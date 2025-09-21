Hai tân sinh viên tài năng chọn Công nghệ thông tin để theo đuổi đam mê

SVO - Mang trong mình niềm đam mê công nghệ từ sớm, Lê Nguyễn Quốc Bình và Hoàng Xuân Bách – hai tân sinh viên của trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), bước vào cánh cửa đại học với hành trang là những thành tích nổi bật và khát vọng đóng góp cho xã hội.

Chọn đúng ngôi trường mơ ước

Với số điểm SAT 1540, Lê Nguyễn Quốc Bình – cựu học sinh trường THPT Chuyên Tự nhiên, tự tin đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Công nghệ thông tin, Khoa CNTT.

Lê Nguyễn Quốc Bình cùng mẹ trong ngày khai giảng học năm học mới. Ảnh: NVCC

“Mình đam mê công nghệ và mong muốn được học tập trong một môi trường có chất lượng đào tạo, nghiên cứu hàng đầu. Từ những năm THPT, mình đã mơ ước trở thành sinh viên ngành CNTT, nên khi chính thức nhập học mình rất tự hào và hạnh phúc”, Bình chia sẻ.

Tân sinh viên cho biết thêm, ấn tượng ban đầu về môi trường học tập là đội ngũ giảng viên trẻ trung, nhiệt huyết, chuyên môn cao. Cùng với đó, sự năng động của các anh chị sinh viên trong tuần lễ hội nhập đã giúp Bình nhanh chóng hòa nhập. “Mình sẽ tập trung học tập để đạt kết quả cao, đồng thời tham gia hoạt động Đoàn – Hội và các câu lạc bộ để rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp”, Bình nói.

Từ Huy chương Vàng quốc tế đến giảng đường đại học

Hoàng Xuân Bách – tân sinh viên cùng ngành CNTT, được nhiều người biết đến với thành tích Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế 2024, 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' 2024. Bách từng theo học tại trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, nơi nuôi dưỡng niềm đam mê lập trình từ lớp 8.

Hoàng Xuân Bách - 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' 2024.

“Mình đến với tin học trong giai đoạn dịch COVID-19, bắt đầu từ sự tò mò rồi dần say mê lập trình thi đấu. Thành tích quốc tế đến từ quá trình tự học bền bỉ, không chỉ trông chờ vào bài giảng mà chủ động tìm tòi, nghiên cứu”, Bách chia sẻ.

Lựa chọn UET, Bách cho biết được truyền cảm hứng từ thầy Hồ Đắc Phương – giảng viên Khoa CNTT. Bách đánh giá, trường có thế mạnh trong đào tạo lập trình thi đấu và nghiên cứu khoa học, với nhiều thành tích ICPC quốc gia và quốc tế. “Mình mong muốn trong tương lai sẽ góp phần giúp trường đạt thêm nhiều thành tích, đồng thời hướng tới cơ hội học tập ở Singapore hoặc Mỹ để mở rộng kiến thức”, Bách nói.

Khát vọng cống hiến từ giảng đường công nghệ

Điểm chung của cả Bình và Bách là tinh thần tự học, sự nỗ lực không ngừng và khát vọng đóng góp cho xã hội. Nếu như Bình hướng đến hình mẫu sinh viên toàn diện – giỏi chuyên môn, vững kỹ năng – thì Bách đặt mục tiêu khẳng định trí tuệ Việt Nam qua các sân chơi quốc tế.

Cả hai đều tin rằng, lựa chọn ngành Công nghệ thông tin không chỉ mở ra cánh cửa nghề nghiệp trong tương lai, mà còn là cơ hội để các anh hiện thực hóa ước mơ góp phần phát triển đất nước bằng tri thức và sáng tạo.