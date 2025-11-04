Nhiều đại học Mỹ khôi phục yêu cầu điểm SAT/ACT trong tuyển sinh

SVO - Trước nguy cơ điểm học bạ, hoạt động ngoại khóa và thư giới thiệu thiếu tính khác quan, nhiều trường đại học ở Mỹ đồng loạt yêu cầu khôi phục điểm SAT/ACT trong tuyển sinh.

Đại học Princeton tháng trước cho biết áp dụng việc này từ năm học 2027–2028. Đây là trường danh tiếng mới nhất dùng điểm bài thi chuẩn hóa trở lại trong tuyển sinh.

Kể từ 2023, các đại học thuộc khối Ivy League như Brown, Dartmouth, Harvard,... đã lần lượt bãi bỏ quy định "test-optional" - chính sách cho phép thí sinh được chọn nộp điểm thi chuẩn hóa hoặc không. Không chỉ khối Ivy, nhiều trường danh tiếng khác như Đại học John Hopkins, Đại học Texas-Austin, cùng toàn bộ hệ thống đại học công lập ở bang Georgia và Florida, đã làm tương tự.

Hiện, trong khối Ivy League chỉ còn Đại học Columbia không bắt buộc thí sinh nộp điểm SAT/ACT (bài thi chuẩn hóa cho học sinh phổ thông).

Khuôn viên Đại học Princeton, Mỹ. Ảnh: Princeton University Fanpage

Chính sách "test-optional" trở nên phổ biến trong giai đoạn đại dịch COVID-19, vì sinh viên không thể đến các trung tâm khảo thí. Tuy nhiên, sau vài năm áp dụng, nhiều trường nhận thấy kết quả tuyển sinh không như kỳ vọng, gây bất lợi cho cả sinh viên lẫn nhà trường.

Cụ thể, dữ liệu của MIT và cả nghiên cứu năm 2025 của Đại học Dartmouth đều cho thấy điểm SAT và ACT dự đoán năng lực học tập năm nhất của sinh viên chính xác hơn điểm trung bình (GPA) trung học, bất kể khác biệt về thu nhập gia đình hay nhân khẩu học.

Theo nhiều nghiên cứu khác, điểm GPA không còn là thước đo chính xác cho khả năng học tập của thí sinh, do lạm phát điểm và chênh lệch chuẩn giữa các trường. Báo cáo của ACT năm 2022 cho thấy lạm phát điểm xảy ra "dai dẳng và có hệ thống" trên toàn nước Mỹ giai đoạn 2010–2021.

Nếu dựa vào hoạt động ngoại khóa hay thư giới thiệu để tuyển sinh, ưu thế lại nghiêng về học sinh giàu có với nhiều mối quan hệ. Các trường khó tìm ra học sinh giỏi nhưng đến từ hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, thí sinh hoàn toàn có thể dùng các công cụ AI để viết bài luận cá nhân - khoảng 1/3 học sinh nộp đơn vào đại học năm 2023–2024 thừa nhận đã làm vậy.

Khi tuyển sinh đại học ít dựa trên năng lực học thuật khách quan mà thiên về các yếu tố dễ thao túng như trên, nhiều tân sinh viên thiếu kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, phải học bổ túc khi vào đại học. Harvard thậm chí phải mở lớp đại số cơ bản mới để bù đắp lỗ hổng kiến thức.

Các chuyên gia nhìn nhận điểm kiểm tra chuẩn hóa vẫn là công cụ khách quan và đáng tin cậy nhất để tuyển chọn sinh viên. Khi khôi phục chính sách này năm 2022, MIT đã gọi đây là bước đi "công bằng và minh bạch".

SAT và ACT là hai bài thi đánh giá năng lực học thuật của học sinh, được nhiều đại học tin dùng trong tuyển sinh. Bài thi SAT gồm hai phần, Đọc-Viết và Toán học, với tổng điểm là 1600. Bài thi ACT chấm điểm trên thang 36, đánh giá thí sinh qua các phần thi tiếng Anh, Toán, Đọc hiểu, Khoa học và Viết tự chọn.