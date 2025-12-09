Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kim Se Jeong trở lại với âm nhạc sau một thời gian 'oanh tạc' màn ảnh

Tuệ Nghi
SVO - Kim Se Jeong sẽ trở lại với một album đơn vào cuối tháng này.

Đĩa đơn tạm dịch là Solar System dự kiến ​​phát hành vào ngày 17/12, lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc). Điều này diễn ra sau khoảng 2 năm 3 tháng, kể từ khi album đầy đủ Door của cô phát hành vào tháng 9/2023.

kim.jpg

Trong khi đó, Sejeong sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn fan concert Tenth Letter năm 2026, với các điểm dừng chân tại Seoul, Đài Bắc, Melbourne, Sydney, Manila, Hồng Kông, Kuala Lumpur và Yokohama. Buổi diễn đầu tiên sẽ diễn ra tại Seoul vào ngày 10 và 11/1/2026, sau đó là các buổi hòa nhạc dành cho người hâm mộ tại các địa điểm nêu trên, cho đến tháng 3/2026.

kim-1.jpg
Kim Se jeong nổi tiếng sau khi đoạt hạng Nhì tại chương trình sống còn "Produce 101", trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án I.O.I và sau đó là nhóm Gugudan, đồng thời hoạt động thành công với vai trò nghệ sĩ solo và diễn viên.
kim-2.jpg
Màn trình diễn "Becoming a Thousand Winds" của Kim Se-jeong hồi đầu năm 2025 rất được chú ý vì đã thổi hồn vào hình ảnh thơ mộng của bài hát, tập trung vào dòng cảm xúc trong trẻo và tinh tế. Kim Se-jeong hiện cũng đang tích cực tham gia "Giải thưởng Cư dân mạng tháng Mười Hai", vòng cuối cùng của lễ trao giải cuối năm. Tính đến chiều ngày 8/12, Kim Se-jeong xếp thứ 16 ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".
473345-275320-916.jpg
Kim Se-jeong cũng đang thu hút khán giả phim truyền hình với nhân vật Park Dal I, một thương nhân gánh yên ngựa có ngoại hình giống hệt Thái tử phi đã mất của Thái tử Joseon Yi Gang (Kang Tae Oh) trong "Moon River".
Tuệ Nghi
#Sự trở lại của Kim Se Jeong #Âm nhạc và album mới #Chuyến lưu diễn fan concert #Hoạt động nghệ thuật đa dạng #Thành công trong lĩnh vực diễn xuất

