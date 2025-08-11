Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến tổ chức sớm hơn

SVO - Bộ GD - ĐT vừa ban hành khung kế hoạch năm học 2025 - 2026, trong đó kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra ngày 11 - 12/6, sớm hơn so với các năm trước. Lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày khai giảng để chuẩn bị cho các kỳ thi chuyển cấp và tốt nghiệp.

Ngày 11/8, Bộ GD - ĐT vừa ban hành Quyết định số 2269/QĐ-BGDĐT, quy định khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Lễ khai giảng sẽ được tổ chức đồng loạt trên cả nước vào ngày 5/9/2025. Học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS hoàn tất trước ngày 30/6/2026; tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 - 12/6, sớm hơn so với các năm trước. Lịch này nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thêm thời gian ôn tập, đồng thời giúp các địa phương chủ động tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trước khi thi tốt nghiệp. Các kỳ thi cấp quốc gia khác sẽ thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ GD - ĐT.

Bộ quy định thời gian tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày khai giảng; riêng lớp 1, lớp 9 và lớp 12 được tựu trường sớm nhất trước hai tuần để củng cố kiến thức, hình thành nề nếp học tập trước khi bước vào năm học mới. Các địa phương phải bảo đảm 35 tuần thực học (18 tuần học kỳ I, 17 tuần học kỳ II), đồng thời sắp xếp kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo Bộ luật Lao động. Thời gian nghỉ hè của giáo viên có thể bố trí xen kẽ trong năm học nếu cần thiết. Bộ GD - ĐT đề nghị kế hoạch năm học trên cùng một địa bàn cần đồng bộ giữa các cấp học, đặc biệt ở các trường phổ thông nhiều cấp.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được quyền quyết định kế hoạch năm học tại địa phương, nhưng thời gian tựu trường sớm hoặc kéo dài năm học không quá 2 tuần so với khung chung, trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo Bộ GD - ĐT. Giám đốc Sở GD - ĐT được phép cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên.

Sở GD - ĐT phải báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức Khai giảng trước ngày 10/9/2025; báo cáo tổng kết và kết quả thi đua trước ngày 25/6/2026.