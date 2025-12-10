Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Yoona xác nhận sẽ trở lại với âm nhạc vào cuối tháng này

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Yoona xác nhận sẽ phát hành đĩa đơn mới dự kiến vào cuối tháng Mười Hai.

SM Entertainment thông báo: “Yoona đang chuẩn bị phát hành một đĩa đơn vào tháng Mười Hai như một lời cảm ơn vì tình yêu thương mà cô ấy nhận được từ người hâm mộ trong suốt năm qua”.

im-yoona.jpg

Bài hát mới sẽ được trình diễn độc quyền tại buổi gặp gỡ người hâm mộ sắp tới của cô tại Seoul, mang tên Bon Appétit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING, diễn ra vào ngày 20/12, tại Hội trường Lớn, ĐH Nữ sinh Seoul.

1765341389933560.jpg

Yoona đã hoạt động tích cực với vai trò diễn viên trong năm nay, xuất hiện trong bộ phim truyền hình của đài tvN, The Tyrant's Chef và phim điện ảnh The Devil Has Moved In. Trong The Tyrant's Chef, cô vào vai Yeon Ji Young, một đầu bếp người Pháp bị du hành thời gian về quá khứ. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi cho những nỗ lực sinh tồn trong một thời đại xa lạ, cũng như chuyện tình cảm cảm động với Lee Chae Min.

Hơn nữa, The Tyrant's Chef đã đạt được tỷ lệ người xem cao nhất trong số tất cả các phim truyền hình ngắn tập được phát sóng trong năm nay và đứng đầu bảng xếp hạng Netflix Global Top 10 TV (không phải tiếng Anh) trong hai tuần liên tiếp, chứng tỏ sự thành công vượt trội cả trong nước và quốc tế.

Sau bộ phim truyền hình King the Land của đài JTBC năm ngoái, Im Yoona đã củng cố vị trí của mình với hàng loạt dự án thành công trong năm nay và dự định sẽ kết thúc năm bằng việc thể hiện tài năng ca hát của mình.

1765341373630799.jpg
Tuệ Nghi
#Trở lại với âm nhạc #Phát hành đĩa đơn mới #Yoona và fanmeeting #Chương trình gặp gỡ người hâm mộ #Thông báo của SM Entertainment

Xem thêm

Cùng chuyên mục