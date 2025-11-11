Nhiều đại học lớn “nói không” với tuyển học bạ: Dễ tuyển sinh nhưng khó công bằng

SVO - Phương thức xét tuyển học bạ từng giúp giảm áp lực thi cử và mở rộng cơ hội vào đại học, nhưng trước tình trạng “làm đẹp điểm” và chênh lệch đánh giá giữa các trường, nhiều đại học lớn đã dừng áp dụng. Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện cũng đang lấy ý kiến về việc có nên tiếp tục phương thức này.

Nhiều trường đại học lớn đã “nói không” với tuyển học bạ, có thể kể đến như Đại học Kinh tế quốc dân, Trường đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh…

Phương thức xét tuyển học bạ được lựa chọn nhiều bởi giảm áp lực thi cử cho học sinh, mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho nhiều đối tượng. Các trường đại học cũng đa dạng nguồn tuyển sinh, chủ động hơn trong kế hoạch nhập học. Phương thức này có ưu điểm là sẽ bao quát được năng lực học của các thí sinh trong một thời gian dài, nhưng để có kết quả thực chất cần phải đạt được sự chuẩn hóa, điểm số của các em không được đánh giá bằng “cảm tính”. Học bạ có thể được dùng như một tiêu chí bổ trợ, kết hợp với phỏng vấn, bài luận, bài kiểm tra năng lực hoặc điều kiện điểm thi tối thiểu để bảo đảm chất lượng đầu vào.

Xét học bạ dễ tuyển sinh, nhưng khó công bằng. Bởi, học bạ giữa các trường THPT có sự chênh lệch lớn về mức độ đánh giá, nếu các thầy cô đánh giá chặt, yêu cầu học sinh năng lực cao thì tỷ lệ điểm của học sinh sẽ không cao. Từ đó dễ nảy sinh việc “làm đẹp học bạ” để xét tuyển đại học. Điểm số “giả” là nguy hiểm, nhưng nguy hiểm hơn hết sẽ tạo văn hóa giáo dục sai lệch trong chính môi trường giáo dục, tâm lý của học sinh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn: chỉ cần điểm số cao, không cần năng lực học thật. Chương trình giáo dục phổ thông mới với việc học sinh tự chọn môn học cũng khiến điểm học bạ khó chuẩn hóa để dùng cho xét tuyển. Không ít trường đại học đã ghi nhận sự chênh lệch đáng kể giữa năng lực thực tế của sinh viên trúng tuyển bằng học bạ và sinh viên trúng tuyển qua thi cử.

Trong Hội nghị Giáo dục Đại học mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến các trường về việc bỏ xét tuyển bằng điểm học bạ ba năm THPT. Đã có nhiều ý kiến về việc học bạ của thí sinh không trung thực, làm chất lượng tuyển sinh không bảo đảm.

Theo Báo Nhân dân