Học viện Tài chính: Trao hàng nghìn cơ hội việc làm tại Ngày hội Tuyển dụng 2025

Thiện Nhân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sáng ngày 2/11, Học viện Tài chính đã tổ chức Ngày hội Tuyển dụng 2025 tại cơ sở chính số 69 Đức Thắng (phường Đông Ngạc, Hà Nội), thu hút hơn 40 doanh nghiệp lớn và hàng nghìn sinh viên đến từ Học viện cùng nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố.

Kết nối mạnh mẽ giữa doanh nghiệp và sinh viên

Bắt đầu từ năm 2015, Ngày hội Tuyển dụng của Học viện Tài chính đã trở thành sự kiện thường niên có uy tín, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và sinh viên các khối ngành kinh tế. Qua 10 năm tổ chức, chương trình không ngừng mở rộng quy mô và chất lượng, trở thành một trong những diễn đàn nghề nghiệp lớn nhất khu vực phía Bắc.

nht02956.jpg
Các đại biểu, lãnh đạo Học viện Tài chính và đại diện doanh nghiệp tham dự lễ khai mạc Ngày hội Tuyển dụng 2025 tổ chức tại Học viện Tài chính sáng 2/11.

Năm nay, sự kiện quy tụ hơn 60 gian hàng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, chứng khoán, bất động sản, quản trị kinh doanh, giải pháp phần mềm, công nghệ và ngoại ngữ, đặc biệt có lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo (AI). Các đơn vị tham gia đã trực tiếp phỏng vấn và tuyển dụng tại chỗ, mang đến hàng nghìn cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên.

10 năm đồng hành hướng tới tương lai

Ngày hội Tuyển dụng 2025 đánh dấu cột mốc 10 năm Học viện Tài chính tổ chức sự kiện kết nối nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp. Không chỉ là ngày hội việc làm, chương trình còn là dịp để sinh viên định hướng nghề nghiệp, tìm hiểu nhu cầu thị trường lao động và trau dồi thêm kỹ năng thực tế.

nht03344.jpg
nht03546.jpg
Tại các gian hàng, sinh viên có thể nộp hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp, tham gia tư vấn hướng nghiệp và các buổi hướng dẫn kỹ năng viết CV, phỏng vấn, cũng như giao lưu cùng chuyên gia nhân sự.

Các doanh nghiệp đánh giá sinh viên Học viện Tài chính có nền tảng chuyên môn, khả năng tư duy sáng tạo và tinh thần học hỏi. Đây là những yếu tố cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính và kinh tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, 15 chuyên ngành đào tạo định hướng chứng chỉ quốc tế của Học viện Tài chính đã trao tặng 15 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 3 triệu đồng, cho các em học sinh có thành tích tiêu biểu tại 4 trường THCS trên địa bàn phường Đông Ngạc.

nht03111.jpg
Đại diện ban tổ chức trao tặng 15 xe đạp cho học sinh xuất sắc của địa phương.

Bước đệm cho hành trình nghề nghiệp của sinh viên

Sau một thập kỷ tổ chức, Ngày hội Tuyển dụng của Học viện Tài chính đã khẳng định vị thế là sự kiện nghề nghiệp uy tín dành cho sinh viên khối ngành kinh tế - tài chính. Mỗi năm, hàng nghìn cơ hội việc làm và thực tập được trao đi, giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và môi trường làm việc thực tế.

nht03482.jpg
nht03578.jpg
Sinh viên Học viện Tài chính tìm hiểu cơ hội việc làm và thực tập tại các gian hàng doanh nghiệp trong Ngày hội Tuyển dụng 2025.

Với quy mô mở rộng, sự chuẩn bị chuyên nghiệp và tinh thần kết nối bền chặt giữa Nhà trường - Doanh nghiệp - Người học, Ngày hội Tuyển dụng 2025 tiếp tục trở thành bước đệm quan trọng giúp sinh viên Học viện Tài chính tự tin hội nhập, phát triển và khởi đầu hành trình nghề nghiệp vững vàng.

Thiện Nhân
#Học viện Tài chính #Ngày hội Tuyển dụng 2025 #kỹ năng thực tế #phỏng vấn

