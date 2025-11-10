Sinh viên Việt Nam và khát vọng chinh phục bầu trời mới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Hội thảo khoa học sinh viên về công nghệ hàng không, vũ trụ mở ra diễn đàn để thế hệ trẻ Việt Nam nuôi dưỡng ước mơ làm chủ bầu trời, làm chủ không gian.

Sáng 10/11, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học sinh viên, với chủ đề “Khát vọng không gian – Sinh viên Việt Nam với hành trình chinh phục bầu trời mới” diễn ra với sự tham gia của hàng trăm sinh viên, chuyên gia, nhà khoa học. Chương trình do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo, phối hợp với Hội Sinh viên TP. Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh, tại Ý và ĐHQG Hà Nội tổ chức.

sv-hang-khong-vu-trudsc-7768.jpg
Hội thảo khoa học sinh viên về công nghệ hàng không, vũ trụ.

Đây là hoạt động thứ hai trong chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc, gắn với các nhóm ngành công nghệ chiến lược theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức trẻ làm chủ các lĩnh vực công nghệ lõi.

Hướng tới làm chủ công nghệ không gian

Phát biểu tại chương trình, anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh mong muốn biến Hội thảo thành “diễn đàn học thuật mở”, nơi sinh viên, giảng viên, nhà khoa học và doanh nghiệp có thể trao đổi tri thức, đề xuất các hướng nghiên cứu và ứng dụng mới.

sv-hang-khong-vu-trudsc-7737.jpg
Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

“Chúng tôi kỳ vọng đây là bước khởi đầu để hình thành cộng đồng học thuật trẻ sáng tạo, cống hiến vì một Việt Nam phát triển, tự cường và làm chủ công nghệ hàng không – vũ trụ trong tương lai”, anh Lâm Tùng nói.

Sứ mệnh của sinh viên với Tổ quốc

Từ góc nhìn của giới nghiên cứu, ông Trần Hồng Thái - Phó Chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định: Công nghệ hàng không – vũ trụ không còn là lĩnh vực xa vời mà đã trở thành một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược của đất nước.

sv-hang-khong-vu-trudsc-7761.jpg
Ông Trần Hồng Thái - Phó Chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Ba sản phẩm trọng tâm đang được Việt Nam phát triển là vệ tinh viễn thám và viễn thông tầm thấp, trạm mặt đất và hệ thống điều khiển vệ tinh, cùng thiết bị bay không người lái.

“Đã là thanh niên, sinh viên Việt Nam, các bạn cần có ước mơ và quyết tâm thực hiện ước mơ đó. Ước mơ chinh phục công nghệ hàng không – vũ trụ là lựa chọn xứng đáng cho thế hệ trẻ có trí tuệ và khát vọng”, ông Trần Hồng Thái chia sẻ.

sv-hang-khong-vu-trudsc-7785.jpg
Các diễn giả tham dự chương trình.

Theo ông, sự phát triển của ngành công nghệ hàng không, vũ trụ không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn là trụ cột bảo đảm quốc phòng, an ninh và khẳng định vị thế quốc gia.

“Đó chính là sứ mệnh và trách nhiệm của sinh viên với Tổ quốc – góp phần viết tiếp hành trình đưa Việt Nam vào hàng ngũ các quốc gia tiên phong chinh phục không gian”, ông Trần Hồng Thái nói.

Dương Triều
