Người cha nhận bằng thay con gái thủ khoa tại Lễ tốt nghiệp Đại học Phenikaa

SVO - Ngày 9/10, Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025 tại ĐH Phenikaa, hàng trăm phụ huynh, sinh viên và giảng viên đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc 1.021 tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư và Dược sĩ chính thức bước sang một hành trình mới.

Trong hàng trăm tấm bằng được trao đi, có một khoảnh khắc đặc biệt khiến khán phòng lắng lại: Ông Vũ Xuân Dương, phụ huynh của tân thủ khoa Vũ Phương Thùy, bước lên sân khấu nhận bằng thay con gái – hiện đang theo học ThS Trí tuệ nhân tạo tại Anh bằng học bổng toàn phần.

VIDEO: Người cha nhận bằng thay con gái thủ khoa tại Lễ tốt nghiệp ĐH Phenikaa.

“Cách đây 5 năm, tôi đưa con lên trường, hai bố con đi rất bình thường thôi. Cháu muốn theo ngành này, gia đình chỉ biết động viên cho con cố gắng, cố học. Quá trình học cháu vất vả lắm. Hôm nay, được lên nhận bằng thay cháu, thực sự sung sướng và tự hào”, ông Dương chia sẻ.

Ban Giám đốc ĐH Phenikaa.

Ông kể, con gái mình là người tự tìm hiểu, tự chọn ngành, tự lập trong học tập. “Gia đình không biết gì về ngành cháu học, cháu tự khám phá, tự học, tự làm. Hai bố con đồng hành suốt 5 năm, năm nào cháu cũng có một tấm giấy khen, một niềm tự hào mới. Có tuần con về, có tuần bố lại lên trường”.

Khoảnh khác xúc động tại Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Ngày tốt nghiệp, khi con gái không thể có mặt, ông trở thành người đại diện bước lên bục vinh danh. “Cảm xúc này không chỉ của riêng mình mà là của cả gia đình, cả họ. Rất vui mừng và tự hào cho cháu. Mong cháu ở bên kia cố gắng học hành thật tốt, để đạt thêm thành quả mới”.

Hành trình của tân thủ khoa Vũ Phương Thùy

Tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu), ĐH Phenikaa, Vũ Phương Thùy được biết đến là một trong những gương mặt xuất sắc nhất khóa học, với bảng thành tích ấn tượng:

Học bổng toàn phần British Council Women in STEM cho chương trình ThS Trí tuệ nhân tạo tại Brunel University London, Anh.

Tác giả chính của 3 bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí Q1, Q2 và hội nghị quốc tế.

Học bổng toàn phần Paper-based Scholarship tham gia chương trình Trao đổi nghiên cứu tại Viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản.

Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Trường và Bộ.

Học bổng khuyến khích học tập trong tất cả các học kỳ, bao gồm học bổng đầu vào 1 năm học.

Người cha nhận bằng thay con gái thủ khoa tại Lễ tốt nghiệp ĐH Phenikaa.

Thùy từng chia sẻ, điều tự hào nhất là được trưởng thành trong môi trường mà sinh viên được khuyến khích “dám nghĩ – dám làm – dám sai và dám sửa”.

“Tấm bằng hôm nay là kết tinh của nỗ lực và niềm tin”

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Lê Trung Thành – Giám đốc ĐH Phenikaa cho biết: “Chúng ta cùng nhau chứng kiến một cột mốc quan trọng: 1.021 tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Dược sĩ của ĐH Phenikaa chính thức tốt nghiệp. Trong số đó, có 1 thủ khoa đại học, 21 thủ khoa ngành, 15 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và 169 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi.

GS. TS Lê Trung Thành – Giám đốc ĐH Phenikaa.

Đây không chỉ là thành tích cá nhân xuất sắc của các em, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường, và đặc biệt là sự tin tưởng, đồng hành, hy sinh to lớn của gia đình, người thân.

Khoảnh khắc 1.021 tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư và Dược sĩ chính thức bước sang một hành trình mới.

Tấm bằng hôm nay là kết tinh của quá trình rèn luyện, phấn đấu không mệt mỏi. Ngày tốt nghiệp mở ra chương mới với những cơ hội và trách nhiệm lớn lao hơn. Hãy giữ vững tinh thần ấy, trở thành những người kiến tạo – không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, và là những công dân biết phụng sự vì sự phát triển của xã hội, của đất nước”.

“Phenikaa cho mình một nội lực để mơ và để đi xa hơn”

Đại diện cho hơn một nghìn tân khoa, Lê Bá Luật - khóa 15, ngành Khoa học Máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) chia sẻ trong bài phát biểu: “Cách đây bốn năm, mình cũng như rất nhiều bạn khác đứng trước ngưỡng cửa đại học với nhiều băn khoăn. Nhưng chính sự nhiệt huyết và tinh thần đặc biệt của các thầy tại gian tư vấn Phenikaa đã khiến mình tin rằng, đây là nơi mình thuộc về".

Đại diện sinh viên tặng hoa tri ân Ban Giám đốc ĐH Phenikaa.

"Tại Phenikaa, bọn mình học không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn học cách tôn trọng tri thức, lắng nghe bằng trái tim và kiên trì trước thử thách. Mình nhận ra giá trị lớn nhất đại học trao cho sinh viên không phải chỉ là tấm bằng, mà là tư duy, đạo đức nghề nghiệp và niềm tin rằng mình có thể đóng góp điều tốt đẹp cho xã hội”, Bá Luật nói.

Buổi lễ khép lại với những bó hoa rực rỡ và những cái ôm chúc mừng. Ở góc sân trường, người cha ấy vẫn nán lại, khẽ nhìn tấm bằng trong tay, mỉm cười: “Tôi chỉ là người đi nhận thay, nhưng đây là niềm hạnh phúc và tự hào lớn nhất trong đời”, ông Vũ Xuân Dương nói.