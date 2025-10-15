Công bố 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc đoạt Giải thưởng KH - CN Quả Cầu Vàng năm 2025

SVO - 10 nhà khoa học trẻ tiêu biểu của Việt Nam trong và ngoài nước vừa được công bố đoạt Giải thưởng KH - CN Quả Cầu Vàng năm 2025. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/10 tại Hà Nội.

Giải thưởng Khoa học – Công nghệ Quả Cầu Vàng là một trong những phần thưởng uy tín bậc nhất dành cho tài năng trẻ Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, do T.Ư Đoàn phối hợp Bộ KH - CN tổ chức thường niên. Qua hơn hai thập kỷ, giải thưởng đã trở thành biểu tượng cho khát vọng nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến của thế hệ trí thức trẻ Việt Nam.

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát và Khoa Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, trường Công nghệ (ĐH Kinh tế Quốc dân) là các đơn vị tài trợ và đồng hành với Giải thưởng KH - CN Quả Cầu Vàng, Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam, năm 2025.

Năm 2025, giải thưởng được xét chọn ở 5 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y – dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường; và công nghệ vật liệu mới. Ban tổ chức nhận hơn 70 hồ sơ, trong đó có 26 ứng viên đang học tập và làm việc tại các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới. Sau nhiều vòng đánh giá nghiêm ngặt, 10 gương mặt trẻ xuất sắc nhất đã được lựa chọn để vinh danh.

Theo Ban tổ chức, các nhà khoa học đoạt giải năm nay đều có công trình nghiên cứu, bài báo quốc tế uy tín, bằng sáng chế và ứng dụng mang tính thực tiễn cao. Nhiều nghiên cứu trong số đó hướng đến các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, công nghệ y sinh, năng lượng sạch và môi trường bền vững.

Danh sách 10 cá nhân đoạt Giải thưởng KH - CN Quả Cầu Vàng năm 2025 I. Lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa (3 cá nhân) TS Lê Duy Dũng (1991) – Giám đốc chương trình Cử nhân Khoa học Dữ liệu, Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính (trường ĐH VinUni). TS Vũ Thái Học (1995) – Giảng viên Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số (trường ĐH Thủ Dầu Một). TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (1991) – Giáo sư trợ lý Nghiên cứu, ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore). II. Lĩnh vực Công nghệ y – dược (2 cá nhân) TS Mai Ngọc Xuân Đạt (1992) – Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh). TS Lê Quốc Việt (1990) – Phó Trưởng khoa Dược (trường ĐH Tôn Đức Thắng). III. Lĩnh vực Công nghệ sinh học (1 cá nhân) TS Đặng Thị Lệ Hằng (1992) – Phó Trưởng phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ Tiên tiến (Viện Hàn lâm KH - CN Việt Nam). IV. Lĩnh vực Công nghệ môi trường (2 cá nhân) TS Phạm Anh Tuấn (1991) – Giảng viên, Học viện Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển). TS Trần Ngọc Vĩnh (1991) – Nghiên cứu viên, Đại học Michigan (Hoa Kỳ). V. Lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới (2 cá nhân) ThS Nguyễn Bá Mạnh (1995) – Nghiên cứu viên, Viện Hóa học (Viện Hàn lâm KH - CN Việt Nam). TS Nguyễn Văn Tuấn (1990) – Giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Hóa – Lý kỹ thuật (Học viện Kỹ thuật Quân sự).

Trải qua hơn 20 năm, Giải thưởng Quả Cầu Vàng đã vinh danh 254 tài năng trẻ, trong đó nhiều người hiện là chuyên gia đầu ngành, giảng viên tại các trường đại học uy tín hoặc khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực công nghệ cao.

Cùng với Giải thưởng Quả Cầu Vàng, Ban Tổ chức sẽ tuyên dương 20 Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học – công nghệ năm 2025, tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo, đổi mới trong giới trẻ Việt Nam.