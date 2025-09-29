Nữ sinh Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương ghi dấu tuổi trẻ với tinh thần sống trách nhiệm sẻ chia

SVO - Nguyễn Thu Hà (sinh năm 2004), sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, là gương mặt tiêu biểu khi vừa giữ vững thành tích học tập ngành Dược vốn đòi hỏi khắt khe, vừa năng nổ trong vai trò lớp trưởng, Ủy viên BCH Đoàn và thành viên CLB Truyền thông. Không chỉ rèn luyện kỹ năng quản lý, giao tiếp, Hà còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, tình nguyện vì xã hội, lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm và sẻ chia.

Chọn ngành Dược - hành trình gieo niềm tin vào sức khỏe cộng đồng

Quyết định theo học ngành Dược của mình đến từ suy nghĩ giản dị rằng đây là một lĩnh vực gắn liền trực tiếp với sức khỏe và đời sống con người mỗi ngày. Trong xã hội hiện đại, việc sử dụng thuốc đúng cách và an toàn không chỉ giúp người bệnh điều trị hiệu quả hơn mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Mình muốn được học để hiểu rõ về thuốc, về cách hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị, và quan trọng hơn là có thể đóng góp một phần cho cộng đồng. Mình tin rằng khi được đào tạo trong môi trường chuyên sâu và thực tiễn, mình sẽ có cơ hội phát triển tốt, vững vàng bước đi trên con đường nghề nghiệp mà bản thân đã lựa chọn.

Nguyễn Thu Hà (sinh năm 2004), sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Trưởng thành từ trải nghiệm tuổi trẻ

Mình hiện là lớp trưởng, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn và thành viên Câu lạc bộ Truyền thông của trường. Những vai trò ấy không chỉ cho mình cơ hội đóng góp cho tập thể mà còn giúp rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, quản lý, hay sự tự tin trong giao tiếp. Mình thấy may mắn khi được kết nối với thầy cô và bạn bè qua những hoạt động bổ ích, nơi mỗi trải nghiệm đều trở thành một bước trưởng thành.

Tuy vậy, hành trình học tập không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Ngành Dược đòi hỏi khối lượng kiến thức chuyên môn lớn, vừa lý thuyết vừa thực hành. Nhất là trong những ngày đầu mới bước vào môi trường học tập hoàn toàn mới, mình từng thấy áp lực và lo lắng vì lượng kiến thức khổng lồ cần phải tiếp thu. Nhưng chính những khó khăn ấy đã thôi thúc mình kiên trì hơn, học cách quản lý thời gian, tìm ra phương pháp học tập phù hợp để không ngừng tiến bộ.

Sống biết ơn và nỗ lực không ngừng

Mình luôn thấy may mắn khi được học tập tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Ở đây, ngoài những kiến thức nền tảng về hóa dược, dược lý, dược lâm sàng hay cách bào chế, bảo quản và sử dụng thuốc an toàn, mình còn được rèn luyện kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm, tiếp xúc với môi trường dược bệnh viện và nhà thuốc. Những trải nghiệm đó giúp mình hiểu sâu hơn giá trị của nghề Dược – không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.

Ngoài giờ học, Thu Hà luôn cố gắng tham gia các hoạt động cộng đồng như hiến máu nhân đạo, tình nguyện xây dựng đô thị văn minh.

Trong quá trình học tập, mình không tránh khỏi những lúc quá tải, trễ deadline, thậm chí hoài nghi khả năng của bản thân. Nhưng chính nhờ sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của thầy cô và sự đồng hành của bạn bè, mình học được cách lên kế hoạch, biết ưu tiên, và quan trọng hơn là giữ thái độ tích cực.

Mình nhận ra rằng, “kỷ luật với bản thân và tinh thần cầu tiến” chính là chìa khóa để đi qua thử thách. Những thành công nhỏ từ việc giữ vững điểm số, hoàn thành tốt vai trò lớp trưởng đến góp phần tổ chức thành công một hoạt động Đoàn – Hội đều trở thành những dấu mốc ý nghĩa, để mình thêm biết ơn, thêm vững tin bước tiếp trên con đường đã chọn.

Lan tỏa tinh thần “sống là cho đi”

Theo mình, điều quan trọng nhất của tuổi trẻ không chỉ là học tập để trau dồi kiến thức mà còn là sống có trách nhiệm với bản thân, biết quan tâm đến những người xung quanh và chủ động đóng góp trong khả năng của mình. Ngoài giờ học, mình luôn cố gắng tham gia các hoạt động cộng đồng như hiến máu nhân đạo, tình nguyện xây dựng đô thị văn minh… Vai trò của mình đôi khi chỉ là một tình nguyện viên, làm những công việc rất nhỏ như phát tờ rơi, ghi danh sách hay chuẩn bị hậu cần. Nhưng chính những điều tưởng chừng giản dị ấy lại khiến mình cảm thấy tự hào, vì ít nhất bản thân đã góp một phần sức lực vào những việc có ích cho cộng đồng.

Sống sẻ chia, cầu tiến, và cân bằng giữa bản thân với trách nhiệm xã hội là cách Thu Hà tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.

Mình luôn ghi nhớ câu nói: “Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình”. Đó không chỉ là châm ngôn sống mà còn là kim chỉ nam để mình giữ được một trái tim biết sẻ chia, một tinh thần cầu tiến và một lối sống biết cân bằng giữa lợi ích cá nhân với trách nhiệm đối với xã hội. Với mình, sống như thế mới thực sự trọn vẹn và ý nghĩa.

(Ảnh: NVCC)