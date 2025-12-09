Kim Se Jeong trở lại với âm nhạc sau một thời gian 'oanh tạc' màn ảnh

SVO - Kim Se Jeong sẽ trở lại với một album đơn vào cuối tháng này.
Đĩa đơn tạm dịch là Solar System dự kiến phát hành vào ngày 17/12, lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc). Điều này diễn ra sau khoảng 2 năm 3 tháng, kể từ khi album đầy đủ Door của cô phát hành vào tháng 9/2023.
Trong khi đó, Sejeong sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn fan concert Tenth Letter năm 2026, với các điểm dừng chân tại Seoul, Đài Bắc, Melbourne, Sydney, Manila, Hồng Kông, Kuala Lumpur và Yokohama. Buổi diễn đầu tiên sẽ diễn ra tại Seoul vào ngày 10 và 11/1/2026, sau đó là các buổi hòa nhạc dành cho người hâm mộ tại các địa điểm nêu trên, cho đến tháng 3/2026.