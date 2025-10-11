Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp nhất năm 2025

SVO - Giải trí Hàn Quốc luôn thay đổi, nhưng sức hút của các nữ diễn viên Hàn Quốc vẫn luôn là điểm nhấn trường tồn. Trong trường hợp này, vẻ đẹp không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài, mà còn là sự kết hợp của những đường nét phi thường, sự hiện diện cuốn hút trên màn ảnh lẫn khả năng nhập vai đa dạng, cùng sự duyên dáng pha trộn mãnh liệt.

Danh sách này được tuyển chọn kỹ lưỡng về mức độ gây chú ý sải bước trên thảm đỏ và dẫn đầu các bảng xếp hạng phát trực tuyến trong năm nay, tính đến tháng 10/2025. Những 'quý cô' này là minh chứng cho sự thanh lịch và đa năng, từ những ngôi sao mới nổi đến những biểu tượng vượt thời gian. Dựa trên sự kết hợp giữa tình yêu của công chúng, lời khen ngợi của giới phê bình và ngoại hình tuyệt đẹp của họ.

Vẻ ngoài thanh tú và đôi mắt biểu cảm của Chae Soo Bin đã giúp cô trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất nhờ khả năng diễn xuất phức tạp, giàu cảm xúc. Người hâm mộ gọi cô là "nữ diễn viên tài năng với vẻ ngoài tuyệt vời", điều này thể hiện rõ qua bộ phim đình đám "Sweet & Sour" (2021) trên Netflix.

Park Bo Young là hình mẫu hoàn hảo về vẻ đẹp và sức hút trẻ trung mà bất kỳ ai cũng có thể đồng cảm. Cô sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh và vẻ rạng rỡ tuyệt đẹp khiến mọi cảnh quay đều trở nên sống động. Dù vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng, Park Bo Young xứng đáng là "cô gái nhà bên" hoàn hảo, với vẻ ngoài cá tính. Park Bo Young đã có một năm 2025 tuyệt vời. Cô đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn "Melo Movie" của Netflix cùng Choi Woo Shik, trong đó cô vào vai một nhà làm phim đầy triển vọng đang cố gắng cân bằng giữa tình yêu và tham vọng. Cô vào vai hai chị em sinh đôi trong bộ phim truyền hình "Our Unwritten Seoul" của tvN vào tháng Sáu, nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình. Sức hút ngôi sao của Park sẽ không sớm mất đi. Cô ấy sắp tham gia các vai diễn trong "Gold Land" (Disney+, 2026) và các series khác. Cô ấy sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và khả năng diễn hài tuyệt vời.

Song Hye Kyo là một "tác phẩm" kinh điển của K-drama. Vẻ đẹp vượt thời gian, đường quai hàm sắc nét, làn da trắng sứ và ánh mắt đầy nội tâm khiến Song Hye Kyo trở thành "nữ hoàng" không thể tranh cãi của sự quyến rũ tinh tế. Vẻ đẹp của Song Hye Kyo vượt ra ngoài màn ảnh, cùng phong thái điềm tĩnh và sự chứng thực cho các thương hiệu thời trang cao cấp, giúp cô luôn giữ vững tiêu chuẩn sắc đẹp hàng đầu.

Go Youn Jung là "Thiên tài Gương mặt Xuất chúng" của thế hệ mình. Các đường nét của cô cân xứng hoàn hảo, hàng mi dài và nụ cười của cô thay đổi từ ngây thơ sang giận dữ chỉ trong chớp mắt. Nữ diễn viên được đánh giá rất cao vì sự linh hoạt của mình trong năm 2025, cùng nhiều vai diễn đa thể loại hơn nữa, nhưng điều khiến cô luôn là xu hướng, chính là khả năng thể hiện vẻ đẹp thanh thoát trong những câu chuyện đầy kịch tính.

Lee Se Young sở hữu cấu trúc xương thanh tú, đôi mắt hạnh nhân và vẻ ấm áp khiến cô trở nên đồng cảm trên màn ảnh. Lee đã tham gia các bộ phim truyền hình được mong đợi là "S Line" và "The Divorce Insurance", vào năm 2025.

Kim Ji Won nổi tiếng với vẻ ngoài tuyệt đẹp, làn da hoàn hảo, hàng lông mày biểu cảm và ánh mắt toát lên vẻ trầm tĩnh, sâu lắng. Mọi người thường ví cô như một nàng thơ hiện đại. Năm 2025, Kim vẫn dẫn đầu với những màn trình diễn mạnh mẽ, đầy sắc thái, điều này được thể hiện qua sự phấn khích gần đây về những vai diễn "xinh đẹp" của cô. Sự nổi tiếng ban đầu của cô với vai "Oran C Girl" trong các quảng cáo cho thấy, cô vẫn nổi tiếng và xinh đẹp, khiến cô trở thành một nguồn năng lượng của sắc đẹp và tài năng.

Park Eun Bin sở hữu vẻ đẹp đa dạng, với những đường nét thanh tú, có thể chuyển từ phong thái học thuật sang chiều sâu cảm xúc, tất cả được thể hiện qua mái tóc dài và ánh mắt điềm tĩnh. Được quản lý bởi Namoo Actors, sự vươn lên của Park từ ngôi sao nhí thành nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng là một ví dụ tuyệt vời về sự trưởng thành đầy duyên dáng.

Bae Suzy được mệnh danh là "Mỹ nhân Hàn Quốc", với vẻ ngoài ngây thơ, đôi mắt nai to tròn, đôi má ửng hồng và vóc dáng thanh mảnh, Suzy hoàn toàn phù hợp với cả vai trò thần tượng lẫn diễn viên. Trong bộ phim kinh dị tâm lý "Delusion" (Disney+, 2026), cô vào vai Song Jeong Hwa. Xuất thân từ mua sắm trực tuyến và thời gian học tại Trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul cho thấy, cô là một người đa dạng, nhưng chính sự kết hợp giữa nét quyến rũ của một ngôi sao nhạc pop và chiều sâu kịch tính mới là điều làm nên vẻ đẹp của cô.

Son Ye Jin đã hoạt động trong ngành hơn 20 năm, sở hữu vẻ ngoài vừa trưởng thành, vừa thanh lịch. Những đường nét sắc sảo, nụ cười dễ mến và sự tự tin thầm lặng mang đến cho cô vẻ tinh tế vượt thời gian. Là một trong những nữ diễn viên được ngưỡng mộ nhất Hàn Quốc, chiều sâu cảm xúc trong những vai diễn lãng mạn đã đưa cô trở thành chuẩn mực về cái đẹp.