Tân sinh viên Phenikaa: ‘Chọn ngành học để mở ra cánh cửa tương lai’

Họ mơ ước trở thành kỹ sư ô tô, phiên dịch viên, chuyên gia truyền thông hay cán bộ ngành y tế. Những dự định ấy chính là điểm khởi đầu của hàng nghìn tân sinh viên ĐH Phenikaa trong ngày nhập học.

Nguyễn Đức Viên, quê ở Thượng Phúc (Hà Nội), thẳng thắn nói điều anh quan tâm nhất khi chọn ngành học là thu nhập. "Mình nghĩ, Kỹ thuật ô tô sẽ cho mình công việc ổn định, có thể lo cho bản thân sau này", Viên chia sẻ. Quyết định ấy được hình thành từ những lần nghe anh chị đi trước kể về cơ hội việc làm, cùng sự lựa chọn của nhiều bạn bè.

Hàng nghìn sinh viên nhập học tại ĐH Phenikaa. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Trái ngược với tính toán thực tế, Hoài Thu (Yên Bái) lại đến với ngành Phục hồi chức năng từ niềm yêu thích. "Mình muốn giúp đỡ người khác, vì mình đam mê lĩnh vực thể chất. Mình tin ngành sức khỏe sẽ ngày càng phát triển", Thu nói. Với mình, học đại học không chỉ để mưu sinh, mà còn để thực hiện mong muốn cống hiến.

Hoài Thu, nữ sinh đến từ Yên Bái.

Ở một hướng đi khác, nhiều bạn trẻ chọn ngành Ngôn ngữ Anh với kỳ vọng trở thành biên dịch, phiên dịch. Một nữ sinh đến từ Hải Phòng cho hay: "Mình tự tin với khả năng tiếng Anh, trước giờ mình luôn yêu thích ngoại ngữ này. Chọn học tại ĐH Phenikaa là cách mình biến sở thích thành nghề nghiệp".

Hà Vy cùng phụ huynh đến làm thủ tục nhập học sáng 28/8.

Hà Vy (Hà Nội) cũng có chung lựa chọn: "Tiếng Anh là thế mạnh của mình, mình học từ nhỏ và muốn phát huy thêm. Mình nghĩ, đây là ngành học mở ra nhiều cơ hội việc làm quốc tế".

Ngành Truyền thông cũng thu hút sự quan tâm. Thu Hương (Sơn Tây, Hà Nội) thừa nhận chưa có kế hoạch rõ ràng, nhưng chọn vì phù hợp sở thích. "Mình muốn trải nghiệm và tìm cơ hội trong quá trình học tập", Hương nói.

Quy trình nhập học hiện đại, trải nghiệm chu đáo

Không chỉ gây ấn tượng ở ngành đào tạo, ĐH Phenikaa còn triển khai quy trình nhập học hiện đại, kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Nhờ đó, phần lớn thủ tục đã được tân sinh viên hoàn tất ngay tại nhà, như đóng học phí, khai báo ảnh thẻ và thông tin bảo hiểm.

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục nhập học cho tân sinh viên.

Khi đến trường, các bạn trẻ chỉ cần nộp hồ sơ, hoàn tất giấy tờ liên quan đến Công tác sinh viên, kiểm tra ảnh Face ID, nhận thẻ sinh viên tạm thời và xác nhận nhập học. Toàn bộ quy trình được hỗ trợ bằng công nghệ quét mã QR, giúp rút ngắn thời gian xử lý.

Các khu vực đón tiếp được bố trí khoa học, phân luồng theo từng Trường và Khoa, giảm áp lực cho thí sinh và phụ huynh. Không gian rộng rãi, chỗ ngồi chờ thoải mái cùng sự hỗ trợ của cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện đã tạo nên trải nghiệm thân thiện trong ngày đầu nhập học.

Lãnh đạo ĐH Phenikaa chào đón tân sinh viên nhập học.

Theo PGS. TS Nguyễn Phú Khánh – Phó Hiệu trưởng ĐH Phenikaa cho biết: “Nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tân sinh viên K19 có trải nghiệm nhập học thuận lợi nhất. Quy trình ứng dụng công nghệ hiện đại, nhiều bước hoàn tất trực tuyến, chỉ còn một số khâu xác nhận trực tiếp. Các cố vấn học tập cũng đã lập nhóm tư vấn, sẵn sàng đồng hành cùng tân sinh viên ngay từ ngày đầu tiên”.

Hàng nghìn tân sinh viên đã nhập học thành công trong những ngày này.

Trước bối cảnh mưa bão và Quốc khánh 2/9, ĐH Phenikaa cũng linh hoạt hỗ trợ. Sinh viên chưa thể nhập học đúng hạn có thể bổ sung từ 4 – 6/9 hoặc hoàn tất thủ tục trực tuyến. Nhà trường đồng thời mở rộng hỗ trợ ký túc xá, cung cấp thông tin chỗ ở và huy động sinh viên tình nguyện tư vấn, giúp tân sinh viên nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên hỗ trợ tư vấn cho tân sinh viên và người nhà ngay từ khi bước chân vào cổng trường.

Từ những tính toán nghề nghiệp cụ thể cho tới sở thích cá nhân, mỗi tân sinh viên Phenikaa đều có một lý do để gắn bó với ngành học đã chọn. Điểm chung vẫn là khát vọng hướng về tương lai – nơi giảng đường đại học sẽ mở ra cơ hội trưởng thành và thành công.