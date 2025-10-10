Cặp đôi diễn viên nổi tiếng 'Skinship' tại họp báo gây phản ứng lớn

SVO - Màn skinship bất ngờ của Choi Woo Shik và Jung So Min trong buổi họp báo đã gây ra nhiều phản ứng dữ dội.

Vào ngày 10/10, cả hai đã tham dự buổi họp báo ra mắt Would You Marry Me với hình ảnh và "phản ứng hóa học" vượt trội trên bảng xếp hạng.

Kim U Ju (Choi Woo Shik) là con trai duy nhất và là người thừa kế thế hệ thứ tư của Myungsoondang, tiệm bánh lâu đời nhất Hàn Quốc, được thành lập cách đây 80 năm. Anh ấy là một trưởng nhóm tiếp thị tài năng và là người cầu toàn, nhưng lại là một người tự ái logic và quyết tâm điều hành công việc kinh doanh của gia đình thay cho người cha quá cố của mình. Mối quan hệ nghề nghiệp của anh với Yoo Me Ri, một nhà thiết kế của một công ty đối tác, có một bước ngoặt bất ngờ, kéo họ vào một tình huống gió lốc buộc anh phải trở thành người chồng giả của cô. Yoo Me Ri (Jung So Min) là một nhà thiết kế kỳ quặc và nóng tính, đang tìm kiếm một người chồng giả để bảo vệ giải thưởng đặc biệt của cặp vợ chồng mới cưới là một căn nhà phố cao cấp. Cô là một cô dâu tương lai, người đã trải qua hàng loạt khó khăn trong cuộc sống, bao gồm cả việc đính hôn tan vỡ do sự không chung thủy của chồng sắp cưới và việc lừa đảo cho thuê nhà mới, đã cầu hôn Kim U Ju, người cùng tên với chồng sắp cưới của cô, để bảo vệ ngôi nhà mới cưới mà cô giành được sau khi chia tay.

Tuy nhiên, một khoảnh khắc skinship bất ngờ đã khiến cư dân mạng bật cười. Tại một thời điểm, các ngôi sao được yêu cầu thực hiện một tư thế khiến cơ thể họ chạm vào nhau.

Khi những tiếng cười khúc khích của họ dường như đã quay trở lại, So Min nhẹ nhàng đánh Woo Shik, dù vì xấu hổ hay khó xử.