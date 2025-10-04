Lương Thùy Linh liên tiếp 'phá đảo' tại các tuần lễ thời trang châu Âu, 'đọ sắc' bên cạnh dàn 'ngôi sao' quốc tế

SVO - Tiếp nối hành trình thời trang quốc tế đầy ấn tượng, Hoa hậu Lương Thùy Linh chính thức góp mặt tại 'Paris fashion week'. Qua đó, 'nàng Hậu' Việt liên tiếp tạo ấn tượng đẹp với hình ảnh chỉn chu và phong cách sang trọng tại các tuần lễ thời trang châu Âu hàng đầu.

Sự xuất hiện của "nàng Hậu" Việt Nam tại show diễn lớn thuộc tuần lễ thời trang hàng đầu này không chỉ ghi dấu ấn về nhan sắc và phong thái, mà còn khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong hành trình hội nhập quốc tế của đại diện Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới.

Giữa không gian lộng lẫy của show diễn thời trang, sự xuất hiện của Lương Thùy Linh mang đến điểm nhấn khác biệt. Diện trang phục sang trọng, tối giản nhưng tinh tế, cô toát lên thần thái tự tin, nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Lương Thùy Linh đã có một hành trình đáng nhớ khi liên tục xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn tại châu Âu. Paris không phải điểm dừng đầu tiên của Lương Thùy Linh trong chuỗi sự kiện thời trang mùa này. Trước đó, cô đã có mặt tại London fashion week, nơi ghi dấu hình ảnh của một đại diện Việt Nam trí tuệ, phong cách và hội nhập.

Tại Milan fashion week, người đẹp gây ấn tượng mạnh với phong cách nổi bật, đầy cá tính. Chưa dừng lại ở đó, cô còn sánh vai cùng "dàn sao" quốc tế đình đám như Khaby Lame, Mew Suppasit (diễn viên Thái Lan) và Trương Tân Thành (diễn viên Trung Quốc).

Hành trình liên tiếp góp mặt trong những show diễn thời trang lớn hàng đầu thế giới đã minh chứng cho vị thế và sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Lương Thùy Linh, đưa hình ảnh nhan sắc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tròn 6 năm sau đăng quang, Lương Thùy Linh đã và đang chứng minh sự trưởng thành vượt bậc, từ nền tảng học vấn vững chắc, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng làm MC – diễn giả, đến phong thái tự tin khi đứng cạnh "dàn sao" quốc tế.

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang hàng đầu thế giới, cô không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn mang theo niềm tự hào Việt Nam, khẳng định hình ảnh phụ nữ Việt hiện đại, trí tuệ, bản lĩnh.