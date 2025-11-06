Học viện Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng chiến dịch “Chai nhựa tái sinh – Hành trình tiếp nối”

SVO - Hưởng ứng chương trình “Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối” do Coca-Cola Việt Nam và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức, với sự tham gia của đông đảo sinh viên, Học viện Tài chính đang là đơn vị có kết quả thu gom và tái chế vỏ chai nhựa cao nhất.

Chỉ sau 2 tuần triển khai chiến dịch “Chai nhựa tái sinh – Hành trình tiếp nối”, Học viện Tài chính hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 1.821.200 điểm quy đổi từ chai nhựa tái chế. Con số này cho thấy nếp sống xanh đang dần trở thành lựa chọn chủ động của cộng đồng sinh viên nơi đây.

Tính đến thời điểm hiện tại, Học viện Tài chính đang dẫn đầu bảng xếp hạng chiến dịch “Chai nhựa tái sinh – Hành trình tiếp nối” với 1.821.200 điểm.

Bạn Nguyễn Khánh Huyền, Chủ nhiệm CLB Kinh tế Xanh chia sẻ ý nghĩa của chiến dịch đối với cả câu lạc bộ và cộng đồng sinh viên: “Chiến dịch giúp các bạn sinh viên ý thức mạnh mẽ hơn về tác động của rác thải nhựa, đồng thời biến ý thức thành hành động cụ thể để góp phần xây dựng một thế giới xanh.”

Khánh Huyền cho biết: “Chúng mình phát động chương trình khuyến khích sinh viên sử dụng máy tái chế BOTOL. Những bạn thực hiện đầy đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận tình nguyện. Việc ghi nhận này tạo động lực và khiến phong trào trở nên gần gũi hơn, thiết thực hơn với từng sinh viên.”

Nguyễn Khánh Huyền (bên trái) lan tỏa tinh thần sống xanh đến sinh viên qua chiến dịch “Chai nhựa tái sinh – Hành trình tiếp nối”.

Huyền cho rằng việc bảo vệ môi trường không đến từ những hành động lớn lao mà bắt đầu từ những việc rất giản dị: “Không có hành động nào là nhỏ. Từ thu gom chai nhựa, dọn vệ sinh trường, đến trồng một cây xanh… tất cả đều quan trọng. Nếu mỗi sinh viên duy trì được thói quen ấy mỗi ngày, chúng ta sẽ tạo ra sự thay đổi lâu dài.”

Sinh viên Học viện Tài chính mang chai nhựa đến điểm tái chế.

Lan tỏa phong trào trong toàn trường, TS. Tạ Đình Hòa – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính, nhận định rằng bảo vệ môi trường không chỉ là xu thế mà là trách nhiệm của mỗi sinh viên thời đại mới.

TS. Tạ Đình Hòa chia sẻ: “Ngay từ khi máy tái chế BOTOL được lắp đặt, đã có những bạn sinh viên mang tới 50 chai nhựa trong một lần để tái chế. Điều đó vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tích lũy điểm số trong chiến dịch. Quan trọng hơn, đây là dấu hiệu rất tích cực cho thấy thói quen sống xanh đang dần được hình thành trong sinh viên.”

“Phát triển xanh trong tài chính và trong giáo dục là hướng đi tất yếu. Chiến dịch này không chỉ giúp sinh viên hiểu mà còn hình thành thói quen sống xanh hàng ngày, TS. Tạ Đình Hòa (bên trái) chia sẻ.

Đoàn Trường đã có cơ chế khuyến khích rất rõ ràng để tạo động lực: “Riêng trong ngày phát động hôm nay 06/11, sinh viên mang 10 chai nhựa sẽ được ghi nhận một ngày tình nguyện. Còn trong toàn chiến dịch, quy đổi chai nhựa được 10.000 đồng sẽ được ghi nhận thành 3 ngày tình nguyện. Đây là tiêu chí xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt và nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng khác,” TS. Hòa cho biết.

Sinh viên Học viện Tài chính hào hứng tham gia tái chế tại máy BOTOL trong chiến dịch “Chai nhựa tái sinh – Hành trình tiếp nối”.

Đặc biệt, TS. Hòa nhấn mạnh: “Chiến dịch Chai nhựa tái sinh – Hành trình tiếp nối sẽ kéo dài 3 tháng, nhưng bảo vệ môi trường không phải chỉ trong thời gian đó. Đây là nhiệm vụ cấp bách và dài kì. Thông qua chiến dịch, chúng tôi muốn tạo lập một thói quen để sinh viên thay đổi hành động của mình mỗi ngày.”

Song song với chiến dịch, Học viện Tài chính vẫn duy trì đều đặn hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” mỗi tháng để thu gom rác tại khuôn viên trường và ký túc xá, từng bước biến việc sống xanh thành thói quen thường nhật.

Sinh viên Học viện Tài chính chung tay đóng góp từng chai nhựa làm nên thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng chiến dịch.

Từ một hoạt động cộng đồng, “Chai nhựa tái sinh – Hành trình tiếp nối” đã trở thành một phần của văn hóa sống xanh trong sinh viên Học viện Tài chính. Mỗi vỏ chai nhựa được tái sinh không chỉ là vật liệu được tái sử dụng, mà còn là một minh chứng cho lựa chọn sống có trách nhiệm, văn minh và nhân văn của thế hệ trẻ hôm nay.