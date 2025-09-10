Tân sinh viên tìm chỗ ở: Làm sao để an toàn và thuận tiện?

SVO - Mỗi mùa tựu trường, bên cạnh niềm háo hức bước vào cánh cửa đại học, hàng chục nghìn tân sinh viên lại đối mặt một thách thức không nhỏ: Tìm chỗ ở an toàn, hợp lý và phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.

Không ít sinh viên xa nhà, lần đầu đến Hà Nội, rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” khi thuê phải nhà trọ tạm bợ, an ninh lỏng lẻo hoặc bị “cò” lừa đặt cọc rồi mất tiền. Áp lực này ngày càng lớn khi hệ thống ký túc xá vốn có hạn, khó đáp ứng toàn bộ nhu cầu.

Khó khăn về chỗ ở

Theo ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (ĐHQG Hà Nội), mỗi mùa tuyển sinh, lượng hồ sơ đăng ký ký túc xá tăng mạnh, trong khi số chỗ ở còn hạn chế. “Chúng tôi không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu. Vì vậy, Trung tâm đã chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương và các chủ nhà trọ để khảo sát, giới thiệu cho sinh viên những địa chỉ an toàn, giá hợp lý, thuận tiện đi lại”, ông Thắng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (ĐHQG Hà Nội). Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Danh sách phòng trọ uy tín được công bố công khai trên fanpage của Trung tâm, giúp sinh viên dễ dàng tra cứu, tránh tình trạng bị môi giới lừa đảo. Đáng chú ý, cán bộ Trung tâm trực tiếp đến kiểm tra cơ sở vật chất, mức giá, điều kiện an ninh tại các khu nhà trọ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu.

“Đây là cách làm thiết thực để sinh viên và phụ huynh yên tâm hơn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường phòng trọ còn nhiều bất cập”, ông Thắng nói thêm.

Ký túc xá: Từ “chỗ ở” thành “đô thị sinh viên”

Song song với hỗ trợ tìm nhà trọ bên ngoài, Trung tâm tập trung nâng cao chất lượng hệ thống nội trú. Hiện các khu ký túc xá của ĐHQG Hà Nội đều được trang bị đầy đủ tiện ích cơ bản như điều hòa, bình nóng lạnh, internet, tủ cá nhân. Sinh viên còn được sử dụng dịch vụ thiết yếu gồm nhà ăn – căng tin, siêu thị mini, cửa hàng tiện ích, khu thể thao, không gian sáng tạo, học tập và sinh hoạt chung.

Công tác an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. “Chúng tôi hướng tới một môi trường sống theo đúng phương châm An toàn – Thuận lợi – Thân thiện”, ông Thắng nhấn mạnh.

Tháng 8/2025, Trung tâm chính thức tiếp quản và vận hành Ký túc xá Hòa Lạc – Khu B, C với quy mô hơn 2.300 chỗ, thiết kế hiện đại, thân thiện môi trường. Các khu ký túc xá khác như Ngoại Ngữ, Mễ Trì cũng đang được cải tạo theo hướng “xanh – hiện đại – tiện ích”, từng bước tiệm cận chuẩn mực của một “đô thị sinh viên” văn minh.

Bài toán dài hạn

Hiện tại, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (ĐHQG Hà Nội) đang quản lý gần 6.000 sinh viên nội trú, trong đó có khoảng 500 sinh viên quốc tế. Ngoài ra, đơn vị cũng triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ cho hơn 50.000 sinh viên toàn ĐHQG Hà Nội.

“Chúng tôi không chỉ lo chỗ ở, mà còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ đời sống tinh thần, tư vấn hướng nghiệp, kỹ năng mềm, thậm chí là kết nối việc làm bán thời gian. Mục tiêu cuối cùng là đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện”, ông Thắng chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Thắng cũng thừa nhận, áp lực chỗ ở sẽ còn kéo dài khi số lượng sinh viên tăng nhanh. Do đó, bên cạnh việc mở rộng hạ tầng ký túc xá, Trung tâm xác định phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nội trú: từ đăng ký, thanh toán, khảo sát dịch vụ đến xử lý phản ánh.

Sinh viên tại ký túc xá Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội). Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

“Đây sẽ là giải pháp vừa nâng cao hiệu quả phục vụ, vừa tạo sự minh bạch, thuận tiện cho sinh viên”, ông Thắng nhấn mạnh.

Với tân sinh viên, việc tìm chỗ ở an toàn và hợp lý không chỉ quyết định sự yên tâm cho năm học mới, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập và đời sống. Trong khi chờ đợi hệ thống ký túc xá được mở rộng, những giải pháp kết nối, hỗ trợ từ nhà trường và cơ quan chức năng được xem là “chiếc cầu nối” giúp sinh viên thêm vững vàng trên hành trình xa nhà.