diễn thời trang, sự xuất hiện của Lương Thùy Linh mang đến điểm nhấn khác biệt. Diện trang phục sang trọng, tối giản nhưng tinh tế, cô toát lên thần thái tự tin, nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

img-1729.jpg

Lương Thùy Linh đã có một hành trình đáng nhớ khi liên tục xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn tại châu Âu. Paris không phải điểm dừng đầu tiên của Lương Thùy Linh trong chuỗi sự kiện thời trang mùa này. Trước đó, cô đã có mặt tại London fashion week, nơi ghi dấu hình ảnh của một đại diện Việt Nam trí tuệ, phong cách và hội nhập.

img-1757.jpg

Tại Milan fashion week, người đẹp gây ấn tượng mạnh với phong cách nổi bật, đầy cá tính. Chưa dừng lại ở đó, cô còn sánh vai cùng "dàn sao" quốc tế đình đám như Khaby Lame, Mew Suppasit (diễn viên Thái Lan) và Trương Tân Thành (diễn viên Trung Quốc).

img-1286.jpg

Hành trình liên tiếp góp mặt trong những show diễn thời trang lớn hàng đầu thế giới đã minh chứng cho vị thế và sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Lương Thùy Linh, đưa hình ảnh nhan sắc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

img-1281.jpg

Tròn 6 năm sau đăng quang, Lương Thùy Linh đã và đang chứng minh sự trưởng thành vượt bậc, từ nền tảng học vấn vững chắc, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng làm MC – diễn giả, đến phong thái tự tin khi đứng cạnh "dàn sao" quốc tế.

ww.jpg

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang hàng đầu thế giới, cô không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn mang theo niềm tự hào Việt Nam, khẳng định hình ảnh phụ nữ Việt hiện đại, trí tuệ, bản lĩnh.

Bình Nguyễn
#Hoa hậu Lương Thùy Linh #nàng Hậu #Paris fashion week #London fashion week #Milan fashion week #tuần lễ thời trang #Lương Thùy Linh

Xem thêm

Cùng chuyên mục