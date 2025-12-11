Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học viện Tài chính giành giải Nhất cuộc thi sáng tạo clip 'Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối'

Thiện Nhân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Cuộc thi sáng tạo clip là một hoạt động đồng hành với chiến dịch “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” do Coca-Cola Việt Nam và Báo Tiền Phong tổ chức. Giải Nhất thuộc về Học viện Tài chính.

Trong khuôn khổ chiến dịch “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Coca-Cola Việt Nam triển khai, cuộc thi sáng tạo clip dành cho sinh viên 6 trường đại học/học viện đã chính thức khép lại, ghi nhận những sản phẩm truyền thông ấn tượng. Cuộc thi nhằm mục đích tạo ra các clip “viral” trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa thói quen thu gom - phân loại - gửi đi tái chế rác thải nhựa trong cộng đồng sinh viên.

Học viện Tài chính đã xuất sắc giành giải Nhất với sản phẩm clip truyền tải rõ ràng tinh thần tái sinh của chai nhựa trong đời sống sinh viên qua cách kể chuyện gần gũi. Trường Đại học Thương mại đạt giải Nhì nhờ nhiều góc quay sáng tạo. Giải Ba được trao cho Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Đại học Phenikaa, ghi nhận những nỗ lực trong cách tiếp cận một đề tài khó.

anh-chup-man-hinh-2025-12-10-213533.png
Học viện Tài chính giành giải Nhất cuộc thi sáng tạo clip trong khuôn khổ chiến dịch “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối”.

Là hoạt động đồng hành của chiến dịch, cuộc thi đặt ra yêu cầu các clip có thời lượng 2 - 5 phút, đảm bảo bản quyền hình ảnh và âm thanh, được đăng tải trên tối đa ba tài khoản Facebook hoặc TikTok của mỗi trường. Điểm số được tính dựa trên ba yếu tố: thông điệp chính xác, rõ ràng, nội dung sáng tạo hấp dẫn chiếm 40 điểm, chất lượng hình ảnh, âm thanh chiếm 15 điểm và tổng lượt xem trên mạng xã hội chiếm 45 điểm.

image.jpg
image-1.jpg
Sinh viên thu gom và bỏ chai nhựa vào máy Botol tại chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối”. (Ảnh: Lê Vượng)

Đội giành giải Nhất nhận được 5 triệu đồng, giải Nhì 3 triệu đồng và 3 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng.

Hội đồng Ban Giám khảo gồm nhiều nhà báo đến từ các cơ quan báo chí uy tín như: VTV3, VTV4, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân...

Theo Ban tổ chức, hoạt động sẽ góp phần truyền cảm hứng cho sinh viên trong việc thực hành thói quen thu gom - phân loại - gửi đi tái chế chai nhựa/lon nhôm. Từ những khung hình sáng tạo, thông điệp bảo vệ môi trường trở nên gần gũi hơn, khuyến khích người trẻ tiếp tục chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, tạo nên hành trình tiếp nối bền vững của những chiếc chai nhựa/lon nhôm đã qua sử dụng.

“Chúng tôi ghi nhận sự cố gắng của 6 đội thi trong việc sáng tạo clip theo đề bài của cuộc thi và vẫn thể hiện được bản sắc của các đơn vị. Cá nhân tôi rất ấn tượng với 2 clip của Học viện Tài chính và Trường Đại học Thương mại” (Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Sinh Viên – Hoa Học Trò, Thường trực Ban tổ chức cuộc thi).

Thiện Nhân
