V của BTS, Jennie của BLACKPINK và Kai của EXO lại trở thành tâm điểm 'bùng nổ' cõi mạng

Ba thần tượng được phát hiện khởi hành đến Tuần lễ thời trang Paris vào cùng một ngày, khiến người hâm mộ nghi rằng có khả năng họ đã lên cùng một chuyến bay. Hơn nữa, họ đều chụp ảnh tại sân bay quốc tế Incheon trong một khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều đến Pháp để đại diện cho thương hiệu của mình tại Tuần lễ thời trang Paris.

Jennie giữ phong cách sang trọng và giản dị với chiếc áo khoác dài màu xanh navy khoác ngoài áo màu be và quần kẻ sọc, tay xách chiếc túi Chanel nhỏ.

V chọn phong cách thoải mái nhưng vẫn lịch sự với áo sơ mi kẻ caro, quần jean ống rộng và cà vạt đen thắt lỏng, hoàn thiện bằng vòng cổ nhiều lớp.

Kai chọn phong cách sân bay ấm cúng và cổ điển, mặc áo len màu lạc đà bên ngoài áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean xanh nhạt.

Trước những tin đồn hẹn hò giữa Jennie và V, cũng như mối quan hệ được xác nhận giữa Jennie và Kai vào năm 2019, nhiều người không khỏi 'đùa cợt' về việc chuyến bay có thể sẽ khá ngượng ngùng. Những người khác chỉ ra rằng việc các ngôi sao hàng đầu cùng nhau đi du lịch trong các sự kiện quốc tế lớn như tuần lễ thời trang là điều bình thường, mặc dù sự trùng hợp này vẫn gây ra những bình luận vui vẻ: Họ đi cùng chuyến bay à? Nếu tất cả đều ngồi hạng thương gia, nghĩa là cả ba người họ bị kẹt lại với nhau trong một không gian chật hẹp hơn mười tiếng đồng hồ đến Paris? Nghe như một kịch bản phim bị thổi phồng lên vậy...; Vừa nhìn thấy tiêu đề là tôi đã nghe thấy bài hát ‘Sun or Suck’ (top 1 luỵ tình cũ) vang lên trong đầu rồi; Ồ, ra là bạn trai cũ và bạn gái cũ; Nhưng thật lòng mà nói, cả ba người họ đều đẹp một cách khó cưỡng...; Việc các thần tượng đi cùng chuyến bay đến các sự kiện như KCON hay Tuần lễ Thời trang là chuyện thường tình. Có lẽ họ vẫn ổn, nhưng kể từ khi công khai mối quan hệ, fan luôn là người phải chịu đựng những scandal trên mạng…