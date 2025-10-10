Cặp đôi diễn viên nổi tiếng 'Skinship' tại họp báo gây phản ứng lớn

SVO - Màn skinship bất ngờ của Choi Woo Shik và Jung So Min trong buổi họp báo đã gây ra nhiều phản ứng dữ dội.
Vào ngày 10/10, cả hai đã tham dự buổi họp báo ra mắt Would You Marry Me với hình ảnh và "phản ứng hóa học" vượt trội trên bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, một khoảnh khắc skinship bất ngờ đã khiến cư dân mạng bật cười. Tại một thời điểm, các ngôi sao được yêu cầu thực hiện một tư thế khiến cơ thể họ chạm vào nhau.
Khi những tiếng cười khúc khích của họ dường như đã quay trở lại, So Min nhẹ nhàng đánh Woo Shik, dù vì xấu hổ hay khó xử.