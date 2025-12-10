'Lễ trao giải SBS Drama Awards 2025' công bố dàn MC

SVO - Shin Dong Yup, Chae Won Bin và Heo Nam Jun xác nhận làm MC cho 'Lễ trao giải SBS Drama Awards 2025'.
Lễ trao giải SBS Drama Awards 2025 là cơ hội tuyệt vời để chứng kiến những bộ phim truyền hình xuất sắc nhất của SBS và các diễn viên chính nổi bật trong năm tại cùng một địa điểm. Chủ đề của lễ trao giải năm nay là SBS vĩ đại, và với dàn phim truyền hình hùng hậu của SBS, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người sẽ giành được giải thưởng lớn.
Được mệnh danh là "biểu tượng của Lễ trao giải Phim truyền hình SBS", Shin Dong Yup sẽ là người dẫn chương trình năm thứ chín liên tiếp, khuấy động buổi lễ bằng sự nhanh trí và phong thái tự tin, xứng tầm một MC quốc dân.
Chae Won Bin và Heo Nam Jun sẽ trở thành những gương mặt mới của Lễ trao giải Phim truyền hình SBS. Cả hai sẽ lần lượt tham gia diễn xuất trong hai bộ phim truyền hình của SBS năm 2026 là Sold Out Again Today và Brave New World. Sự tham gia của họ với tư cách MC càng thêm ý nghĩa khi những tài năng trẻ này sẽ tiếp nối di sản làm nên tên tuổi của SBS. Cùng với Shin Dong Yup trong vai trò MC, họ được kỳ vọng sẽ mang đến một chương trình sôi nổi, hài hước và đầy sức sống. Lễ trao giải Phim truyền hình SBS 2025 sẽ được phát sóng vào ngày 31/12, lúc 9h tối (giờ Hàn Quốc).