Đồng hành cùng sinh viên: Chắp cánh khát vọng, bồi dưỡng công dân toàn cầu

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đặt mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để hiện thực hóa khát vọng lớn lao ấy, Nghị quyết cũng xác định rõ: phải “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá thu hút, trọng dụng nhân tài; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Trong tầm nhìn dài hạn đó, thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, chính là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quyết định. Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra yêu cầu cấp thiết: phổ cập, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; đồng thời bồi dưỡng, phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ, góp phần hình thành hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới”.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, đây chính là kim chỉ nam quan trọng, đặt ra yêu cầu cho tổ chức Đoàn, Hội trong việc tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, trưởng thành. Hội Sinh viên Việt Nam vì thế luôn xác định đồng hành, hỗ trợ sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động học tập, nghiên cứu, Hội còn quan tâm chăm lo thể chất, tinh thần, an sinh xã hội để sinh viên có thể phát triển toàn diện.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty TNHH Grab chính thức ký kết hợp tác về các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên, giai đoạn 2025 – 2028.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào học sinh, sinh viên, Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên, năm học 2025 – 2026; nhằm triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty TNHH Grab chính thức ký kết hợp tác về các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên, giai đoạn 2025 – 2028.

Trong 3 năm tới, chương trình hợp tác tập trung vào nhiều định hướng cụ thể. Trước hết là trang bị kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng thích ứng với thị trường lao động hiện đại cho sinh viên; đồng thời mở rộng các giải pháp hỗ trợ thiết thực cho sinh viên vừa học vừa làm. Song song với đó, chương trình sẽ xây dựng môi trường rèn luyện tư duy sáng tạo, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khuyến khích sinh viên mạnh dạn đưa ra ý tưởng và hiện thực hóa thành dự án. Cuối cùng, hợp tác cũng chú trọng triển khai các chương trình an sinh, chăm lo đời sống, nâng cao trải nghiệm học tập và sinh hoạt.

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, những hoạt động này không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của sinh viên, từ việc làm thêm có thu nhập ổn định để trang trải sinh hoạt, chi tiêu cho học tập, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận môi trường làm việc tiên tiến, ứng dụng khoa học, tạo cơ hội việc làm trong tương lai. “Chúng tôi đã cùng trao đổi và thống nhất sẽ không chỉ dừng ở những hỗ trợ cụ thể trong học tập, rèn luyện, mà còn mở rộng sang các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp ở nhiều lĩnh vực. Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn đồng hành cùng sinh viên không chỉ trong 2 - 3 năm, mà còn lâu dài hơn, với quy mô và độ bao phủ lớn hơn, để hướng tới những dấu mốc quan trọng của đất nước vào năm 2030 và 2045,” anh nhấn mạnh.

Anh Triết cũng gửi gắm kỳ vọng: “Việc ký kết hôm nay rất hứa hẹn, sẽ mang lại nhiều sản phẩm thiết thực, đồng hành với sinh viên từ những công việc nhỏ nhất cho đến những mục tiêu lâu dài. Chúng tôi mong muốn các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên ở các tỉnh, thành, trường đại học, cao đẳng, học viện trong và ngoài nước hưởng ứng chương trình với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Đây chính là cách để chúng ta cùng nhau chăm lo tốt nhất cho sự phát triển của sinh viên hôm nay, qua đó đóng góp cho tương lai phồn vinh của đất nước”.

Lễ ký kết hợp tác lần này được nhìn nhận như một bước đi mới, tiếp nối chuỗi nỗ lực đồng hành cùng sinh viên của Hội Sinh viên Việt Nam trong nhiều năm qua. Nó cũng phản ánh tinh thần đổi mới, linh hoạt của tổ chức Hội trong việc kết nối với các nguồn lực xã hội, hướng tới mục tiêu lớn nhất là chăm lo và tạo điều kiện phát triển toàn diện cho sinh viên.

Bằng việc mở ra không gian trải nghiệm mới, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ, chương trình hợp tác giai đoạn 2025 – 2028 hứa hẹn sẽ tạo nên những tác động tích cực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. Từ giảng đường ra đời sống, từ tri thức đến hành động, sinh viên Việt Nam hôm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò tiên phong trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.