Thí sinh 2025 chờ lâu hơn kết quả trúng tuyển vì Bộ GD – ĐT kéo dài thời gian lọc ảo

SVO - Để tránh sai sót và tình trạng tuyển vượt chỉ tiêu, Bộ GD - ĐT vừa thông báo điều chỉnh lịch xét tuyển, kéo dài thêm các vòng lọc ảo, đồng thời yêu cầu các trường không công bố điểm chuẩn tạm thời.

Bộ GD - ĐT vừa ban hành công văn điều chỉnh kế hoạch xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025, trong đó kéo dài thời gian xử lý nguyện vọng (lọc ảo) từ ngày 20 đến 22/8 nhằm đảm bảo tính chính xác, công bằng và hạn chế hiện tượng “ảo” trong tuyển sinh.

Theo Bộ GD - ĐT, năm 2025 số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng cao, đồng thời đây cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng cùng tham gia hệ thống xét tuyển chung, thay vì tổ chức xét tuyển sớm như trước. Đặc biệt, tất cả phương thức xét tuyển đều được xử lý tập trung trong đợt 1. Những thay đổi này khiến công tác xét tuyển phức tạp hơn, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh kế hoạch để bảo đảm quyền lợi của thí sinh và sự ổn định cho các cơ sở đào tạo.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Bộ GD – ĐT yêu cầu các trường đại học, học viện, cao đẳng và trường sĩ quan phải khẩn trương rà soát dữ liệu, phương thức xét tuyển, đảm bảo không để xảy ra tình trạng xác định trúng tuyển sai hoặc bỏ sót thí sinh. Các cơ sở đào tạo cũng cần tính toán hợp lý tỷ lệ “ảo” nhằm tránh việc tuyển vượt chỉ tiêu, gây ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo.

Theo kế hoạch mới, các trường sẽ tham gia 5 lần lọc ảo liên tiếp từ lần 6 đến lần 10, trong khung thời gian từ 20 đến 22/8. Sau mỗi vòng, dữ liệu xét tuyển sẽ được tải lên hệ thống, xử lý và trả kết quả cho các cơ sở đào tạo. Đến 17h ngày 22/8, toàn bộ dữ liệu xét tuyển và kết quả trúng tuyển chính thức của đợt 1 sẽ được công bố theo lịch chung.

Bộ GD - ĐT cũng lưu ý, các trường không được công bố điểm chuẩn tạm thời trong quá trình lọc ảo, chỉ công bố kết quả trúng tuyển khi có thông báo chính thức, nhằm tránh gây nhiễu thông tin cho thí sinh và phụ huynh.