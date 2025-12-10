Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn Mai Hương: 'Cho phép mình sống thật với những điều từng giấu kín'

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ca sĩ Văn Mai Hương chính thức trình làng album phòng thu thứ 5, mang tên 'Giai nhân'. Đây là dự án âm nhạc mà nữ ca sĩ 'thay lời' cho những tâm tư của chính mình.

Văn Mai Hương đều đặn 2 năm phát hành 1 album, với sự đầu tư nghiêm túc về mọi mặt, cùng tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ. Với album Giai nhân, nữ ca sĩ tiếp tục đồng hành với music producer Hứa Kim Tuyền.

giainhan2.jpg

Album này cũng đánh dấu bước chuyển mình của giọng ca Đại minh tinh khi khai phá tính nữ phù hợp nhất với cô ở thời điểm hiện tại. Đó là chân dung người phụ nữ quyến rũ, độc lập và tự tin nhưng sẵn sàng đối diện với sự mềm yếu, bất toàn cả trong cuộc sống và chuyện tình cảm.

messenger-creation-414d635d-18c5-475a-a3f6-58bf88907896.jpg

Văn Mai Hương bộc bạch: "Giai nhân là một hành trình rất riêng, nơi Hương cho phép mình sống thật với những điều từng giấu kín. Vẫn là sự đồng hành thân thuộc với Hứa Kim Tuyền, nhưng lần này, chúng tôi cùng nhau kể những câu chuyện của chính Hương - những khúc quanh, những mất mát, những lần học cách yêu, cách buông bỏ và cả những cảm xúc xứng đáng được lưu giữ".

img-20251210-222835.jpg

"Đây không chỉ là một album, mà là tấm gương phản chiếu người phụ nữ trong Hương: Mềm mại nhưng kiên định, tổn thương nhưng không gục ngã. Sau tất cả, album là lời tri ân dành cho những tâm hồn từng yếu mềm và vẫn chọn bước tiếp, bằng tất cả sự dịu dàng của chính mình”, Văn Mai Hương chia sẻ.

monqua2.jpg

Album Giai nhân bao gồm 9 ca khúc: Bảo bối, Vườn hồng, Nhạc tình, Mỹ vị, Ướt lòng, Vùng xám, Món quà, Phong thanh, Khép màn được Hứa Kim Tuyền cùng dàn songwriters trẻ, tài năng như: J4RDIN, Hurrykng, Trid Minh, Dlight, Harosé, Melly chấp bút từ những chiêm nghiệm trong chuyện tình cảm đã qua của chính Văn Mai Hương.

baoboi2.jpg

Với màu sắc âm nhạc đậm chất Á Đông nhưng album vẫn mang hơi thở hiện đại khi khai thác, kết hợp đa dạng các thể loại. Cùng sự đồng hành của loạt "hit producers" như: Hứa Kim Tuyền, DươngK, 2Pillz, N.T.B, Katzilla, album mới nhất của Văn Mai Hương không chỉ đầu tư về nội dung âm nhạc, concept hình ảnh mà còn chú trọng thực hiện những bản phối thú vị và đặc sắc.

nhactinh.jpg

Album phòng thu thứ 5 này đánh dấu một Văn Mai Hương sâu sắc, trưởng thành hơn. Giai điệu và câu chuyện trong sản phẩm có khi nhẹ nhàng, có lúc sôi động và cũng không kém gai góc.

vuonhong.jpg

Tất cả đều tạo nên trong dòng chảy cảm xúc đa màu sắc cùng lời nhắn nhủ ý nghĩa: Phụ nữ thật sự đẹp khi được sống đúng với cảm xúc của chính mình.

khepman.jpg

Giai đoạn 5 năm qua, Văn Mai Hương thực hiện những album giàu chiều sâu tự sự, tính thể nghiệm bên cạnh việc cân bằng cá tính riêng biệt và thị hiếu của công chúng.

edi-7357.jpg

Cùng thời điểm ra mắt album Giai nhân, nữ ca sĩ còn phát hành album Minh tinh phiên bản đĩa than để dành tặng cho khán giả yêu nhạc và thể hiện sự trân trọng với giá trị âm thanh nguyên bản.

Thuận Tùng
#Văn Mai Hương #Văn Mai Hương và Chi Pu #ca sĩ Văn Mai Hương #album #album Giai nhân #Hứa Kim Tuyền

