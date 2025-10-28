Trần Việt Hoàng - Người trẻ 'thổi hồn' văn hóa Việt vào sân khấu hiện đại

SVO - Góp mặt trong nhiều dự án visual LED cho các sân khấu lớn như Em xinh Say Hi, Anh trai vượt ngàn chông gai hay mới đây nhất là Phù Đổng Thiên Vương - tiết mục giúp ca sĩ Đức Phúc giành chiến thắng ấn tượng tại Intervision 2025, Trần Việt Hoàng (sinh năm 2003) là một trong những visual artist trẻ hiếm hoi đang tạo dấu ấn riêng trên bản đồ sáng tạo sân khấu Việt nhờ cách kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật số và chất liệu văn hóa dân gian.

Hành trình theo đuổi giấc mơ nghệ thuật số

Bắt đầu bằng niềm yêu thích hội họa thuở bé, Hoàng quyết định theo đuổi khối H với ước mơ được học Mỹ thuật. Đây cũng là lúc anh bắt đầu định hướng nghiêm túc con đường trở thành 2D Artist và Graphic Designer. Với nhiều nghệ sĩ thị giác (visual artist) trẻ, việc tìm kiếm bản sắc riêng là một hành trình dài. Riêng với Việt Hoàng, hướng đi ấy lại sớm được xác định rõ ràng: đưa chất liệu Việt vào không gian visual art đương đại. Từ đó việc khai thác yếu tố văn hóa dân gian, truyền thống không chỉ là niềm yêu thích cá nhân mà đã trở thành định hướng sáng tạo xuyên suốt trong các dự án của Hoàng.

"Với mình việc đưa chất liệu Việt Nam vào các sản phẩm về trình diễn như visualed còn là sự tự hào, tự tôn về bản sắc dân tộc, nó chính là định hướng phát triển của mình sau này, đem các chất liệu Việt Nam vào các sản phẩm có tính đại chúng, kết hợp hiện đại của gen Z với những chất liệu văn hoá lâu đời", Việt Hoàng chia sẻ.

Anh cũng cho biết bản thân không đặt mục tiêu phải đạt được thành tích cụ thể, mà chỉ mong mỗi sản phẩm của mình có thể góp phần làm tôn lên giá trị nghệ sĩ, sân khấu và lan tỏa niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Dự án “Phù Đổng Thiên Vương” - dấu ấn Việt trên sân khấu quốc tế

Chia sẻ về cơ duyên đến với dự án lần này, theo Hoàng, bắt đầu từ những lần hợp tác trước đó cùng Creative Director Ba Thanh Nguyễn (Bếp). “Cả mình và anh Lê Khiêm là hai artist thực hiện hai artwork visual LED cho anh Đức Phúc tại Intervision 2025. Trước đó, chúng mình từng làm việc cùng anh Bếp trong phần visual và mapping cho bài hát Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời ở chương trình Em Xinh Say Hi. Lần này, anh tiếp tục gửi gắm cho cả hai artwork visual của tiết mục Phù Đổng Thiên Vương”, anh cho biết.

Visual LED cho bài hát “Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời” - một trong những dự án hợp tác với Creative Director Ba Thanh Nguyễn.

Ở dự án này, Việt Hoàng phụ trách phần scene tái hiện hình ảnh Thánh Gióng bay về trời cùng không gian mây núi hùng vĩ. Anh chỉ sử dụng duy nhất gam xanh của tre - một đề bài khó vì nếu xử lý không khéo, các lớp không gian dễ hòa lẫn vào nhau. “Quá trình thực hiện khá suôn sẻ nhờ có sự ăn ý với anh Lê Khiêm - người đảm nhận phần tạo hình key visual Thánh Gióng. Phần của mình là phát triển và đẩy khung cảnh về trời thật hùng vĩ và rộng lớn, thể hiện được sự oai phong của nhân vật”, anh kể.

Khung cảnh mây núi hùng vĩ trong tiết mục “Phù Đổng Thiên Vương”.

So với tranh thông thường, visual LED mang đến nhiều thử thách hơn. Khi trình chiếu, kích thước màn hình cực lớn đòi hỏi file thiết kế có độ phân giải cao để không bị vỡ hình, đồng thời vẫn phải đủ linh hoạt cho việc tách layer làm motion. “Việc cân bằng giữa kích thước, dung lượng và khả năng chuyển động là điều khó, nhưng may mắn là dự án này rất phù hợp với thế mạnh của mình nên mọi thứ khá thuận lợi”, Việt Hoàng bộc bạch.

“Hiện đại hóa” văn hóa dân gian - không chỉ là xu hướng

Với Việt Hoàng, việc kết hợp yếu tố truyền thống cùng công nghệ trình diễn như visual LED hay mapping không chỉ để làm mới hình thức, mà còn là cách đưa văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ. Tuy nhiên, anh cho rằng đây là hành trình đòi hỏi sự am hiểu và tôn trọng văn hóa: “Khó nhất là nghiên cứu. Nhiều nền văn hóa châu Á có điểm chung, nhưng mỗi dân tộc lại có nét riêng khác biệt. Không thể chỉ tra cứu sơ sài trên mạng. Mình thường tìm hiểu ở các nguồn chuyên sâu về lịch sử, hoa văn dân tộc hoặc sách điện tử để đảm bảo yếu tố chính xác”.

Một số Visual LED của Hoàng tái hiện họa tiết dân gian trên sân khấu hiện đại, giữ nguyên tinh thần văn hóa Việt.

Sản phẩm Visual LED của Việt Hoàng tại “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ như họa tiết, màu sắc hay bố cục lại chính là linh hồn của tác phẩm. Giữa không gian sáng tạo hiện đại, anh luôn giữ vững nguyên tắc: đổi mới nhưng không đánh mất bản sắc.

Tem the series Vòng Quanh Kiến Trúc Việt.

Mỗi tác phẩm là sự kết hợp giữa niềm tự hào về văn hóa Việt và phong cách nghệ thuật cá nhân.

Từ câu chuyện cá nhân, Hoàng đang góp thêm một gam màu mới vào bức tranh sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam - nơi tình yêu văn hóa dân tộc được thể hiện qua từng nét vẽ, ý tưởng.

“Chưa bao giờ tinh thần tự tôn dân tộc lại rõ ràng như bây giờ. Từ các sự kiện lớn như A50, A80 đến những sản phẩm thiết kế, sân khấu âm nhạc - Gen Z đang cho thấy tình yêu nước không chỉ bằng cảm xúc, mà bằng chính sự sáng tạo của mình”, anh bày tỏ.

Giữa nhịp chảy mạnh mẽ của thời đại số, những người trẻ như Trần Việt Hoàng đang chứng minh rằng giữ gìn và làm mới văn hóa dân tộc không phải là hoài niệm - mà là cách Việt Nam bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình.

