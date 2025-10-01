Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sắc vóc quyến rũ của 'mỹ nhân không tuổi' này khi sải bước trên sàn diễn thời trang khiến netizen không khỏi trầm trồ

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Diện bộ áo dài cách tân với chi tiết cổ yếm tinh tế, Lý Nhã Kỳ sải bước đầy thần thái khi trở lại sàn diễn thời trang. Cô được khen ngợi bởi sắc vóc ngày càng thăng hạng.

Lý Nhã Kỳ xuất hiện với bộ áo dài cách tân cùng chi tiết cổ yếm tinh tế – một biểu tượng của sự quyến rũ kín đáo trong văn hóa Việt Nam. Chiếc áo dài cổ yếm đỏ thắm đã phát huy tối đa lợi thế hình thể của cô, khoe khéo bờ vai thon thả và tấm lưng ngọc ngà. Nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn giữ được sự cao sang, đài các cần thiết cho một sàn diễn thời trang cao cấp.

w3.jpg

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt và tạo nên thần thái cho màn trình diễn của Lý Nhã Kỳ chính là chiếc trâm cài được sử dụng tinh xảo trên mái tóc. Phụ kiện tưởng chừng nhỏ bé này lại mang giá trị biểu tượng lớn.

w-6764.jpg

Nó gợi nhắc đến hình ảnh những phụ nữ quý tộc, đài các thời xưa, nhấn mạnh chiều sâu văn hóa và sự kế thừa di sản mà bộ sưu tập của nhà thiết kế Linh San hướng tới.

w1-4545.jpg

Khi sải bước trên sàn diễn, Lý Nhã Kỳ không chỉ là một người mẫu. Cô trình diễn bằng toàn bộ kinh nghiệm, thần thái của một "ngôi sao". Mỗi bước chân của cô đều toát lên sự tự tin, điềm tĩnh. Màn trình diễn này đã cho thấy sự chuyên nghiệp và khả năng hóa thân xuất sắc của cô, từ một khách mời thân thiện thành một "nữ thần" trên sàn catwalk.

w6.jpg

Ánh mắt của "mỹ nhân không tuổi" trên sàn diễn vẫn sắc sảo, thu hút mọi sự chú ý của ống kính truyền thông. Điểm mạnh lớn nhất giúp Lý Nhã Kỳ trở thành "nữ hoàng thảm đỏ" là sự đầu tư chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

w4.jpg

Khi sải bước trên sàn diễn, Lý Nhã Kỳ không chỉ diện trang phục mà còn truyền tải câu chuyện mà nhà thiết kế muốn gửi gắm. Đó là minh chứng vì sao đến hiện tại, cô vẫn là tên tuổi "đắt show" dự sự kiện giải trí của showbiz Việt.

#Lý Nhã Kỳ #sàn diễn thời trang cao cấp #áo dài cách tân #văn hóa Việt Nam #phụ kiện trâm cài #quý tộc đài các #thần thái tự tin #biểu tượng sắc đẹp không tuổi #truyền tải câu chuyện thời trang #showbiz Việt

