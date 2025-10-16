Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương - 60 năm tỏa sáng từ niềm tin yêu và khát vọng

SVO - Trải qua sáu thập kỷ hình thành và phát triển (1965 - 2025), Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP) đã không ngừng đổi mới, khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y dược phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận những chia sẻ của các thế hệ giảng viên, sinh viên - những người đã và đang góp phần tạo dựng vị thế của HCCP hôm nay.

Cựu giảng viên Nguyễn Văn Nam

“Hơn 30 năm gắn bó với nghề và HCCP, tôi luôn tự hào là một phần ký ức của mái trường này” – thầy Nguyễn Văn Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên của nhà trường, nay đã nghỉ hưu, nhưng giọng nói vẫn đầy hào sảng khi nhắc về “ngôi nhà thứ hai” của mình.

“Ngày tôi về trường công tác, cơ sở vật chất còn khó khăn, nhưng tình người thì chan chứa. Thầy cô, đồng nghiệp cùng chung một mục tiêu: đào tạo ra những người làm nghề Dược có tri thức có đạo đức. Đó là điều khiến tôi luôn trân trọng.”

Thầy Nam cũng chia sẻ, điều khiến thầy tự hào nhất là chứng kiến từng lớp sinh viên trưởng thành, trở thành dược sĩ, cán bộ y tế, doanh nhân thành đạt – và vẫn luôn nhớ về trường với lòng biết ơn. "Nhà trường hôm nay khang trang, hiện đại hơn rất nhiều, nhưng tôi mong HCCP vẫn giữ được ‘hồn cốt’ của nghề Dược – đó là đạo đức, là lòng nhân ái và tinh thần phụng sự".

Cựu giảng viên Nguyễn Văn Nam.

Giảng viên Đỗ Thanh Uyên – Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học

Là một trong những nhà giáo tiêu biểu của trường, đạt giải Ba Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, cô Đỗ Thanh Uyên được đồng nghiệp quý mến và sinh viên kính trọng bởi chuyên môn vững vàng, sự tận tâm và trái tim đầy nhiệt huyết với nghề.

“Với tôi, HCCP không chỉ là nơi làm việc mà là nơi mình được sống trong môi trường đầy cảm hứng – nơi mỗi bài giảng không chỉ truyền đạt tri thức mà còn truyền đi lòng yêu nghề, trách nhiệm và khát vọng cống hiến,” cô Uyên chia sẻ.

Cô nói thêm: "Thế hệ giảng viên hôm nay luôn nỗ lực để tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, đồng thời đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ để giúp sinh viên có thể hội nhập nhanh với thế giới. Tôi mong HCCP mãi là nơi ươm mầm những người làm nghề có tâm – có tài – có tầm".

Giảng viên Đỗ Thanh Uyên – Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học.

Cựu Sinh viên Đỗ Văn Tín

“Tôi luôn tự hào vì được trưởng thành từ HCCP” – cựu sinh viên Đỗ Văn Tín, Giám đốc Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Santaphar chia sẻ.

“Những năm tháng học tập ở Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã cho tôi nền tảng nghề nghiệp vững chắc và hơn thế – đó là tinh thần kỷ luật, nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi khi nhắc tới HCCP, trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc tự hào, như nhắc đến một người thầy nghiêm khắc mà tận tụy.”

Anh Tín xúc động chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ những ngày thực tập ở phòng bào chế, nơi mỗi thao tác đều được thầy cô uốn nắn tỉ mỉ. Nhờ vậy, khi khởi nghiệp trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, tôi không chỉ có kiến thức mà còn có thái độ làm nghề đúng đắn. Dịp 60 năm này, tôi gửi lời chúc tới nhà trường sẽ tiếp tục giữ vững bản sắc ‘kỷ luật – nhân ái – sáng tạo’, đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên có tâm, có tầm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người Việt.”

Cựu Sinh viên Đỗ Văn Tín.

Tân sinh viên Tăng Anh Thư

“Em muốn viết nên câu chuyện tuổi trẻ của mình tại HCCP” là tâm sự của Tăng Anh Thư, cô tân sinh viên năm nhất dễ thương, năng động của ngành Chăm sóc sắc đẹp.

Giữa hàng trăm tân sinh viên vừa nhập học, Anh Thư – cô gái đến từ Hải Phòng – không giấu nổi sự háo hức khi được trở thành một phần của đại gia đình HCCP. “Em chọn HCCP vì yêu ngành Chăm sóc sắc đẹp và cảm thấy nơi đây có điều gì đó rất ‘đặc biệt’ thực sự níu chân em về. Khi bước vào khuôn viên trường, nhìn thấy thầy cô ân cần, các anh chị khóa trên nhiệt huyết, em biết mình đã chọn đúng nơi đến. Em muốn viết nên tuổi trẻ của mình ở đây – một tuổi trẻ học tập, cống hiến và được truyền cảm hứng từ những người đi trước.”

Anh Thư chia sẻ, em mong ước trong những năm học tới, bản thân sẽ không chỉ học tốt chuyên môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội để tiếp nối truyền thống năng động, sáng tạo và nhân ái mà nhà trường luôn tự hào”.

Tân sinh viên Tăng Anh Thư.

Từ lời kể của cựu giảng viên, cựu sinh viên đến tân sinh viên hôm nay, có thể cảm nhận rõ một sợi dây vô hình gắn kết các thế hệ HCCP – đó là niềm tự hào và tình yêu sâu đậm dành cho mái trường mang sứ mệnh “đào tạo con người vì sức khỏe cộng đồng”. Kỷ niệm 60 năm truyền thống, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra một tầm nhìn mới – vững vàng bước vào thời kỳ hội nhập, đổi mới và phát triển, với khát vọng tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng tầm giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Trong giai đoạn mới, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương xác định chiến lược phát triển theo hướng “chuẩn hóa – hiện đại hóa – hội nhập quốc tế”. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của ngành Y tế. Song song với đó, HCCP kiên định giữ vững bản sắc: lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng làm danh dự, lấy cống hiến làm thước đo thành công. Đó chính là con đường để HCCP tiếp tục khẳng định vị thế là trường Cao đẳng Dược hàng đầu Việt Nam, nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng nhân cách và thắp sáng khát vọng phụng sự cộng đồng.

