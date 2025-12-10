'Good Day' của G-Dragon xác nhận sẽ sản xuất mùa thứ hai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuệ Nghi
SVO - Chương trình tạp kỹ âm nhạc Good Day của G-Dragon sẽ trở lại với mùa thứ hai.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Kim Tae Ho của Infinite Challenge, Good Day là một dự án âm nhạc nơi G-Dragon hợp tác với những người đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau để cùng nhau tạo ra một bài hát xứng đáng được ghi âm lại trong năm.

Đảm nhận vai trò nhà sản xuất, G-Dragon biến những câu chuyện của họ thành âm nhạc, mang đến cho người xem cái nhìn sâu sắc về quá trình sáng tạo của anh thông qua một chương trình truyền hình thực tế. Chương trình cũng có sự góp mặt của dàn khách mời nổi tiếng, bao gồm các diễn viên Hwang Jung-min, Kim Go-eun, Im Si-wan, Lee Soo-hyuk, Taeyang và Jung Hae-in.

Ngoài việc G-Dragon được xác nhận là một phần của dàn diễn viên, các chi tiết khác về mùa 2, như các thành viên còn lại, lịch quay phim và lịch phát sóng vẫn chưa được quyết định.

Tuệ Nghi
