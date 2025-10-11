'Hiệu ứng V': xu hướng toàn cầu thế hệ mới

Ngày 4/10, V đã lên đường tham dự "Tuần lễ Thời trang Paris". Ngay sau khi V lên đường, phong cách thời trang, kiểu tóc và Hirono, một con búp bê gắn trên túi xách Celine, thương hiệu xa xỉ mà anh là đại sứ, đã tạo nên tiếng vang lớn.

Búp bê Hirono ban đầu không được phát hành dưới dạng móc khóa, nhưng V đã thể hiện phong cách của mình bằng cách tùy chỉnh nó và sử dụng trên túi xách Celine. Chỉ vài giờ sau khi V xuất hiện cùng búp bê Hirono, nó đã 'cháy hàng' trên trang web Popmart Trung Quốc, với hơn 500 sản phẩm được bán ra. Nó cũng gây ra tình trạng cháy hàng trên các trang web chính thức của Popmart tại Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản, Thái Lan và các quốc gia khác. Hiện tại, nó đang được bán lại trên eBay với giá 175 đô la, cao hơn gấp ba lần giá gốc. Người hâm mộ đã đăng ảnh về những con búp bê Hirono mà họ đã vất vả lắm mới kiếm được, và một người hâm mộ ở Thái Lan thậm chí còn chia sẻ ảnh một kệ hàng chất đầy búp bê Hirono khi vừa được giao đến, nhưng lại 'cháy hàng' ngay lập tức. Liên quan đến 'cơn sốt' này, Forbes đã nhấn mạnh tầm ảnh hưởng toàn cầu của V: "Phân phối đang tăng đột biến khi các nhà bán lẻ như Amazon, Target và Walmart tại Mỹ bắt đầu bán Labubu với giá thấp hơn. Trong khi cơn sốt mua Labubu đang hạ nhiệt, một búp bê Pop Mart khác đang cạnh tranh vị trí hàng đầu". Tạp chí này đưa tin rằng mức độ phổ biến của một búp bê Pop Mart khác, Hirono, đã tăng vọt sau khi V được phát hiện đang mang một búp bê Hirono tại Sân bay Incheon.

Hirono, trông giống V trong hình dạng gấu, đặc biệt thu hút bởi hình ảnh anh ấy đang cầm một ngọn lửa, một hình ảnh anh ấy thường xuyên sử dụng. Instagram chính thức của Popmart cũng nhận ra điều này và đang sử dụng cụm từ "Hirono đeo mặt nạ gấu bông trông giống hệt anh ấy" để kích thích nhu cầu mua sắm, gợi nhớ đến V.

Trong khi đó, Kim Taehyung, hay còn gọi là V của BTS, đã tham dự buổi trình diễn thời trang Bộ sưu tập Hè 2026 của CELINE, được tổ chức tại Công viên Quốc gia Saint-Cloud ở ngoại ô Paris, Pháp. Sự kiện độc quyền này được tổ chức khép kín với công chúng, và các hình ảnh từ địa điểm chỉ được tiết lộ thông qua các phương tiện truyền thông thời trang.

Tạp chí thời trang WWD đã đưa tin về việc Taehyung là tâm điểm của show diễn CELINE và những lần tương tác với các ngôi sao khác. Họ mô tả chi tiết trang phục của anh: "Anh ấy mặc áo blazer nâu kết hợp với cà vạt họa tiết da báo, toát lên tông màu ấm áp của mùa Thu. So với show diễn trước, diện mạo của anh ấy trang trọng và tinh tế hơn."

Taehyung ngồi ở hàng ghế đầu cùng với nữ diễn viên Uma Thurman, CEO CELINE Séverine Merle và CEO Dior Delphine Arnault, khẳng định lại vị thế "hoàng tử" của CELINE. Trước khi chương trình bắt đầu, anh được nhìn thấy đang trò chuyện thân mật với Séverine Merle về bữa tiệc chào mừng thương hiệu.

Sau đó, Taehyung được giới thiệu với nữ diễn viên Hollywood Uma Thurman và cả hai đã chụp ảnh cùng nhau. Trước khi chụp ảnh, Taehyung đã thể hiện sự chu đáo của mình bằng cách giúp Uma Thurman chỉnh lại tóc khi cô chuẩn bị cho buổi chụp hình. Nữ diễn viên mỉm cười ấm áp và bày tỏ lòng biết ơn.

Chia sẻ với WWD về bức ảnh của họ, Uma Thurman cho biết: "Đó là bức ảnh để đời". Cô nói thêm: "Tôi là người hâm mộ, nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ biểu diễn trực tiếp", vừa cười vừa thể hiện sự tiếc nuối.

Những cử chỉ ân cần và sự gần gũi, thân thiện của Taehyung với mọi người xung quanh một lần nữa phản ánh sự ấm áp và quyến rũ chân thật của anh. Dù là với các giám đốc điều hành toàn cầu hay các ngôi sao Hollywood, anh vẫn luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhờ sự tử tế và phong thái duyên dáng.