Yoona xác nhận sẽ trở lại với âm nhạc vào cuối tháng này

SM Entertainment thông báo: “Yoona đang chuẩn bị phát hành một đĩa đơn vào tháng Mười Hai như một lời cảm ơn vì tình yêu thương mà cô ấy nhận được từ người hâm mộ trong suốt năm qua”.

Bài hát mới sẽ được trình diễn độc quyền tại buổi gặp gỡ người hâm mộ sắp tới của cô tại Seoul, mang tên Bon Appétit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING, diễn ra vào ngày 20/12, tại Hội trường Lớn, ĐH Nữ sinh Seoul.

Yoona đã hoạt động tích cực với vai trò diễn viên trong năm nay, xuất hiện trong bộ phim truyền hình của đài tvN, The Tyrant's Chef và phim điện ảnh The Devil Has Moved In. Trong The Tyrant's Chef, cô vào vai Yeon Ji Young, một đầu bếp người Pháp bị du hành thời gian về quá khứ. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi cho những nỗ lực sinh tồn trong một thời đại xa lạ, cũng như chuyện tình cảm cảm động với Lee Chae Min.

Hơn nữa, The Tyrant's Chef đã đạt được tỷ lệ người xem cao nhất trong số tất cả các phim truyền hình ngắn tập được phát sóng trong năm nay và đứng đầu bảng xếp hạng Netflix Global Top 10 TV (không phải tiếng Anh) trong hai tuần liên tiếp, chứng tỏ sự thành công vượt trội cả trong nước và quốc tế.

Sau bộ phim truyền hình King the Land của đài JTBC năm ngoái, Im Yoona đã củng cố vị trí của mình với hàng loạt dự án thành công trong năm nay và dự định sẽ kết thúc năm bằng việc thể hiện tài năng ca hát của mình.