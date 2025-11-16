Khai phá tài nguyên chiến lược bằng công nghệ: Sinh viên Việt Nam bước vào ‘cuộc đua mới’

SVO - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ xoay quanh đất hiếm và tài nguyên chiến lược ngày càng nóng lên, hàng nghìn sinh viên Việt Nam bước vào diễn đàn khoa học mới, nơi tri thức trẻ gặp gỡ các chuyên gia để cùng tìm lời giải cho bài toán làm chủ công nghệ và nâng vị thế quốc gia.

Chiều 16/11, hơn 2.000 sinh viên tại nhiều điểm cầu trong và ngoài nước đã cùng các chuyên gia đầu ngành tham gia Hội thảo khoa học về công nghệ đất hiếm, đại dương và lòng đất, một trong những lĩnh vực được xem là “mạch ngầm” của an ninh năng lượng và phát triển bền vững trong thập kỷ tới.

Sự kiện do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo, phối hợp Hội Sinh viên TP. HCM, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary và trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM tổ chức. Đây là hội thảo thứ năm trong chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc về các công nghệ chiến lược, chuỗi hoạt động lần đầu tiên được triển khai sau Nghị quyết 57-NQ/TW và Quyết định 1131/QĐ-TTg về công nghệ chiến lược quốc gia.

Tài nguyên chiến lược “điểm tựa” cho tham vọng công nghệ của Việt Nam

Trong bối cảnh thế giới chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ lõi, đất hiếm và tài nguyên đại dương – lòng đất trở thành yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của mỗi quốc gia. Việt Nam hiện sở hữu khoảng 3,5 triệu tấn oxit đất hiếm, đứng thứ sáu thế giới, theo số liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Tuy nhiên, công nghệ chế biến và chuỗi công nghiệp liên quan vẫn còn ở mức sơ khai.

Hội thảo khoa học về công nghệ đất hiếm, đại dương và lòng đất, một trong những lĩnh vực được xem là “mạch ngầm” của an ninh năng lượng và phát triển bền vững trong thập kỷ tới.

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Lâm Tùng nhấn mạnh: “Chúng ta có tài nguyên, nhưng để biến tài nguyên thành giá trị chiến lược, phải có tri thức, công nghệ và lực lượng nghiên cứu trẻ. Đó chính là lý do chuỗi hội thảo này được tổ chức”.

Anh Lâm Tùng cho rằng, giá trị lớn nhất của các hội thảo không chỉ nằm ở kết quả chuyên môn, mà ở việc tạo ra một “hệ sinh thái tri thức trẻ”, nơi sinh viên được trực tiếp đối thoại với các nhà khoa học, tiếp cận dữ liệu và tư duy công nghệ ở chuẩn quốc tế.

12 tham luận, 12 góc nhìn về tương lai năng lượng Việt Nam

Hội thảo quy tụ 12 tham luận từ Việt Nam, Hungary và Thụy Điển, mang tới một bức tranh đa chiều về khai thác tài nguyên bền vững và công nghệ chuyển đổi năng lượng.

Các diễn giả tham gia Hội thảo.

PGS. TS Nguyễn Văn Vượng phân tích cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, nhấn mạnh vai trò của sinh viên địa chất trong các phương pháp thăm dò và đánh giá mỏ bằng công nghệ mới.

GS. TS Nguyễn Kim Lợi trình bày các mô hình ứng dụng viễn thám, GIS và Địa – Tin học cho giám sát tài nguyên; trong khi PGS. TS Đào Minh Trung giới thiệu nghiên cứu thu hồi kim loại từ nước – giải pháp then chốt cho kinh tế tuần hoàn.

Từ Hungary, TS Moataz Mohamed Gomaa Abdelrahman đưa ra góc nhìn về khai thác bền vững bằng địa vật lý, còn TS Phạm Anh Tuấn (KTH – Thụy Điển) chia sẻ hành trình làm chủ công nghệ của các nhà nghiên cứu trẻ tại Bắc Âu – nguồn cảm hứng cho nhiều sinh viên tham dự.

Các diễn giả tham gia trực tuyến tại Hội hảo.

Hội thảo thuộc chuỗi 11 diễn đàn về các công nghệ đang định hình tương lai Việt Nam, gồm: AI, điện toán lượng tử, an ninh mạng, robot – tự động hóa, công nghệ y sinh, blockchain, 5G/6G, hàng không – vũ trụ…

Không chỉ tạo không gian chia sẻ học thuật, chuỗi sự kiện còn hướng tới hình thành mạng lưới liên kết giữa trường đại học – doanh nghiệp – viện nghiên cứu – tổ chức quốc tế, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn 2025 – 2030.

Trí thức trẻ và hành trình làm chủ công nghệ

Sự tham gia của hàng nghìn sinh viên cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn đến nhóm ngành tài nguyên – môi trường – năng lượng, vốn được đánh giá là “mặt trận mới” đối với đổi mới sáng tạo.

Khai phá tài nguyên chiến lược bằng công nghệ: Sinh viên Việt Nam bước vào ‘cuộc đua mới’.

Theo đại diện Ban tổ chức, nhiều sinh viên đăng ký không chỉ để nghe báo cáo khoa học, mà để tìm kiếm hướng nghiên cứu mới, cơ hội hợp tác quốc tế và định hướng nghề nghiệp gắn với các công nghệ chiến lược.

“Hội thảo hôm nay chứng minh sinh viên Việt Nam hoàn toàn có khả năng tiếp cận và làm chủ các lĩnh vực công nghệ khó, nếu được trao cơ hội và môi trường kết nối”, anh Lâm Tùng nói.

Từ hàm lượng khoa học phong phú đến sự tham gia rộng rãi của cộng đồng học thuật trong và ngoài nước, Hội thảo được kỳ vọng trở thành bệ phóng để hình thành đội ngũ chuyên gia trẻ trong các lĩnh vực tài nguyên, địa chất, môi trường và công nghệ năng lượng – những trụ cột chiến lược của Việt Nam trong thập kỷ tới.