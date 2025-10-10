Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Cặp đôi diễn viên nổi tiếng 'Skinship' tại họp báo gây phản ứng lớn

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Màn skinship bất ngờ của Choi Woo Shik và Jung So Min trong buổi họp báo đã gây ra nhiều phản ứng dữ dội.

Vào ngày 10/10, cả hai đã tham dự buổi họp báo ra mắt Would You Marry Me với hình ảnh và "phản ứng hóa học" vượt trội trên bảng xếp hạng.

g2hizssxsaa0l3b-640x758.jpg
Kim U Ju (Choi Woo Shik) là con trai duy nhất và là người thừa kế thế hệ thứ tư của Myungsoondang, tiệm bánh lâu đời nhất Hàn Quốc, được thành lập cách đây 80 năm. Anh ấy là một trưởng nhóm tiếp thị tài năng và là người cầu toàn, nhưng lại là một người tự ái logic và quyết tâm điều hành công việc kinh doanh của gia đình thay cho người cha quá cố của mình. Mối quan hệ nghề nghiệp của anh với Yoo Me Ri, một nhà thiết kế của một công ty đối tác, có một bước ngoặt bất ngờ, kéo họ vào một tình huống gió lốc buộc anh phải trở thành người chồng giả của cô. Yoo Me Ri (Jung So Min) là một nhà thiết kế kỳ quặc và nóng tính, đang tìm kiếm một người chồng giả để bảo vệ giải thưởng đặc biệt của cặp vợ chồng mới cưới là một căn nhà phố cao cấp. Cô là một cô dâu tương lai, người đã trải qua hàng loạt khó khăn trong cuộc sống, bao gồm cả việc đính hôn tan vỡ do sự không chung thủy của chồng sắp cưới và việc lừa đảo cho thuê nhà mới, đã cầu hôn Kim U Ju, người cùng tên với chồng sắp cưới của cô, để bảo vệ ngôi nhà mới cưới mà cô giành được sau khi chia tay.
g24ljcmb0aadcpg-640x752.jpg
g24ljzgbcaavejf-640x896.jpg
g24ljzyaaaefhew.jpg

Tuy nhiên, một khoảnh khắc skinship bất ngờ đã khiến cư dân mạng bật cười. Tại một thời điểm, các ngôi sao được yêu cầu thực hiện một tư thế khiến cơ thể họ chạm vào nhau.

Khi những tiếng cười khúc khích của họ dường như đã quay trở lại, So Min nhẹ nhàng đánh Woo Shik, dù vì xấu hổ hay khó xử.

g24ljzmaaaevq3f-640x896.jpg
Bức ảnh thật đáng yêu. Cư dân mạng không thể cảm nhận đủ năng lượng hỗn loạn giữa hai ngôi sao. Sự kết hợp giữa Woo Shik và So Min chắc chắn mang tính biểu tượng.
Tuệ Nghi
#Skinship diễn viên nổi tiếng #Phản ứng của cư dân mạng #Buổi họp báo ra mắt phim #Hình ảnh và phản ứng hóa học #Khoảnh khắc hài hước giữa sao

Xem thêm

Cùng chuyên mục