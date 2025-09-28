Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bí thư Hứa Thanh Hoa: ‘Thành công lớn nhất là sự trưởng thành của sinh viên ĐHQG Hà Nội’

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Thành công lớn nhất của giai đoạn 2022 – 2025 không chỉ là những chỉ tiêu vượt mức, mà còn là sự trưởng thành về tư duy, ý thức rèn luyện và tinh thần dấn thân của sinh viên', chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội nhấn mạnh, khi chia sẻ về hành trình 3 năm gắn liền với khát vọng và dấu ấn sáng tạo của tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội.

Vượt nhiều chỉ tiêu, lan tỏa phong trào

Trong giai đoạn 2022 – 2025, các cấp bộ Đoàn ĐHQG Hà Nội đã tổ chức hơn 70 hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức, với 35.000 lượt đoàn viên tham gia. Hơn 40.000 lượt sinh viên góp mặt trong 65 cuộc thi học thuật, kỹ năng nghề nghiệp; riêng Cuộc thi tiếng Anh 'Star Award' đã thu hút hơn 45.000 lượt sinh viên.

anh-1-1.jpg

Đoàn ĐHQG Hà Nội cũng tổ chức thành công Hội thảo khoa học trẻ toàn quốc, lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, 40 Ngày hội việc làm – tư vấn hướng nghiệp, với 60.000 lượt sinh viên tham gia. Trong giai đoạn, 525 đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng, 360 đồng chí đã chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phong trào 'Sinh viên 5 tốt', 'Thanh niên tình nguyện', 'Tuổi trẻ sáng tạo' tiếp tục lan tỏa, giúp hơn 3.500 sinh viên được công nhận Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt', cùng hơn 600 đề tài nghiên cứu khoa học ra đời.

Dấu ấn tình nguyện và khởi nghiệp

Hoạt động tình nguyện là điểm sáng, với hơn 9.000 lượt sinh viên tham gia tại hơn 30 tỉnh, thành. Các Chiến dịch như 'Mùa Hè Xanh', 'Xuân tình nguyện', 'Tiếp sức mùa thi' trở thành thương hiệu riêng của tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội.

anh-8.jpg

Phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cũng khởi sắc khi nhiều dự án sinh viên đoạt giải trong và ngoài nước. Hoạt động giao lưu quốc tế mở rộng, giúp sinh viên hội nhập sâu rộng.

Bí thư Hứa Thanh Hoa: “Điều quý giá nhất là sự trưởng thành”

Đánh giá chặng đường 3 năm, chị Hứa Thanh Hoa – Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội chia sẻ: “Hầu hết các chỉ tiêu mà Đại hội Đoàn lần thứ VI giao đều đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mức. Nhưng điều quan trọng hơn là những con số ấy phản ánh sự đoàn kết, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của sinh viên. Thành công lớn nhất không chỉ nằm ở kết quả cụ thể, mà ở sự chuyển biến trong tư duy, ý thức rèn luyện và tinh thần dấn thân của đoàn viên”.

anh-4.jpg

Theo chị Hứa Thanh Hoa, điểm tự hào nhất trong giai đoạn này là xây dựng được một thế hệ sinh viên “vừa hồng, vừa chuyên” vừa giỏi chuyên môn, nghiên cứu, vừa giàu trách nhiệm xã hội.

“Chúng tôi không chỉ phát động phong trào mà còn chú trọng đồng hành, để sinh viên thấy lợi ích thiết thực, từ đó chủ động tham gia, sáng tạo và khẳng định giá trị bản thân. Mỗi bạn sinh viên khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện đều mang theo niềm tin, khát vọng và trách nhiệm xã hội. Những trải nghiệm đó chính là hành trang quý báu trên con đường trưởng thành và cống hiến”, chị Hứa Thanh Hoa nhấn mạnh.

Khẳng định vai trò “người anh cả”

Những kết quả nổi bật giai đoạn 2022 – 2025 tiếp tục khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội là chỗ dựa tin cậy của sinh viên, nơi nuôi dưỡng khát vọng, lý tưởng và đồng hành cùng thanh niên trên hành trình lập thân, lập nghiệp, hội nhập và cống hiến.

anh-bia.jpg
anh-3-1.jpg
anh-2-1.jpg

“Chúng tôi tự hào vì tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội đã biết biến thách thức thành cơ hội, biến phong trào thành động lực để trưởng thành. Đó chính là tài sản quý giá nhất mà giai đoạn 2022 – 2025 để lại”, Bí thư Hứa Thanh Hoa khẳng định.

Dương Triều
