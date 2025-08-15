Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khai mạc Hội trại Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ XI

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hàng trăm bạn trẻ Việt Nam từ khắp châu Âu hội tụ tại Budapest (Hungary) để giao lưu, gắn kết và lan tỏa tinh thần cống hiến vì Tổ quốc.

Ngày 14/8, Hội trại Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ XI, do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary đăng cai, đã chính thức khai mạc tại thủ đô Budapest (Hungary).

hoi-trai29.jpg
anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Sự kiện có sự hiện diện của anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Bùi Lê Thái – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary; lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện Hội Sinh viên các tỉnh, thành, cùng lãnh đạo Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hungary, Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary, Hiệp hội Người Việt Nam tại châu Âu và đông đảo thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại nhiều quốc gia.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định, Hội trại là dịp để hội viên, thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu tăng cường đoàn kết, gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động ở nước ngoài. Anh ghi nhận những đóng góp thiết thực của cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu đối với phong trào thanh niên, sinh viên ngoài nước, góp phần tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng định hướng Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cần phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, sáng tạo, đặc biệt trong hiện thực hóa 4 nghị quyết “bộ tứ trụ cột” phát triển đất nước do Tổng Bí thư Tô Lâm xác định, nhấn mạnh Nghị quyết 57 về thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, Hội cần trở thành cầu nối tri thức, xây dựng mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, đẩy mạnh kết nối chuyên gia, hỗ trợ nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển đổi số, hướng trí tuệ và sức trẻ về quê hương.

hoi-trai26.jpg
hoi-trai28.jpg
hoi-trai27.jpg
Khai mạc Hội trại Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu, lần thứ XI.

Tại Lễ khai mạc, Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, năm học 2024 – 2025. Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary – đơn vị đăng cai cũng được trao 200 triệu đồng nhằm động viên, ghi nhận nỗ lực tổ chức thành công Hội trại.

Hội trại Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ XI không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu mà còn là dịp khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy trí tuệ Việt, chung tay xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

