'Lễ trao giải SBS Drama Awards 2025' công bố dàn MC

Lễ trao giải SBS Drama Awards 2025 là cơ hội tuyệt vời để chứng kiến ​​những bộ phim truyền hình xuất sắc nhất của SBS và các diễn viên chính nổi bật trong năm tại cùng một địa điểm. Chủ đề của lễ trao giải năm nay là SBS vĩ đại, và với dàn phim truyền hình hùng hậu của SBS, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người sẽ giành được giải thưởng lớn.

Được mệnh danh là "biểu tượng của Lễ trao giải Phim truyền hình SBS", Shin Dong Yup sẽ là người dẫn chương trình năm thứ chín liên tiếp, khuấy động buổi lễ bằng sự nhanh trí và phong thái tự tin, xứng tầm một MC quốc dân.

Shin Dong Yup và U-Know Yunho sẽ đảm nhận vai trò MC cho chương trình tạp kỹ âm nhạc hợp tác Hàn - Nhật "Change Street". "Change Street" là chương trình tạp kỹ âm nhạc được phát sóng đồng thời trên kênh ENA của Hàn Quốc và kênh truyền hình chính thức Fuji TV của Nhật Bản. Đây là một dự án đặc biệt được sản xuất để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ từ cả hai quốc gia biểu diễn và trò chuyện trên đường phố của mỗi nước, trực tiếp giao lưu với khán giả địa phương. Chương trình hướng đến mục tiêu mở rộng hiểu biết văn hóa thông qua âm nhạc sống động và những cuộc trò chuyện chân thành ngoài sân khấu. Shin Dong-yup và U-Know Yunho sẽ đảm nhận vai trò MC và dẫn dắt sự hợp tác giữa các nghệ sĩ từ hai nước. Tập đầu tiên sẽ phát sóng vào ngày 20/12, lúc 9h30 tối thứ Bảy hằng tuần, trên kênh ENA. Dàn nghệ sĩ Hàn Quốc được công bố bao gồm Heo Young-ji của Kara, Yoon San-ha của Astro, Hui của Pentagon, HYNN (Park Hye-won), Lee Dong-hwi, Lee Sang-yi, Jung Ji-so, Wheein của Mamamoo, Lee Seung-gi, Ryeowook và Chungha của Super Junior, và Taehyun của Tomorrow x Together. Dàn nghệ sĩ Nhật Bản cũng sẽ được công bố sau theo thứ tự.

Chae Won Bin và Heo Nam Jun sẽ trở thành những gương mặt mới của Lễ trao giải Phim truyền hình SBS. Cả hai sẽ lần lượt tham gia diễn xuất trong hai bộ phim truyền hình của SBS năm 2026 là Sold Out Again Today và Brave New World. Sự tham gia của họ với tư cách MC càng thêm ý nghĩa khi những tài năng trẻ này sẽ tiếp nối di sản làm nên tên tuổi của SBS. Cùng với Shin Dong Yup trong vai trò MC, họ được kỳ vọng sẽ mang đến một chương trình sôi nổi, hài hước và đầy sức sống. Lễ trao giải Phim truyền hình SBS 2025 sẽ được phát sóng vào ngày 31/12, lúc 9h tối (giờ Hàn Quốc).