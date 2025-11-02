Nữ sinh Đại học FPT tỏa sáng với danh hiệu 'Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025'

SVO - Bằng niềm say mê nghiên cứu cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo, Lê Ngọc Anh Thư xuất sắc là 1 trong 25 sinh viên nhận được danh hiệu “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025”. Giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành tổ chức với mục đích tôn vinh nữ sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Lê Ngọc Anh Thư (21 tuổi) hiện đang là sinh viên năm 4 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Vĩnh Long, từ nhỏ Thư đã thể hiện niềm say mê học tập và nghiên cứu. Lớn lên, khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề đại học, nhận thấy sự bùng nổ của công nghệ thông tin cùng với sự động viên, khích lệ từ gia đình, Anh Thư quyết tâm theo học ngành này.

Anh Thư (bạn nữ bên trái) thể hiện niềm say mê nghiên cứu với lĩnh vực khoa học công nghệ.

Chọn cách xuất phát sớm, từ đầu năm học thứ hai, Anh Thư cùng những người đồng đội của mình đã bắt đầu tham gia Nghiên cứu khoa học và ghi danh tại các cuộc thi với mong muốn được trải nghiệm, học hỏi nhiều hơn. Nhìn lại hành trình từ những ngày bắt đầu, Anh Thư chia sẻ: “Thời gian đầu có nhiều khó khăn khi nhóm chưa có kinh nghiệm, nhiều lúc làm không ra số liệu hoặc số liệu thấp thì rất hoang mang. Từ từ khi có thầy định hướng đề xuất phương pháp, nhóm đã dần tìm được hướng đi cho đề tài”.

Sau 2 năm chăm chỉ thực hiện, nhóm của Thư đã hoàn thành 2 công trình nghiên cứu, 4 bài báo quốc tế và đạt nhiều giải thưởng ấn tượng như Giải Nhì cuộc thi F-Hacker 2023, Giải Nhất cuộc thi Autonomous 2023, Giải Nhì cuộc thi AutoRace 2024, Giải khuyến khích cuộc thi ResFes 2024 … Cùng với đó, Anh Thư còn gây ấn tượng khi được khen thưởng “Sinh viên có thành tích học tập giỏi” trong 2 học kỳ, “Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc” trong 3 kỳ học.

Lê Ngọc Anh Thư (thứ 5 trái sang) được vinh danh sinh viên xuất sắc trong học tập.

Bên cạnh đó, Anh Thư còn mong muốn tạo ra một nơi có thể trao đổi kiến thức về Trí tuệ nhân tạo cho những sinh viên có cùng đam mê. Anh Thư đã đề xuất thành lập Câu lạc bộ F-AI, đến nay đã hoạt động được một năm, tổ chức gần 10 buổi workshop chia sẻ kiến thức, kỹ năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Thêm vào đó, Anh Thư còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của nhà trường như “Tiếp nối nụ cười - Đêm hội trăng rằm”, “Vui hội Trăng rằm”...

Vô cùng tự hào về sinh viên của mình, TS Trần Ngọc Hoàng, giảng viên hướng dẫn tại Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ nhận xét: Anh Thư là một sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc. Chính những phẩm chất đó đã giúp Thư tạo được dấu ấn riêng trong lĩnh vực còn ít nữ giới như trí tuệ nhân tạo.

Anh Thư tích cực chia sẻ kinh nghiệm với các bạn học sinh, sinh viên khoá sau trong buổi sinh hoạt.

Với những kết quả đã đạt được, Anh Thư cho biết đây là động lực để em tiếp tục theo đuổi đam mê, tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo đặc biệt là khía cạnh về thị giác máy tính. Anh Thư cũng có chia sẻ rằng mỗi lần tham gia một cuộc thi, em đều học được những kiến thức mới vì thế nên Anh Thư mong muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ: “Hãy can đảm theo đuổi đam mê của mình và cố gắng hết sức để làm tốt nó, có thể là bước từng bước nhỏ nhưng chậm mà chắc”.

Với môi trường học tập năng động, sự hỗ trợ từ phía nhà trường, nguồn động viên từ gia đình, bạn bè cộng với tinh thần ham hỏi hỏi, nỗ lực không ngừng, những sinh viên như Lê Ngọc Anh Thư đang dần được thể hiện tài năng của mình, góp phần khẳng định vai trò của giới trẻ nói chung và nữ giới nói riêng trong thời hiện đại.